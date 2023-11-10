عربي
https://sputnikarabic.ae/20231110/لافروف-يحدد-أهداف-روسيا-خلال-ترؤسها-مجموعة-بريكس-1083014553.html
لافروف يحدد أهداف روسيا خلال ترؤسها مجموعة "بريكس"
لافروف يحدد أهداف روسيا خلال ترؤسها مجموعة "بريكس"
أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن روسيا في إطار رئاستها لمجموعة "بريكس"، تهدف إلى تعزيز الشراكة الاستراتيجية بشكل شامل. 10.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-10T12:28+0000
2023-11-10T12:28+0000
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0a/17/1082374366_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_93d4b0391978a96a51e717646b7cf08d.jpg
وقال لافروف في رسالة بالفيديو إلى المشاركين في المنتدى البلدي الدولي الخامس لدول "بريكس+": "نحن جميعا شهود على التحولات التكتونية في الساحة الدولية. يتشكل نظام عالمي متعدد الأقطاب أكثر إنصافا أمام أعيننا. والسمة المميزة له هي رغبة عدد متزايد من دول جنوب وشرق العالم في تعزيز سيادتها وهويتها. إننا نتبع نهجا مستقلا في السياسة الخارجية، ونعتمد على المصالح الوطنية الأساسية. ومن الطبيعي أن تكون نتيجة هذه الاتجاهات زيادة قوية في الاهتمام بدول "بريكس"" .وأشار لافروف إلى أن نتيجة الاهتمام المتزايد بالتعاون مع مجموعة "بريكس" كان القرار التاريخي بدعوة ستة أعضاء جدد للانضمام إليها اعتبارا من 1 يناير/كانون الثاني 2024.واختتم لافروف حديثه، قائلاً: "في العام المقبل، ستنتقل رئاسة مجموعة "بريكس" إلى روسيا. نحن نركز على العمل المثمر والحيوي لتعزيز الشراكة الاستراتيجية في جميع المجالات".وتوحد البريكس البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا. وفي قمة جوهانسبرغ في أغسطس/آب، تم الإعلان عن قرار بدعوة دول الأرجنتين ومصر وإيران وإثيوبيا والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية لتصبح أعضاء كاملي العضوية في المنظمة ابتداءً من 1 يناير 2024.
https://sputnikarabic.ae/20231108/تقارير-تتوقع-ارتفاع-حصة-بريكس-من-الاقتصاد-العالمي-إلى-ضعف-مجموعة-السبع-بحلول-2040-1082955405.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0a/17/1082374366_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_599b80314a9c3e8e22b28853ebb03a22.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا
روسيا

لافروف يحدد أهداف روسيا خلال ترؤسها مجموعة "بريكس"

12:28 GMT 10.11.2023
© Photo / Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federationمن لقاء وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف والرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي
من لقاء وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف والرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي - سبوتنيك عربي, 1920, 10.11.2023
© Photo / Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation
تابعنا عبرTelegramNabd
أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن روسيا في إطار رئاستها لمجموعة "بريكس"، تهدف إلى تعزيز الشراكة الاستراتيجية بشكل شامل.
وقال لافروف في رسالة بالفيديو إلى المشاركين في المنتدى البلدي الدولي الخامس لدول "بريكس+": "نحن جميعا شهود على التحولات التكتونية في الساحة الدولية. يتشكل نظام عالمي متعدد الأقطاب أكثر إنصافا أمام أعيننا. والسمة المميزة له هي رغبة عدد متزايد من دول جنوب وشرق العالم في تعزيز سيادتها وهويتها. إننا نتبع نهجا مستقلا في السياسة الخارجية، ونعتمد على المصالح الوطنية الأساسية. ومن الطبيعي أن تكون نتيجة هذه الاتجاهات زيادة قوية في الاهتمام بدول "بريكس"" .
أعلام الصين والهند وروسيا والبرازيل وجنوب أفريقيا الدول المؤسسة لمجموعة بريكس - سبوتنيك عربي, 1920, 08.11.2023
تقارير تتوقع ارتفاع حصة "بريكس" من الاقتصاد العالمي إلى ضعف مجموعة "السبع" بحلول 2040
8 نوفمبر, 16:06 GMT
وأشار لافروف إلى أن نتيجة الاهتمام المتزايد بالتعاون مع مجموعة "بريكس" كان القرار التاريخي بدعوة ستة أعضاء جدد للانضمام إليها اعتبارا من 1 يناير/كانون الثاني 2024.
واختتم لافروف حديثه، قائلاً: "في العام المقبل، ستنتقل رئاسة مجموعة "بريكس" إلى روسيا. نحن نركز على العمل المثمر والحيوي لتعزيز الشراكة الاستراتيجية في جميع المجالات".
وتوحد البريكس البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا. وفي قمة جوهانسبرغ في أغسطس/آب، تم الإعلان عن قرار بدعوة دول الأرجنتين ومصر وإيران وإثيوبيا والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية لتصبح أعضاء كاملي العضوية في المنظمة ابتداءً من 1 يناير 2024.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Обстрел зданий в палестинском городе Газа - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. استمرار قصف غزة وهدنة يومية لمدة 4 ساعات.. صور وفيديو10:18 GMTБоевая работа 152-мм пушки 2А3б Гиацинт-Б на Краснолиманском направлении СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:44 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала