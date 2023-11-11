https://sputnikarabic.ae/20231111/إعلام-نواة-متفجرة-روسية-تخترق-جميع-دروع-الدبابات-الغربية-1083032501.html
إعلام: "نواة متفجرة" روسية تخترق جميع دروع الدبابات الغربية
إعلام: "نواة متفجرة" روسية تخترق جميع دروع الدبابات الغربية
يقوم الجيش الروسي بتدمير المركبات المدرعة التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية بطائرات مسيّرة ذات نوى صدمية. 11.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-11T07:08+0000
2023-11-11T07:08+0000
2023-11-11T07:52+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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وتقول وسائل إعلام غربية: "يبدو أن أحدث طائرات لانتسيت الروسية المسيّرة تطلق مقذوفات معدنية منصهرة قادرة على اختراق الدروع الإضافية، التي تعتمد عليها القوات الأوكرانية لحماية مركباتها من هجمات الطائرات المسيّرة".وأكدت التقارير أن الطائرات المسيّرة الروسية مجهزة بنوى صدمية يمكنها بسهولة اختراق الدروع الإضافية للمركبات المدرعة الأوكرانية المصممة للحماية من الطائرات المسيّرة.وأشار الصحفي ديفيد آكس، في مجلة "فوربس"، إلى أنه سيتعين على الأوكرانيين الآن البحث عن طرق جديدة لحماية معداتهم، لأن حماية الوسائل الحالية لم تعُد مناسبة.شاهد أيضا: لحظة قيام مسيرة روسية بصدم أخرى أوكرانية وإسقاطها... فيديوشاهد أيضا: استسلام 4 جنود أوكرانيين بعد سيطرة القوات الروسية على قطاع في زابوروجيه... فيديو
https://sputnikarabic.ae/20231111/مشاهد-لمدفع-كراب-البولندي-بعد-أن-طارت-سبطانته-عشرات-الأمتار-عنه-فيديو-1083031774.html
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
إعلام: "نواة متفجرة" روسية تخترق جميع دروع الدبابات الغربية
07:08 GMT 11.11.2023 (تم التحديث: 07:52 GMT 11.11.2023) تابعنا عبر
يقوم الجيش الروسي بتدمير المركبات المدرعة التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية بطائرات مسيّرة ذات نوى صدمية.
وتقول وسائل إعلام غربية: "يبدو أن أحدث طائرات لانتسيت الروسية المسيّرة تطلق مقذوفات معدنية منصهرة قادرة على اختراق الدروع الإضافية، التي تعتمد عليها القوات الأوكرانية لحماية مركباتها من هجمات الطائرات المسيّرة".
وأكدت التقارير أن الطائرات المسيّرة الروسية مجهزة بنوى صدمية يمكنها بسهولة اختراق الدروع الإضافية للمركبات المدرعة الأوكرانية المصممة للحماية من الطائرات المسيّرة.
وأشار الصحفي ديفيد آكس، في مجلة "فوربس"
، إلى أنه سيتعين على الأوكرانيين الآن البحث عن طرق جديدة لحماية معداتهم، لأن حماية الوسائل الحالية لم تعُد مناسبة.