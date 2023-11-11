https://sputnikarabic.ae/20231111/إعلام-نواة-متفجرة-روسية-تخترق-جميع-دروع-الدبابات-الغربية-1083032501.html

إعلام: "نواة متفجرة" روسية تخترق جميع دروع الدبابات الغربية

إعلام: "نواة متفجرة" روسية تخترق جميع دروع الدبابات الغربية

يقوم الجيش الروسي بتدمير المركبات المدرعة التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية بطائرات مسيّرة ذات نوى صدمية. 11.11.2023, سبوتنيك عربي

2023-11-11T07:08+0000

2023-11-11T07:08+0000

2023-11-11T07:52+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

رصد عسكري

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وتقول وسائل إعلام غربية: "يبدو أن أحدث طائرات لانتسيت الروسية المسيّرة تطلق مقذوفات معدنية منصهرة قادرة على اختراق الدروع الإضافية، التي تعتمد عليها القوات الأوكرانية لحماية مركباتها من هجمات الطائرات المسيّرة".وأكدت التقارير أن الطائرات المسيّرة الروسية مجهزة بنوى صدمية يمكنها بسهولة اختراق الدروع الإضافية للمركبات المدرعة الأوكرانية المصممة للحماية من الطائرات المسيّرة.وأشار الصحفي ديفيد آكس، في مجلة "فوربس"، إلى أنه سيتعين على الأوكرانيين الآن البحث عن طرق جديدة لحماية معداتهم، لأن حماية الوسائل الحالية لم تعُد مناسبة.شاهد أيضا: لحظة قيام مسيرة روسية بصدم أخرى أوكرانية وإسقاطها... فيديوشاهد أيضا: استسلام 4 جنود أوكرانيين بعد سيطرة القوات الروسية على قطاع في زابوروجيه... فيديو

https://sputnikarabic.ae/20231111/مشاهد-لمدفع-كراب-البولندي-بعد-أن-طارت-سبطانته-عشرات-الأمتار-عنه-فيديو-1083031774.html

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