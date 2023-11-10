https://sputnikarabic.ae/20231110/نتنياهو-لا-نسعى-لاحتلال-غزة-ولا-السيطرة-على-سكانها-1082999222.html
نتنياهو: لا نسعى لاحتلال غزة ولا السيطرة على سكانها
نتنياهو: لا نسعى لاحتلال غزة ولا السيطرة على سكانها
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الجمعة، إن إسرائيل لا تسعى لاحتلال غزة ولا غزوها ولا السيطرة على سكانها. 10.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-10T00:36+0000
2023-11-10T00:36+0000
2023-11-10T00:40+0000
بنيامين نتنياهو
العدوان الإسرائيلي على غزة
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل
التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل
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وقال نتنياهو في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" الأمريكية: "نحن لا نسعى لاحتلال غزة ولا غزوها ولا حكم غزة".وأضاف: "نحن نسعى إلى إيجاد حكومة، حكومة مدنية تكون هناك. نحن نعمل على التأكد من أن هذا (أحداث 7 أكتوبر) لن يحدث مجددا".وتابع: "لذلك لدينا قوة قادرة -إذا تطلب الأمر- إلى الدخول إلى غزة والقضاء على القتلة، لأن هذا هو ما يمنع تكرار أحداث "حماس" الطارئة التي حدثت".ويستمر التصعيد بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية، بعد إطلاق "حماس"، فجر السبت 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، وقتلت وأسرت عددًا كبيرًا من العسكريين والمدنيين الإسرائيليين.وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، متوعدة "حماس" بدفع ثمن باهظ لهجومها، وفي 8 أكتوبر الماضي، أعلنت إسرائيل رسميا بدء حرب على قطاع غزة، كما أعلن الجيش الإسرائيلي، في 10 أكتوبر نفسه، إعادة السيطرة على منطقة غلاف غزة بالكامل.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
بنيامين نتنياهو, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل
بنيامين نتنياهو, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل
نتنياهو: لا نسعى لاحتلال غزة ولا السيطرة على سكانها
00:36 GMT 10.11.2023 (تم التحديث: 00:40 GMT 10.11.2023) تابعنا عبر
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الجمعة، إن إسرائيل لا تسعى لاحتلال غزة ولا غزوها ولا السيطرة على سكانها.
وقال نتنياهو في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" الأمريكية: "نحن لا نسعى لاحتلال غزة ولا غزوها ولا حكم غزة".
وأضاف: "نحن نسعى إلى إيجاد حكومة، حكومة مدنية تكون هناك. نحن نعمل على التأكد من أن هذا (أحداث 7 أكتوبر) لن يحدث مجددا".
وتابع: "لذلك لدينا قوة قادرة -إذا تطلب الأمر- إلى الدخول إلى غزة والقضاء على القتلة، لأن هذا هو ما يمنع تكرار أحداث "حماس" الطارئة التي حدثت".
ويستمر التصعيد بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية
، بعد إطلاق "حماس"، فجر السبت 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، وقتلت وأسرت عددًا كبيرًا من العسكريين والمدنيين الإسرائيليين.
وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، متوعدة "حماس" بدفع ثمن باهظ لهجومها، وفي 8 أكتوبر الماضي، أعلنت إسرائيل رسميا بدء حرب على قطاع غزة، كما أعلن الجيش الإسرائيلي، في 10 أكتوبر نفسه، إعادة السيطرة على منطقة غلاف غزة بالكامل.