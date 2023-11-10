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https://sputnikarabic.ae/20231110/-الجيش-الإسرائيلي-يعرض-مشاهد-لسيطرته-على-أنظمة-تشغيل-صواريخ-تابعة-لـحماس-1083009780.html
الجيش الإسرائيلي يعرض مشاهد لسيطرته على أنظمة تشغيل صواريخ تابعة لـ"حماس"
الجيش الإسرائيلي يعرض مشاهد لسيطرته على أنظمة تشغيل صواريخ تابعة لـ"حماس"
نشر الجيش الإسرائيلي مقطع فيديو يظهر عثوره وسيطرته على أنظمة تشغيل للصواريخ المضادة للطائرات ومجموعة أسلحة وقاذفة صواريخ وعدة طائرات دون طيار تابعة لحركة... 10.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-10T11:37+0000
2023-11-10T11:37+0000
العالم
أخبار إسرائيل اليوم
رصد عسكري
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وكان أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، القضاء على اثنين من قادة "حماس"، خلال الـ24 الساعة الماضية، المتورطين في هجمات 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بالإضافة إلى رئيس منظومة القنص في الحركة.وجاء في بيان الجيش الإسرائيلي: "خلال الـ 24 الساعة الماضية... واستنادًا إلى معلومات استخبارية دقيقة للجيش الإسرائيلي، قضت قوات الجيش الإسرائيلي على عدد من إرهابيي حماس الذين شاركوا في مذبحة 7 تشرين الأول/أكتوبر. وكان من بين الإرهابيين قائد سرية، أحمد موسى، وقائد فصيل، عمر الهندي، وكلاهما كانا في مدينة جباليا غربي قطاع غزة".
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العالم, أخبار إسرائيل اليوم, رصد عسكري
العالم, أخبار إسرائيل اليوم, رصد عسكري

الجيش الإسرائيلي يعرض مشاهد لسيطرته على أنظمة تشغيل صواريخ تابعة لـ"حماس"

11:37 GMT 10.11.2023
© AP Photo / Israel Defense Forcesقوات الجيش الإسرائيلي تنشر صورة للعملية البرية في قطاع غزة، 5 نوفمبر 2023
قوات الجيش الإسرائيلي تنشر صورة للعملية البرية في قطاع غزة، 5 نوفمبر 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.11.2023
© AP Photo / Israel Defense Forces
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نشر الجيش الإسرائيلي مقطع فيديو يظهر عثوره وسيطرته على أنظمة تشغيل للصواريخ المضادة للطائرات ومجموعة أسلحة وقاذفة صواريخ وعدة طائرات دون طيار تابعة لحركة "حماس".
وكان أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، القضاء على اثنين من قادة "حماس"، خلال الـ24 الساعة الماضية، المتورطين في هجمات 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بالإضافة إلى رئيس منظومة القنص في الحركة.
وجاء في بيان الجيش الإسرائيلي: "خلال الـ 24 الساعة الماضية... واستنادًا إلى معلومات استخبارية دقيقة للجيش الإسرائيلي، قضت قوات الجيش الإسرائيلي على عدد من إرهابيي حماس الذين شاركوا في مذبحة 7 تشرين الأول/أكتوبر. وكان من بين الإرهابيين قائد سرية، أحمد موسى، وقائد فصيل، عمر الهندي، وكلاهما كانا في مدينة جباليا غربي قطاع غزة".
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