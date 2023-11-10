https://sputnikarabic.ae/20231110/مشاهد-توثق-قيام-قوات-روسية-باقتحام-موقع-أوكراني-محصن-وتدميره-فيديو-1083015442.html
مشاهد توثق قيام قوات روسية باقتحام موقع أوكراني محصن وتدميره... فيديو
مشاهد توثق قيام قوات روسية باقتحام موقع أوكراني محصن وتدميره... فيديو
نشرت وزارة الدفاع الروسية مقطع فيديو يظهر قيام عناصر من وحدات الإنزال المظلي في الجيش الروسي بتدمير نقطة تحصينية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية على اتجاه... 10.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-10T13:02+0000
2023-11-10T13:02+0000
2023-11-10T13:06+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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خلال العملية القتالية قام الجنود الروس بالاقتراب بمركباتهم وإطلاق قذائف على دفعات من مسافة لا تزيد على 500 متر، أطلقوا بعدها صاروخا مضادا للدروع من طراز "فاغوت" واستطاعوا تدمير الموقع المتحصن فيه العدو الأوكراني.وأوضحت الوزارة أنه بعد تدمير الهدف وضرب أفراد القوات المسلحة الأوكرانية، غيّر الطاقم على الفور موقع إطلاق النار من أجل تجنب الرد على النيران.وأشارت وزارة الدفاع أن المظليين يقومون باستمرار بغارات جريئة ويقتربون من مواقع القوات المسلحة الأوكرانية.شاهد أيضا: لحظة قيام مسيرة روسية بصدم أخرى أوكرانية وإسقاطها... فيديوشاهد أيضا: استسلام 4 جنود أوكرانيين بعد سيطرة القوات الروسية على قطاع في زابوروجيه... فيديو
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الأخبار
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
مشاهد توثق قيام قوات روسية باقتحام موقع أوكراني محصن وتدميره... فيديو
13:02 GMT 10.11.2023 (تم التحديث: 13:06 GMT 10.11.2023) تابعنا عبر
نشرت وزارة الدفاع الروسية مقطع فيديو يظهر قيام عناصر من وحدات الإنزال المظلي في الجيش الروسي بتدمير نقطة تحصينية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية على اتجاه أرتيوموفسك.
خلال العملية القتالية قام الجنود الروس بالاقتراب بمركباتهم وإطلاق قذائف على دفعات من مسافة لا تزيد على 500 متر، أطلقوا بعدها صاروخا مضادا للدروع من طراز "فاغوت" واستطاعوا تدمير الموقع المتحصن فيه العدو الأوكراني.
وأوضحت الوزارة أنه بعد تدمير الهدف وضرب أفراد القوات المسلحة الأوكرانية، غيّر الطاقم على الفور موقع إطلاق النار من أجل تجنب الرد على النيران.
وأشارت وزارة الدفاع أن المظليين يقومون باستمرار بغارات جريئة ويقتربون من مواقع القوات المسلحة الأوكرانية.