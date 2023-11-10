https://sputnikarabic.ae/20231110/محمود-عباس-مستعدون-لتسلم-مسؤولية-غزة-في-إطار-حل-سياسي-1083012308.html
محمود عباس: مستعدون لتسلم مسؤولية غزة في إطار حل سياسي
محمود عباس: مستعدون لتسلم مسؤولية غزة في إطار حل سياسي
قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الجمعة، إن السلطة الفلسطينية مستعدة لتسلم مسؤولية قطاع غزة في إطار حل سياسي شامل. 10.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-10T11:43+0000
2023-11-10T11:43+0000
2023-11-10T11:43+0000
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وذكر الموقع الإلكتروني "مصراوي"، ظهر اليوم الجمعة، أن الرئيس الفلسطيني قد شدد على أنه "لن يقبل بإعادة احتلال قطاع غزة أو اقتطاع أجزاء منه تحت أي مسمى كان، كما حذر من تهجير أبناء الشعب الفلسطيني إلى خارج غزة أو الضفة أو القدس".وقال محمود عباس:وأوضح الرئيس الفلسطيني أنه "لن يقبل بتكرار نكبة عام 1948 أو النزوح في عام 1967، مؤكدًا: "سنتحمل مسؤولياتنا كاملة في إطار حل سياسي شامل على كل من غزة والضفة، بما فيها القدس الشرقية".ومر أكثر من شهر، منذ بدء عملية "طوفان الأقصى"، التي نفذتها حركة "حماس" الفلسطينية، على المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة، ما أسفر عن مقتل أكثر من 1400 إسرائيلي وأسر ما يزيد على 200 آخرين، ومنذ ذلك الحين تنفذ إسرائيل قصفا عنيفا ضد القطاع مع قطع للماء والكهرباء والوقود ووضع قيود كبيرة على دخول المساعدات الإنسانية.وتقول إسرائيل إن حربها على غزة جاءت ردًا على عملية "طوفان الأقصى"، التي شنتها حركة "حماس" على المستوطنات المتاخمة لقطاع غزة.وأسفر القصف الإسرائيلي على غزة عن سقوط نحو 11 ألف قتيل وإصابة نحو 27 ألفا آخرين، فيما أسفرت المواجهات في الضفة الغربية عن مقتل أكثر من 170 فلسطينيا وإصابة نحو 2300 آخرين.
https://sputnikarabic.ae/20231109/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-ارتفاع-حصيلة-القتلى-العسكريين-إلى-37-شخصا-1082996157.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, حركة حماس, العالم العربي, الأخبار
أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, حركة حماس, العالم العربي, الأخبار
محمود عباس: مستعدون لتسلم مسؤولية غزة في إطار حل سياسي
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قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الجمعة، إن السلطة الفلسطينية مستعدة لتسلم مسؤولية قطاع غزة في إطار حل سياسي شامل.
وذكر الموقع
الإلكتروني "مصراوي"، ظهر اليوم الجمعة، أن الرئيس الفلسطيني قد شدد على أنه "لن يقبل بإعادة احتلال قطاع غزة أو اقتطاع أجزاء منه تحت أي مسمى كان، كما حذر من تهجير أبناء الشعب الفلسطيني إلى خارج غزة أو الضفة أو القدس".
إبادة آلاف الأسر وقتل آلاف الأطفال إجرام ووحشية وهمجية، ونجدد المطالبة الفورية بوقف العدوان على الشعب الفلسطيني والإسراع في تقديم المساعدات الإنسانية.
وأوضح الرئيس الفلسطيني أنه "لن يقبل بتكرار نكبة عام 1948 أو النزوح في عام 1967، مؤكدًا: "سنتحمل مسؤولياتنا كاملة في إطار حل سياسي شامل على كل من غزة والضفة، بما فيها القدس الشرقية".
ومر أكثر من شهر، منذ بدء عملية "طوفان الأقصى
"، التي نفذتها حركة "حماس" الفلسطينية، على المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة، ما أسفر عن مقتل أكثر من 1400 إسرائيلي وأسر ما يزيد على 200 آخرين، ومنذ ذلك الحين تنفذ إسرائيل قصفا عنيفا ضد القطاع مع قطع للماء والكهرباء والوقود ووضع قيود كبيرة على دخول المساعدات الإنسانية.
وتقول إسرائيل إن حربها على غزة جاءت ردًا على عملية "طوفان الأقصى"، التي شنتها حركة "حماس"
على المستوطنات المتاخمة لقطاع غزة.
وأسفر القصف الإسرائيلي
على غزة عن سقوط نحو 11 ألف قتيل وإصابة نحو 27 ألفا آخرين، فيما أسفرت المواجهات في الضفة الغربية عن مقتل أكثر من 170 فلسطينيا وإصابة نحو 2300 آخرين.