https://sputnikarabic.ae/20231110/مشاهد-توثق-وصول-آلاف-أطنان-من-الأسلحة-إلى-إسرائيل-عن-طريق-البحر-فيديو--1083009181.html
مشاهد توثق وصول آلاف أطنان من الأسلحة إلى إسرائيل عن طريق البحر... فيديو
مشاهد توثق وصول آلاف أطنان من الأسلحة إلى إسرائيل عن طريق البحر... فيديو
كشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن وصول آلاف الأطنان من الأسلحة عن طريق البحر إلى ميناء أشدود المطل على البحر الأبيض المتوسط. 10.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-10T11:44+0000
2023-11-10T11:44+0000
2023-11-10T11:44+0000
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وبحسب "القناة 14" الإسرائيلية، فقد أنهى الجيش الإسرائيلي عملية تفريغ سفينة شحن تحمل نحو 2500 طن من المعدات العسكرية المخصصة للجيش الإسرائيلي.وتم تفريغ المعدات العسكرية على متن مئات الشاحنات، ونقلت إلى الوحدات الإسرائيلية على الفور، في عميلة مشتركة نفذتها كل من الوحدة المسؤولة عن النقل الدولي، وشعبة التخطيط وبناء الطاقة، ووحدة النقل والمواصلات في لواء آمون، وقسم التكنولوجيا واللوجستيات والذراع البحري.الجدير بالذكر، أن إسرائيل استقبلت 123 طائرة شحن و7 سفن محملة بأكثر من 7000 طن من الأسلحة والمعدات العسكرية من عدد من الدول الغربية.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نادي الفيديو, رصد عسكري, طوفان الأقصى, العالم العربي
نادي الفيديو, رصد عسكري, طوفان الأقصى, العالم العربي
مشاهد توثق وصول آلاف أطنان من الأسلحة إلى إسرائيل عن طريق البحر... فيديو
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كشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن وصول آلاف الأطنان من الأسلحة عن طريق البحر إلى ميناء أشدود المطل على البحر الأبيض المتوسط.
وبحسب "القناة 14" الإسرائيلية، فقد أنهى الجيش الإسرائيلي عملية تفريغ سفينة شحن تحمل نحو 2500 طن من المعدات العسكرية المخصصة للجيش الإسرائيلي.
وتم تفريغ المعدات العسكرية على متن مئات الشاحنات، ونقلت إلى الوحدات الإسرائيلية على الفور، في عميلة مشتركة نفذتها كل من الوحدة المسؤولة عن النقل الدولي، وشعبة التخطيط وبناء الطاقة، ووحدة النقل والمواصلات في لواء آمون، وقسم التكنولوجيا واللوجستيات والذراع البحري.
الجدير بالذكر، أن إسرائيل استقبلت 123 طائرة شحن و7 سفن محملة بأكثر من 7000 طن من الأسلحة والمعدات العسكرية من عدد من الدول الغربية.