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Военнослужащие ВС РФ учатся управлять БПЛА в школе аэроразведки Ахмат - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231111/إعلام-نواة-متفجرة-روسية-تخترق-جميع-دروع-الدبابات-الغربية-1083032501.html
إعلام: "نواة متفجرة" روسية تخترق جميع دروع الدبابات الغربية
إعلام: "نواة متفجرة" روسية تخترق جميع دروع الدبابات الغربية
يقوم الجيش الروسي بتدمير المركبات المدرعة التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية بطائرات مسيّرة ذات نوى صدمية. 11.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-11T07:08+0000
2023-11-11T07:52+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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وتقول وسائل إعلام غربية: "يبدو أن أحدث طائرات لانتسيت الروسية المسيّرة تطلق مقذوفات معدنية منصهرة قادرة على اختراق الدروع الإضافية، التي تعتمد عليها القوات الأوكرانية لحماية مركباتها من هجمات الطائرات المسيّرة".وأكدت التقارير أن الطائرات المسيّرة الروسية مجهزة بنوى صدمية يمكنها بسهولة اختراق الدروع الإضافية للمركبات المدرعة الأوكرانية المصممة للحماية من الطائرات المسيّرة.وأشار الصحفي ديفيد آكس، في مجلة "فوربس"، إلى أنه سيتعين على الأوكرانيين الآن البحث عن طرق جديدة لحماية معداتهم، لأن حماية الوسائل الحالية لم تعُد مناسبة.شاهد أيضا: لحظة قيام مسيرة روسية بصدم أخرى أوكرانية وإسقاطها... فيديوشاهد أيضا: استسلام 4 جنود أوكرانيين بعد سيطرة القوات الروسية على قطاع في زابوروجيه... فيديو
https://sputnikarabic.ae/20231111/مشاهد-لمدفع-كراب-البولندي-بعد-أن-طارت-سبطانته-عشرات-الأمتار-عنه-فيديو-1083031774.html
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رصد عسكري
رصد عسكري

إعلام: "نواة متفجرة" روسية تخترق جميع دروع الدبابات الغربية

07:08 GMT 11.11.2023 (تم التحديث: 07:52 GMT 11.11.2023)
© Photoلانتسيت روسية تدمر دبابة ليوبارد ألمانية
لانتسيت روسية تدمر دبابة ليوبارد ألمانية - سبوتنيك عربي, 1920, 11.11.2023
© Photo
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يقوم الجيش الروسي بتدمير المركبات المدرعة التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية بطائرات مسيّرة ذات نوى صدمية.
وتقول وسائل إعلام غربية: "يبدو أن أحدث طائرات لانتسيت الروسية المسيّرة تطلق مقذوفات معدنية منصهرة قادرة على اختراق الدروع الإضافية، التي تعتمد عليها القوات الأوكرانية لحماية مركباتها من هجمات الطائرات المسيّرة".
وأكدت التقارير أن الطائرات المسيّرة الروسية مجهزة بنوى صدمية يمكنها بسهولة اختراق الدروع الإضافية للمركبات المدرعة الأوكرانية المصممة للحماية من الطائرات المسيّرة.
مدفع كراب بولندي دمرته القوات الروسية في منطقة العملية العسكرية الروسية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 11.11.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
مشاهد لمدفع "كراب" البولندي بعد أن طارت سبطانته عشرات الأمتار عنه... فيديو
06:42 GMT
وأشار الصحفي ديفيد آكس، في مجلة "فوربس"، إلى أنه سيتعين على الأوكرانيين الآن البحث عن طرق جديدة لحماية معداتهم، لأن حماية الوسائل الحالية لم تعُد مناسبة.
شاهد أيضا: لحظة قيام مسيرة روسية بصدم أخرى أوكرانية وإسقاطها... فيديو
شاهد أيضا: استسلام 4 جنود أوكرانيين بعد سيطرة القوات الروسية على قطاع في زابوروجيه... فيديو
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