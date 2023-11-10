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https://sputnikarabic.ae/20231110/-روسيا-تكشف-عن-طائرة-النقل-العملاقة-إيل---76-إم-دي-1083006748.html
روسيا تكشف عن طائرة النقل العملاقة "إيل - 76 إم دي"
روسيا تكشف عن طائرة النقل العملاقة "إيل - 76 إم دي"
أفادت الخدمة الصحفية للشركة الحكومية "روستيخ" بأن الشركة ستعرض نحو 200 عينة من المنتجات العسكرية ومزدوجة الاستخدام والمدنية في المعرض الدولي معرض "دبي للطيران... 10.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-10T09:53+0000
2023-11-10T09:53+0000
رصد عسكري
روسيا
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وقالت الخدمة: "سنقدم هذا العام في هذا الحدث عددًا من المنتجات الجديدة، ومن بينها طائرة النقل الثقيلة "إيل-76إم دي-90أ" والتي ستجذب بالتأكيد انتباه الزوار".وقال النائب الأول للمدير العام لشركة "روستيخ"، فلاديمير أرتياكوف: "يتم عرض طائرة من هذه الفئة لأول مرة في الخارج منذ ما يقرب من 30 عامًا".ووفقا لـ "روستيخ"، لم تعرض روسيا مثل هذه الطائرات في الخارج منذ عام 1994.وذكرت الخدمة الصحفية أنه سيكون هناك أيضًا عرض دولي أول لبندقية كلاشنيكوف الهجومية القصيرة AK-19، والتي تم إنشاؤها بعيار الناتو المشترك عالميًا البالغ 5.56 ملم.وذكرت الخدمة الصحفية أن "المعرض الذي تنظمه شركة "روس أوبورون إكسبورت" سيشمل منتجات شركة "بناء الطائرات المتحدة" و"مروحيات روسيا" و"روس إلكترونيكا" و"كلاشنيكوف" و"الأنظمة العالية الدقة" وغيرها من الشركات القابضة في "روستيخ". وسيقام المعرض في الفترة من 13 إلى 17 نوفمبر/تشرين الثاني.
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رصد عسكري, روسيا
رصد عسكري, روسيا

روسيا تكشف عن طائرة النقل العملاقة "إيل - 76 إم دي"

09:53 GMT 10.11.2023
© وزارة دفاع روسيا / الانتقال إلى بنك الصور"إيل-76إم دي-90أ"
إيل-76إم دي-90أ - سبوتنيك عربي, 1920, 10.11.2023
© وزارة دفاع روسيا
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أفادت الخدمة الصحفية للشركة الحكومية "روستيخ" بأن الشركة ستعرض نحو 200 عينة من المنتجات العسكرية ومزدوجة الاستخدام والمدنية في المعرض الدولي معرض "دبي للطيران 2023".
وقالت الخدمة: "سنقدم هذا العام في هذا الحدث عددًا من المنتجات الجديدة، ومن بينها طائرة النقل الثقيلة "إيل-76إم دي-90أ" والتي ستجذب بالتأكيد انتباه الزوار".
وقال النائب الأول للمدير العام لشركة "روستيخ"، فلاديمير أرتياكوف: "يتم عرض طائرة من هذه الفئة لأول مرة في الخارج منذ ما يقرب من 30 عامًا".
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ووفقا لـ "روستيخ"، لم تعرض روسيا مثل هذه الطائرات في الخارج منذ عام 1994.
وذكرت الخدمة الصحفية أنه سيكون هناك أيضًا عرض دولي أول لبندقية كلاشنيكوف الهجومية القصيرة AK-19، والتي تم إنشاؤها بعيار الناتو المشترك عالميًا البالغ 5.56 ملم.
وذكرت الخدمة الصحفية أن "المعرض الذي تنظمه شركة "روس أوبورون إكسبورت" سيشمل منتجات شركة "بناء الطائرات المتحدة" و"مروحيات روسيا" و"روس إلكترونيكا" و"كلاشنيكوف" و"الأنظمة العالية الدقة" وغيرها من الشركات القابضة في "روستيخ". وسيقام المعرض في الفترة من 13 إلى 17 نوفمبر/تشرين الثاني.
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