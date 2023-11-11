https://sputnikarabic.ae/20231111/أم-تمتلك-رحمين-وطفلا-في-كل-واحد-منهما-في-أعجوبة-لم-تسجل-سابقا-فيديو-1083051967.html
أم تمتلك رحمين وطفلا في كل واحد منهما في أعجوبة لم تسجل سابقا... فيديو
أم تمتلك رحمين وطفلا في كل واحد منهما في أعجوبة لم تسجل سابقا... فيديو
في أعجوبة طبية نادرة جدا، كيلسي هاتشر، أم لثلاثة أطفال صغار، وتستعد حاليا لاستقبال طفلين آخرين، وهي تمتلك رحمين، ويوجد حاليا طفل في كل منهما. 11.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-11T15:40+0000
2023-11-11T15:40+0000
2023-11-11T15:40+0000
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الصحة
نادي الفيديو
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ويبين مقطع متداول مدى سعادة الزوجين بهذا النبأ، وتعتبر هذه الحالة نادرة جدا من الناحية الطبية، ونظرا لأن الطفلين ينموان في رحمين منفصلين، فيمكن أن يولدا في أوقات مختلفة جدا.الجدير بالذكر أن نسبة الأشخاص الذين لديهم رحم مزدوج أقل من 1%، وقد يؤثر ذلك على 3 من كل 1000 امرأة.
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https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0b/0b/1083051795_0:904:2048:2440_1920x0_80_0_0_3ee40bceff4d4eafdbb6e5fb65550d5d.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
علوم, الصحة, نادي الفيديو
علوم, الصحة, نادي الفيديو
أم تمتلك رحمين وطفلا في كل واحد منهما في أعجوبة لم تسجل سابقا... فيديو
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في أعجوبة طبية نادرة جدا، كيلسي هاتشر، أم لثلاثة أطفال صغار، وتستعد حاليا لاستقبال طفلين آخرين، وهي تمتلك رحمين، ويوجد حاليا طفل في كل منهما.
ويبين مقطع متداول مدى سعادة الزوجين بهذا النبأ، وتعتبر هذه الحالة نادرة جدا من الناحية الطبية، ونظرا لأن الطفلين ينموان في رحمين منفصلين، فيمكن أن يولدا في أوقات مختلفة جدا.
الجدير بالذكر أن نسبة الأشخاص الذين لديهم رحم مزدوج أقل من 1%، وقد يؤثر ذلك على 3 من كل 1000 امرأة.