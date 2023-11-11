https://sputnikarabic.ae/20231111/إعلام-الرئيس-التونسي-لن-يحضر-القمة-العربية-والإسلامية-في-السعودية-1083041669.html
إعلام: الرئيس التونسي لن يحضر القمة العربية والإسلامية في السعودية
إعلام: الرئيس التونسي لن يحضر القمة العربية والإسلامية في السعودية
كشفت تقارير أن الرئيس التونسي، قيس سعيد، لن يشارك في القمة العربية والإسلامية غير العادية، التي تعقدهما الرياض، اليوم السبت وغدا الأحد، 11 ــ 12 نوفمبر/ تشرين... 11.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-11T11:54+0000
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أفاد بذلك مصدر مطلع لإذاعة "موزاييك" التونسية.وأضاف المصدر أن وزير الخارجية التونسي، نبيل عمار، سيمثل تونس في أعمال القمتين العربية والإسلامية، على رأس وفد رسمي دبلوماسي.وكان عمار شارك قبل انعقاد القمتين، في اجتماع وزراء خارجية العرب التحضيري للدورة غير العادية للقمة العربية.يشار إلى أن الرئيس التونسي، قيس سعيد، لم يشارك في "قمة القاهرة للسلام"، التي عقدت الشهر الماضي، لبحث تهدئة الأوضاع في قطاع غزة وإرساء سلام دائم بين الفلسطينيين والإسرائيليين، بعد بدء عملية "طوفان الأقصى" من جانب حركة "حماس" الفلسطينية.وكانت تونس أعلنت رسميا عن تحفظها على نص قرار اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، في دورته غير العادية، الذس انعقد في 11 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.وجاء في بيان من الرئاسة التونسية: "تتحفظ تونس جملة وتفصيلا على القرار الصادر عن اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته غير العادية بتاريخ 11 أكتوبر 2023، لأن فلسطين ليست ملفا أو قضية فيها مدّع ومدّع عليه، بل هي حق الشعب الفلسطيني لا يمكن أن يسقط بالتقادم أو يسقطه الاحتلال الصهيوني بالقتل والتشريد، وقطع أبسط مقومات الحياة من ماء ودواء، ومن غذاء وكهرباء، ومن استهداف للشيوخ وللنساء والأطفال الأبرياء وللبيوت وللمشافي وطواقم النجدة والإسعاف"، وفقا لإذاعة "شمس إف إم" التونسية.
https://sputnikarabic.ae/20231021/إعلام-الرئيس-الجزائري-يقرر-عدم-المشاركة-في-قمة-مصر-رغم-تلقيه-دعوة-من-السيسي-1082276877.html
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تونس, أخبار تونس اليوم, قيس سعيد, السعودية, طوفان الأقصى, أخبار العالم الآن, العالم العربي, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل
تونس, أخبار تونس اليوم, قيس سعيد, السعودية, طوفان الأقصى, أخبار العالم الآن, العالم العربي, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل
إعلام: الرئيس التونسي لن يحضر القمة العربية والإسلامية في السعودية
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كشفت تقارير أن الرئيس التونسي، قيس سعيد، لن يشارك في القمة العربية والإسلامية غير العادية، التي تعقدهما الرياض، اليوم السبت وغدا الأحد، 11 ــ 12 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.
أفاد بذلك مصدر مطلع لإذاعة
"موزاييك" التونسية.
وأضاف المصدر أن وزير الخارجية التونسي، نبيل عمار، سيمثل تونس في أعمال القمتين العربية والإسلامية، على رأس وفد رسمي دبلوماسي.
وكان عمار شارك قبل انعقاد القمتين، في اجتماع وزراء خارجية العرب التحضيري للدورة غير العادية للقمة العربية.
يشار إلى أن الرئيس التونسي، قيس سعيد، لم يشارك في "قمة القاهرة للسلام
"، التي عقدت الشهر الماضي، لبحث تهدئة الأوضاع في قطاع غزة وإرساء سلام دائم بين الفلسطينيين والإسرائيليين، بعد بدء عملية "طوفان الأقصى" من جانب حركة "حماس" الفلسطينية.
وكانت تونس أعلنت رسميا عن تحفظها على نص قرار اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، في دورته غير العادية، الذس انعقد في 11 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
وجاء في بيان من الرئاسة التونسية: "تتحفظ تونس جملة وتفصيلا على القرار الصادر عن اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته غير العادية بتاريخ 11 أكتوبر 2023، لأن فلسطين ليست ملفا أو قضية فيها مدّع ومدّع عليه، بل هي حق الشعب الفلسطيني لا يمكن أن يسقط بالتقادم أو يسقطه الاحتلال الصهيوني بالقتل والتشريد، وقطع أبسط مقومات الحياة من ماء ودواء، ومن غذاء وكهرباء، ومن استهداف للشيوخ وللنساء والأطفال الأبرياء وللبيوت وللمشافي وطواقم النجدة والإسعاف"، وفقا لإذاعة
"شمس إف إم" التونسية.