https://sputnikarabic.ae/20231110/واشنطن-تحذر-من-طول-الحرب-على-غزة-وتدعو-إسرائيل-لتقليص-أهدافها-1083020993.html

واشنطن تحذر من طول الحرب على غزة وتدعو إسرائيل لتقليص أهدافها

واشنطن تحذر من طول الحرب على غزة وتدعو إسرائيل لتقليص أهدافها

قال رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة الجنرال تشارلز براون، إن أهداف إسرائيل المعلنة من حربها على قطاع غزة كانت "كبيرة جدا"، في إشارة إلى استحالة تحقيقها،... 10.11.2023, سبوتنيك عربي

2023-11-10T15:00+0000

2023-11-10T15:00+0000

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واشنطن تحذر من طول الحرب على غزة وتدعو إسرائيل لتقليص أهدافها واشنطن تحذر من طول الحرب على غزة وتدعو إسرائيل لتقليص أهدافها

وخلال مؤتمر صحفي في أول تصريحات مفصلة له عن الحرب في غزة، قال براون - وهو كبير المستشارين العسكريين للرئيس الأمريكي جو بايدن- إن هدف إسرائيل من حملتها العسكرية في غزة، وهو التدمير الكامل لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، "أمر كبير جدا".وأوضح أن على إسرائيل أن تركز على استهداف القيادة العليا لحماس، وهو ما قد يتحقق بسرعة كبرى، لأنه "كلما طال أمد هذا الأمر، زادت الصعوبة".وأضاف أن التوصل إلى حسم أسرع للقتال في غزة قد يساعد في تقليص فرص انضمام المدنيين إلى صفوف المسلحين الفلسطينيين، على حد قوله.وقال أيضا إن هناك فرصة للجيش الإسرائيلي لتحسين تفسيراته المعلنة لعملياته، موضحًا أنه ناقش ذلك مع نظيره الإسرائيلي.وأوضح أن الجيش الإسرائيلي وحكومة نتنياهو لم يستطيعا أن يحققا أي إنجاز على المستوى العسكري، بالتالي بدأت النظرة الدولية والعالمية والعربية تتغير ومعها ستتغير الاستراتيجية في الشرق الأوسط، لذلك عملت واشنطن بجهد ليل نهار حتى تقبل إسرائيل بالبدء في هدنة مشروطة لمدة أربع ساعات يومياً، وهو الأمر الذي يمثل بداية تراجع".وزير الخارجية الإيراني يؤكد أن توسيع نطاق الحرب أصبح أمرا لا مفر منهقال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، أمس الخميس، إن توسيع نطاق الحرب أصبح أمرا لا مفر منه نظرا لتزايد حدة الحرب التي تشنها إسرائيل على غزة.ونشرت الخارجية الإيرانية تغريدة لعبد اللهيان على موقع "إكس" (تويتر سابقا)، قال فيها: "إن وقت استمرار جرائم تل أبيب يقترب من نهايته بسرعة".وأضاف الوزير الإيراني أن الحرب التي تشنها إسرائيل على غزة منذ أكثر من شهر أظهرت "الوجه الإجرامي والعنيف والعدواني لإسرائيل بشكل واضح في إبادة النساء والأطفال في غزة".من جهته، قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، إن تصاعد ما وصفها بالجرائم في غزة سيؤدي إلى تعقيد الوضع في فلسطين والمنطقة.وأضاف رئيسي، خلال كلمته في قمة منظمة التعاون الاقتصادي في العاصمة الأوزبكستانية طشقند، أن الدعم الغربي الشامل لإسرائيل عامل أساسي في استمرار الحرب.في هذا الإطار، قال المحلل السياسي الإيراني، عماد أبشانس "إن هذه التصريحات جاءت بسبب الدعم الأعمى من قبل الولايات المتحدة الأمريكية لإسرائيل.وأشار إلى أن واشنطن تقوم بأعمال إرهابية ضد القوات المختلفة في هذه المنطقة لاستفزازهم و دفعهم للرد على القوات الأمريكية والذي سيؤدي بطبيعة الحال إلى تصعيد أكبر وأكبر في المنطقة"، بحس قوله.الناتو يعلن عجزه عن تلبية متطلبات أوكرانيا العسكريةأعلن نائب الأمين العام لحلف "الناتو"، ميرسيا جيوانا، أمس الخميس، أن الحلف سيواصل تقديم الدعم لأوكرانيا، على الرغم من أنه لا يمتلك القدرة الإنتاجية الكافية لمساعدة كييف بالحجم والوتيرة التي تطلبها.وقال جيوانا في مؤتمر صحفي له خلال زيارة العمل إلى العاصمة الرومانية بوخارست، إن "زعماء العالم الأوروبي الأطلسي وشركائهم العالميون يواصلون دعم أوكرانيا، لكنه أكد أنه ليس لدى الحلف حتى الآن القدرة الإنتاجية الكافية لمساعدة أوكرانيا في المنطقة بالحجم الذي تطلبه".وأضاف أن مصير أوكرانيا مهم ليس فقط بالنسبة لكييف وأوروبا، بل يعتمد عليه "كيف سيبدو العالم كله"، وشدد نائب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي على أنه في السياق الأمني ​​الحالي، فإن الحلف "لا يستطيع تحمل ترف" تجاهل مشكلة أوكرانيا.وفي وقت سابق ذكرت صحيفة أمريكية، أمس الخميس، أن إلغاء سلوفاكيا حزمة عسكرية بقيمة 40 مليون يورو لكييف، مؤشر واضح على نفاد صبر أعضاء "الناتو" بشأن الاستمرار في تسليح النظام الأوكراني ودعمه.وأشار الصراف إلى أنه يتوقع أن تكون الحرب في أوكرانيا قد اقتربت من نهايتها لأن روسيا لا تريد التوسع، لافتًا إلى أن نهاية هذه الحرب لا يمكن فصلها عن بدء معركة غزة، وقضية تايوان، لأن كلها قضايا مترابطة، على حد قوله.واستبعد الصراف استمرار الدعم على الوتيرة نفسها ولمدة أطول لأن الفاتورة أصبحت مكلفة جدا، فضلا عن أن هناك خلافات داخل الناتو حول أوكرانيا و استمرار تقديم الدعم لها.مقتل أكثر من 700 في معارك غرب درافور تزامنا مع مباحثات جدة حول السوداناندلعت اشتباكات عنيفة بين الجيش السوداني وقوات "الدعم السريع"، في مدينة الجنينة عاصمة ولاية غرب دارفور.يأتي ذلك تزامنا مع استمرار مباحثات جدة بين ممثلين عن الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في المملكة العربية السعودية.و ذكرت وسائل إعلام عربية أن قوات "الدعم السريع" هاجمت الفرقة 15 مشاة، وهي مقر قيادة الجيش السوداني في الجنينة، بأعداد كبيرة من القوات، كما اشتبكت مع قوة من الجيش في محلية كرينك بشرق الجنينة، وانتشرت في المحلية التي تعد بوابة الولاية من الناحية الشرقية.يأتي هجوم قوات "الدعم السريع" في الجنينة بعد يوم واحد من إعلانها الاستيلاء على مقر قيادة الجيش في مدينة زالنجي في وسط دارفور، وبعد أيام قليلة من سيطرتها على مقر الفرقة 16 في مدينة نيالا بولاية جنوب دارفور، ثاني أكبر المدن السودانية ومركز قيادة الجيش في الولايات الغربية.في هذا الصدد، قال أبو ذر مسعود، الكاتب الصحفي السوداني، إن قوات الدعم السريع، سيطرت على الفرقة السادسة عشرة مشاه في نيالا التي هي أكبر المناطق العسكرية في غرب السودان، ثم تحولت للقتال في مدينة زالنجيه وتم الاستيلاء على حامية زالنجيه ثم استولت على الفرقة الخامسة عشرة مشاة بمنطقة أردمتا في الجنينية وهي آخر نقطة حدودية مع تشاد.اقتصاديا: شركات نفط عالمية تعلن وقف إنتاج النفط في إقليم كردستان العراق بسبب المديونياتأعلنت شركات النفط العالمية العاملة في إقليم كردستان العراق، توقفها عن انتاج النفط حتى يتم حل مشكلة المدفوعات المتأخرة التي تقدر بنحو مليار دولار، وفق شركة (دي.إن.أو) النرويجية، أمس الخميس.و أضافت دي.إن.أو أن أعضاء إبيكيور الستة، وهي واحدة منهم، لن يستأنفوا التصدير عبر خط الأنابيب حتى "يتضح كيف سيحصلون على مستحقاتهم التعاقدية من النفط الذي بيع وسُلم بالفعل للتصدير وعن المبيعات المستقبلية لتصدير هذا النفط".وقالت الشركة إن الديون المتراكمة على حكومة إقليم كردستان والمستحقة لها عن مبيعات نفط سابقة في عامي 2022 و2023 تجاوزت 300 مليون دولار.حول هذا الموضوع، قال الخبير النفطي، حمزة الجواهري، إنه لا توجد خسائر اقتصادية بالمطلق للحكومة الاتحادية، لأن كميات النفط التي تنتجها كردستان قليلة جدا، إضافة إلى أن هذا الكميات تم تعويضها من حقول الجنوب التي تحوي طاقة انتاجية فائضة.وشدد من ناحية أخرى على أنه يجب على هذه الشركات أن تعدل وضعها مع الحكومة الاتحادية، استنادا لقرار محكمة باريس الدولية وثلاث قرارات من المحكمة الاتحادية العليا التي تؤكد أن هذه العقود غير شرعية وتخالف الدستور لذا يجب على هذه الشركات تعديل وضعها.

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