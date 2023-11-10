https://sputnikarabic.ae/20231110/لافروف-يحدد-أهداف-روسيا-خلال-ترؤسها-مجموعة-بريكس-1083014553.html
لافروف يحدد أهداف روسيا خلال ترؤسها مجموعة "بريكس"
لافروف يحدد أهداف روسيا خلال ترؤسها مجموعة "بريكس"
أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن روسيا في إطار رئاستها لمجموعة "بريكس"، تهدف إلى تعزيز الشراكة الاستراتيجية بشكل شامل. 10.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-10T12:28+0000
2023-11-10T12:28+0000
2023-11-10T12:28+0000
روسيا
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وقال لافروف في رسالة بالفيديو إلى المشاركين في المنتدى البلدي الدولي الخامس لدول "بريكس+": "نحن جميعا شهود على التحولات التكتونية في الساحة الدولية. يتشكل نظام عالمي متعدد الأقطاب أكثر إنصافا أمام أعيننا. والسمة المميزة له هي رغبة عدد متزايد من دول جنوب وشرق العالم في تعزيز سيادتها وهويتها. إننا نتبع نهجا مستقلا في السياسة الخارجية، ونعتمد على المصالح الوطنية الأساسية. ومن الطبيعي أن تكون نتيجة هذه الاتجاهات زيادة قوية في الاهتمام بدول "بريكس"" .وأشار لافروف إلى أن نتيجة الاهتمام المتزايد بالتعاون مع مجموعة "بريكس" كان القرار التاريخي بدعوة ستة أعضاء جدد للانضمام إليها اعتبارا من 1 يناير/كانون الثاني 2024.واختتم لافروف حديثه، قائلاً: "في العام المقبل، ستنتقل رئاسة مجموعة "بريكس" إلى روسيا. نحن نركز على العمل المثمر والحيوي لتعزيز الشراكة الاستراتيجية في جميع المجالات".وتوحد البريكس البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا. وفي قمة جوهانسبرغ في أغسطس/آب، تم الإعلان عن قرار بدعوة دول الأرجنتين ومصر وإيران وإثيوبيا والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية لتصبح أعضاء كاملي العضوية في المنظمة ابتداءً من 1 يناير 2024.
https://sputnikarabic.ae/20231108/تقارير-تتوقع-ارتفاع-حصة-بريكس-من-الاقتصاد-العالمي-إلى-ضعف-مجموعة-السبع-بحلول-2040-1082955405.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
لافروف يحدد أهداف روسيا خلال ترؤسها مجموعة "بريكس"
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أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن روسيا في إطار رئاستها لمجموعة "بريكس"، تهدف إلى تعزيز الشراكة الاستراتيجية بشكل شامل.
وقال لافروف في رسالة بالفيديو إلى المشاركين في المنتدى البلدي الدولي الخامس لدول "بريكس+": "نحن جميعا شهود على التحولات التكتونية في الساحة الدولية. يتشكل نظام عالمي متعدد الأقطاب أكثر إنصافا أمام أعيننا. والسمة المميزة له هي رغبة عدد متزايد من دول جنوب وشرق العالم في تعزيز سيادتها وهويتها. إننا نتبع نهجا مستقلا في السياسة الخارجية، ونعتمد على المصالح الوطنية الأساسية. ومن الطبيعي أن تكون نتيجة هذه الاتجاهات زيادة قوية في الاهتمام بدول "بريكس"" .
وأشار لافروف إلى أن نتيجة الاهتمام المتزايد بالتعاون مع مجموعة "بريكس" كان القرار التاريخي بدعوة ستة أعضاء جدد للانضمام إليها اعتبارا من 1 يناير/كانون الثاني 2024.
واختتم لافروف حديثه، قائلاً: "في العام المقبل، ستنتقل رئاسة مجموعة "بريكس" إلى روسيا. نحن نركز على العمل المثمر والحيوي لتعزيز الشراكة الاستراتيجية في جميع المجالات".
وتوحد البريكس البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا. وفي قمة جوهانسبرغ في أغسطس/آب، تم الإعلان عن قرار بدعوة دول الأرجنتين ومصر وإيران وإثيوبيا والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية لتصبح أعضاء كاملي العضوية في المنظمة ابتداءً من 1 يناير 2024.