https://sputnikarabic.ae/20231110/مشاهد-توثق-قيام-حزب-الله-بتوجيه-ضربة-شاملة-لموقع-إسرائيلي-دمرته-بالكامل-فيديو-1083013639.html
مشاهد توثق قيام "حزب الله" بتوجيه ضربة شاملة لموقع إسرائيلي دمرته بالكامل... فيديو
مشاهد توثق قيام "حزب الله" بتوجيه ضربة شاملة لموقع إسرائيلي دمرته بالكامل... فيديو
نشر "حزب الله" اللبناني، اليوم الجمعة، مقطعا مصورا يحتوي على مشاهد لاستهداف نقطة عسكرية إسرائيلية في موقع المطلة عند الحدود الجنوبية بين إسرائيل ولبنان. 10.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-10T12:07+0000
2023-11-10T12:07+0000
2023-11-10T12:07+0000
العالم العربي
إسرائيل
العدوان الإسرائيلي على غزة
طوفان الأقصى
رصد عسكري
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0b/0a/1083013741_0:0:1656:932_1920x0_80_0_0_c7f706e43b31bfcadc92e87cd85b40bd.png
وتبين المشاهد لحظة قصف "حزب الله" اللبناني النقطة العسكرية الإسرائيلية، والتي تحتوي على كاميرات ومعدات اتصال وتصوير وتنصت، وتوثق إصابة الأهداف بشكل دقيق وتدميرها.الجدير بالذكر، أن الجيش الإسرائيلي أعلن، يوم أمس الخميس، أن طائراته الحربية هاجمت مواقع لـ"حزب الله" في جنوب لبنان.وتشهد مناطق الحدود اللبنانية تصاعدا في حدة التوتر حيث يتبادل الجيش الإسرائيلي و"حزب الله" قصفًا مدفعيًا متقطعًا، وسط مخاوف في إسرائيل من عمليات تسلل محتملة من الحدود.ومرّ أكثر من شهر منذ بدء عملية "طوفان الأقصى"، التي نفذتها حركة "حماس" الفلسطينية، على المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة، ما أسفر عن مقتل أكثر من 1400 إسرائيلي وأسر ما يزيد على 200 آخرين، ومنذ ذلك الحين تنفذ إسرائيل قصفا عنيفا ضد القطاع مع قطع للماء والكهرباء والوقود ووضع قيود كبيرة على دخول المساعدات الإنسانية.
https://sputnikarabic.ae/20231109/تبادل-للقصف-بين-الجيش-الإسرائيلي-وحزب-الله-على-الحدود-اللبنانية-1082986776.html
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0b/0a/1083013741_0:0:1276:957_1920x0_80_0_0_c3a065e6e212f88aaa047b100606d893.png
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, إسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, طوفان الأقصى, رصد عسكري
العالم العربي, إسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, طوفان الأقصى, رصد عسكري
مشاهد توثق قيام "حزب الله" بتوجيه ضربة شاملة لموقع إسرائيلي دمرته بالكامل... فيديو
تابعنا عبر
نشر "حزب الله" اللبناني، اليوم الجمعة، مقطعا مصورا يحتوي على مشاهد لاستهداف نقطة عسكرية إسرائيلية في موقع المطلة عند الحدود الجنوبية بين إسرائيل ولبنان.
وتبين المشاهد لحظة قصف "حزب الله" اللبناني النقطة العسكرية الإسرائيلية، والتي تحتوي على كاميرات ومعدات اتصال وتصوير وتنصت، وتوثق إصابة الأهداف بشكل دقيق وتدميرها.
الجدير بالذكر، أن الجيش الإسرائيلي أعلن، يوم أمس الخميس، أن طائراته الحربية هاجمت مواقع لـ"حزب الله" في جنوب لبنان.
وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان، إن "ذلك ردًا على إطلاق صواريخ مضادة للدروع تجاه المستوطنات الإسرائيلية"، مضيفًا أن "طائرة من دون طيار تابعة للجيش الإسرائيلي تعرضت لإطلاق نار من لبنان فوق منطقة جبل دوف".
وتشهد مناطق الحدود اللبنانية تصاعدا في حدة التوتر حيث يتبادل الجيش الإسرائيلي و"حزب الله" قصفًا مدفعيًا متقطعًا، وسط مخاوف في إسرائيل من عمليات تسلل محتملة من الحدود.
ومرّ أكثر من شهر منذ بدء عملية "طوفان الأقصى
"، التي نفذتها حركة "حماس" الفلسطينية، على المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة، ما أسفر عن مقتل أكثر من 1400 إسرائيلي وأسر ما يزيد على 200 آخرين، ومنذ ذلك الحين تنفذ إسرائيل قصفا عنيفا ضد القطاع مع قطع للماء والكهرباء والوقود ووضع قيود كبيرة على دخول المساعدات الإنسانية.