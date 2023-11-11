https://sputnikarabic.ae/20231111/أردوغان-قطاه-غزة-يشبه-جهنم-الآن-ويجب-محاسبة-إسرائيل-على-جرائمها-ضد-الإنسانية-1083042774.html
أردوغان: قطاع غزة يشبه "جهنم" ويجب محاسبة إسرائيل على جرائمها ضد الإنسانية
أردوغان: قطاع غزة يشبه "جهنم" ويجب محاسبة إسرائيل على جرائمها ضد الإنسانية
أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، أن "إسرائيل تحاول أن تنتقم لأحداث 7 أكتوبر بقتل الأبرياء والأطفال والنساء". 11.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-11T12:13+0000
2023-11-11T12:13+0000
2023-11-11T12:31+0000
أخبار تركيا اليوم
أخبار قطاع غزة
أخبار فلسطين اليوم
أخبار إسرائيل اليوم
إسرائيل
طوفان الأقصى
أخبار السعودية اليوم
السعودية
رجب طيب أردوغان
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0a/17/1082369364_0:229:3071:1956_1920x0_80_0_0_9f3193de1cde42baca11d3964ccb443e.jpg
وقال أردوغان، خلال أعمال القمة العربية الإسلامية غير العادية، في الرياض، إن "73 في المئة من الذين فقدوا أرواحهم في غزة والضفة هم من النساء والأطفال"، مؤكدا أن "حالة الجنون هذه لا يمكن تفهمها".وأضاف أن "الكلمات عاجزة عن وصف ما يجري في غزة واستهداف المستشفيات ودور العبادة والمدارس بشكل وحشي"، متابعا: "رأينا أمهات يحضنّ أطفالهن وقد فارقن الحياة وآباء يبحثون عن أفراد عائلاتهم بين الركام والحطام".وأكد أن "من يسكت على الظلم شريك فيه على قدر المساواة، وأن الولايات المتحدة والغرب يدّعيان حقوق الإنسان لكنهما للأسف نسيا ذلك أمام ممارسات إسرائيل، ولم يدعوَا حتى لوقف إطلاق النار"، مشددًا على ضرورة أن تستمر المساعدات الإنسانية دون توقف وأن يتم إيصال الوقود إلى المستشفيات.وأوضح أردوغان أن "غزة التي حُرمت من المساعدات الإنسانية تشبه جهنم، ويجب أن نبذل جهودا لمحاسبة إسرائيل على جرائمها"، مؤكدًا على ضرورة النظر في جرائم إسرائيل من قبل مجلس حقوق الإنسان والمحكمة الجنائية الدولية.يذكر أنه استجابةً للظروف الاستثنائية التي تشهدها غزة، وبعد تشاور المملكة العربية السعودية مع جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي؛ فقد تقرّر عقد "قمة عربية إسلامية مشتركة غير عادية" بشكل استثنائي في الرياض، اليوم السبت، عوضًا عن "القمة العربية غير العادية" و"القمة الإسلامية الاستثنائية"، اللتين كانتا من المقرر أن تُعقدا في التاريخ نفسه.ومن المقرر أن تبحث القمة الاستثنائية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والسعي لإصدار قرار يهدف لوقف فوري للعمليات العسكرية، وتوفير الحماية المدنية، وإطلاق سراح الرهائن والأسرى، ووقف التهجير القسري للشعب الفلسطيني، امتثالًا للأعراف والقوانين الدولية، والمبادئ الإنسانية المشتركة.ومرّ أكثر من شهر منذ بدء عملية "طوفان الأقصى"، التي نفذتها حركة "حماس" الفلسطينية على المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة، ومنذ ذلك الحين تنفذ إسرائيل قصفًا عنيفًا ضد القطاع مع قطع للماء والكهرباء والوقود، ووضع قيود كبيرة على دخول المساعدات الإنسانية.
https://sputnikarabic.ae/20231111/السيسي-غزة-تتعرض-لممارسات-لا-إنسانية-تستوجب-وقفة-جادة-من-المجتمع-الدولي-1083041835.html
أخبار قطاع غزة
إسرائيل
السعودية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0a/17/1082369364_130:0:2859:2047_1920x0_80_0_0_76dc6c6fd1470a64c1c978b56266394e.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار تركيا اليوم, أخبار قطاع غزة, أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, طوفان الأقصى, أخبار السعودية اليوم, السعودية, رجب طيب أردوغان, العالم العربي
أخبار تركيا اليوم, أخبار قطاع غزة, أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, طوفان الأقصى, أخبار السعودية اليوم, السعودية, رجب طيب أردوغان, العالم العربي
أردوغان: قطاع غزة يشبه "جهنم" ويجب محاسبة إسرائيل على جرائمها ضد الإنسانية
12:13 GMT 11.11.2023 (تم التحديث: 12:31 GMT 11.11.2023) تابعنا عبر
أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، أن "إسرائيل تحاول أن تنتقم لأحداث 7 أكتوبر بقتل الأبرياء والأطفال والنساء".
وقال أردوغان، خلال أعمال القمة العربية الإسلامية غير العادية، في الرياض، إن "73 في المئة من الذين فقدوا أرواحهم في غزة والضفة هم من النساء والأطفال"، مؤكدا أن "حالة الجنون هذه لا يمكن تفهمها".
وأضاف أن "الكلمات عاجزة عن وصف ما يجري في غزة واستهداف المستشفيات ودور العبادة والمدارس بشكل وحشي"، متابعا: "رأينا أمهات يحضنّ أطفالهن وقد فارقن الحياة وآباء يبحثون عن أفراد عائلاتهم بين الركام والحطام".
وأكد أن "من يسكت على الظلم شريك فيه على قدر المساواة، وأن الولايات المتحدة والغرب يدّعيان حقوق الإنسان لكنهما للأسف نسيا ذلك أمام ممارسات إسرائيل، ولم يدعوَا حتى لوقف إطلاق النار"، مشددًا على ضرورة أن تستمر المساعدات الإنسانية دون توقف وأن يتم إيصال الوقود إلى المستشفيات.
وأوضح أردوغان أن "غزة التي حُرمت من المساعدات الإنسانية تشبه جهنم، ويجب أن نبذل جهودا لمحاسبة إسرائيل على جرائمها"، مؤكدًا على ضرورة النظر في جرائم إسرائيل من قبل مجلس حقوق الإنسان والمحكمة الجنائية الدولية.
يذكر أنه استجابةً للظروف الاستثنائية التي تشهدها غزة، وبعد تشاور المملكة العربية السعودية مع جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي؛ فقد تقرّر عقد "قمة عربية إسلامية مشتركة غير عادية" بشكل استثنائي في الرياض، اليوم السبت، عوضًا عن "القمة العربية غير العادية" و"القمة الإسلامية الاستثنائية"، اللتين كانتا من المقرر أن تُعقدا في التاريخ نفسه.
ومن المقرر أن تبحث القمة الاستثنائية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة
، والسعي لإصدار قرار يهدف لوقف فوري للعمليات العسكرية، وتوفير الحماية المدنية، وإطلاق سراح الرهائن والأسرى، ووقف التهجير القسري للشعب الفلسطيني، امتثالًا للأعراف والقوانين الدولية، والمبادئ الإنسانية المشتركة.
ومرّ أكثر من شهر منذ بدء عملية "طوفان الأقصى
"، التي نفذتها حركة "حماس" الفلسطينية على المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة، ومنذ ذلك الحين تنفذ إسرائيل قصفًا عنيفًا ضد القطاع مع قطع للماء والكهرباء والوقود، ووضع قيود كبيرة على دخول المساعدات الإنسانية.