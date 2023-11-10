عربي
https://sputnikarabic.ae/20231110/مشاهد-توثق-وصول-آلاف-أطنان-من-الأسلحة-إلى-إسرائيل-عن-طريق-البحر-فيديو--1083009181.html
مشاهد توثق وصول آلاف أطنان من الأسلحة إلى إسرائيل عن طريق البحر... فيديو
مشاهد توثق وصول آلاف أطنان من الأسلحة إلى إسرائيل عن طريق البحر... فيديو
كشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن وصول آلاف الأطنان من الأسلحة عن طريق البحر إلى ميناء أشدود المطل على البحر الأبيض المتوسط. 10.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-10T11:44+0000
2023-11-10T11:44+0000
نادي الفيديو
رصد عسكري
طوفان الأقصى
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0b/0a/1083012165_0:304:3072:2032_1920x0_80_0_0_49c539c8530a3b53eb4c517e7ffb01f6.jpg
وبحسب "القناة 14" الإسرائيلية، فقد أنهى الجيش الإسرائيلي عملية تفريغ سفينة شحن تحمل نحو 2500 طن من المعدات العسكرية المخصصة للجيش الإسرائيلي.وتم تفريغ المعدات العسكرية على متن مئات الشاحنات، ونقلت إلى الوحدات الإسرائيلية على الفور، في عميلة مشتركة نفذتها كل من الوحدة المسؤولة عن النقل الدولي، وشعبة التخطيط وبناء الطاقة، ووحدة النقل والمواصلات في لواء آمون، وقسم التكنولوجيا واللوجستيات والذراع البحري.الجدير بالذكر، أن إسرائيل استقبلت 123 طائرة شحن و7 سفن محملة بأكثر من 7000 طن من الأسلحة والمعدات العسكرية من عدد من الدول الغربية.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0b/0a/1083012165_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_be202b7a42cf2218564dc54c5e3a19e8.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
نادي الفيديو, رصد عسكري, طوفان الأقصى, العالم العربي
نادي الفيديو, رصد عسكري, طوفان الأقصى, العالم العربي

مشاهد توثق وصول آلاف أطنان من الأسلحة إلى إسرائيل عن طريق البحر... فيديو

11:44 GMT 10.11.2023
© AFP 2023 / JACK GUEZالسفينة الهجومية الأمريكية "يو إس إس إيو جيما" راسية في ميناء حيفا شمال إسرائيل في 15 مارس 2018
السفينة الهجومية الأمريكية يو إس إس إيو جيما راسية في ميناء حيفا شمال إسرائيل في 15 مارس 2018 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.11.2023
© AFP 2023 / JACK GUEZ
تابعنا عبرTelegramNabd
كشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن وصول آلاف الأطنان من الأسلحة عن طريق البحر إلى ميناء أشدود المطل على البحر الأبيض المتوسط.
وبحسب "القناة 14" الإسرائيلية، فقد أنهى الجيش الإسرائيلي عملية تفريغ سفينة شحن تحمل نحو 2500 طن من المعدات العسكرية المخصصة للجيش الإسرائيلي.
وتم تفريغ المعدات العسكرية على متن مئات الشاحنات، ونقلت إلى الوحدات الإسرائيلية على الفور، في عميلة مشتركة نفذتها كل من الوحدة المسؤولة عن النقل الدولي، وشعبة التخطيط وبناء الطاقة، ووحدة النقل والمواصلات في لواء آمون، وقسم التكنولوجيا واللوجستيات والذراع البحري.
الجدير بالذكر، أن إسرائيل استقبلت 123 طائرة شحن و7 سفن محملة بأكثر من 7000 طن من الأسلحة والمعدات العسكرية من عدد من الدول الغربية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Обстрел зданий в палестинском городе Газа - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. استمرار قصف غزة وهدنة يومية لمدة 4 ساعات.. صور وفيديو10:18 GMTБоевая работа 152-мм пушки 2А3б Гиацинт-Б на Краснолиманском направлении СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:44 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала