عربي
القوات الروسية تسيطر على مواقع وخطوط متقدمة في اتجاه جنوب دونيتسك
Военнослужащие ВС РФ учатся управлять БПЛА в школе аэроразведки Ахмат - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231110/مشاهد-توثق-قيام-قوات-روسية-باقتحام-موقع-أوكراني-محصن-وتدميره-فيديو-1083015442.html
مشاهد توثق قيام قوات روسية باقتحام موقع أوكراني محصن وتدميره... فيديو
مشاهد توثق قيام قوات روسية باقتحام موقع أوكراني محصن وتدميره... فيديو
نشرت وزارة الدفاع الروسية مقطع فيديو يظهر قيام عناصر من وحدات الإنزال المظلي في الجيش الروسي بتدمير نقطة تحصينية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية على اتجاه... 10.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-10T13:02+0000
2023-11-10T13:06+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0b/0a/1083015105_66:0:1373:735_1920x0_80_0_0_a2897e92cdc99de31a429c10ccb63671.jpg
خلال العملية القتالية قام الجنود الروس بالاقتراب بمركباتهم وإطلاق قذائف على دفعات من مسافة لا تزيد على 500 متر، أطلقوا بعدها صاروخا مضادا للدروع من طراز "فاغوت" واستطاعوا تدمير الموقع المتحصن فيه العدو الأوكراني.وأوضحت الوزارة أنه بعد تدمير الهدف وضرب أفراد القوات المسلحة الأوكرانية، غيّر الطاقم على الفور موقع إطلاق النار من أجل تجنب الرد على النيران.وأشارت وزارة الدفاع أن المظليين يقومون باستمرار بغارات جريئة ويقتربون من مواقع القوات المسلحة الأوكرانية.شاهد أيضا: لحظة قيام مسيرة روسية بصدم أخرى أوكرانية وإسقاطها... فيديوشاهد أيضا: استسلام 4 جنود أوكرانيين بعد سيطرة القوات الروسية على قطاع في زابوروجيه... فيديو
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0b/0a/1083015105_393:0:1373:735_1920x0_80_0_0_1b9632c2f7eab55ef7b0ecb4e4f8be7b.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
رصد عسكري
رصد عسكري

مشاهد توثق قيام قوات روسية باقتحام موقع أوكراني محصن وتدميره... فيديو

13:02 GMT 10.11.2023 (تم التحديث: 13:06 GMT 10.11.2023)
© Photo / The Ministry of Defence of the Russian Federationقوات روسية تهاجم موقع أوكراني محصن
قوات روسية تهاجم موقع أوكراني محصن - سبوتنيك عربي, 1920, 10.11.2023
© Photo / The Ministry of Defence of the Russian Federation
تابعنا عبرTelegramNabd
نشرت وزارة الدفاع الروسية مقطع فيديو يظهر قيام عناصر من وحدات الإنزال المظلي في الجيش الروسي بتدمير نقطة تحصينية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية على اتجاه أرتيوموفسك.
خلال العملية القتالية قام الجنود الروس بالاقتراب بمركباتهم وإطلاق قذائف على دفعات من مسافة لا تزيد على 500 متر، أطلقوا بعدها صاروخا مضادا للدروع من طراز "فاغوت" واستطاعوا تدمير الموقع المتحصن فيه العدو الأوكراني.
وأوضحت الوزارة أنه بعد تدمير الهدف وضرب أفراد القوات المسلحة الأوكرانية، غيّر الطاقم على الفور موقع إطلاق النار من أجل تجنب الرد على النيران.
وأشارت وزارة الدفاع أن المظليين يقومون باستمرار بغارات جريئة ويقتربون من مواقع القوات المسلحة الأوكرانية.
شاهد أيضا: لحظة قيام مسيرة روسية بصدم أخرى أوكرانية وإسقاطها... فيديو
شاهد أيضا: استسلام 4 جنود أوكرانيين بعد سيطرة القوات الروسية على قطاع في زابوروجيه... فيديو
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Обстрел зданий в палестинском городе Газа - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. استمرار قصف غزة وهدنة يومية لمدة 4 ساعات.. صور وفيديو13:54 GMTБоевая работа 152-мм пушки 2А3б Гиацинт-Б на Краснолиманском направлении СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة13:22 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала