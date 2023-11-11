https://sputnikarabic.ae/20231111/الجيش-الإسرائيلي-ينفي-أنباء-قصفه-أو-محاصرته-لمستشفى-الشفاء-في-غزة-1083054617.html
الجيش الإسرائيلي ينفي أنباء قصفه أو محاصرته لمستشفى "الشفاء" في غزة
الجيش الإسرائيلي ينفي أنباء قصفه أو محاصرته لمستشفى "الشفاء" في غزة
أكد عقيد في الجيش الإسرائيلي موشيه تيترو، اليوم السبت، أن الجيش الإسرائيلي لم يحاصر أو يقصف مستشفى "الشفاء" في قطاع غزة، لكنه يقاتل مقاتلي "حماس" الفلسطينيين... 11.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-11T17:04+0000
2023-11-11T17:04+0000
2023-11-11T17:04+0000
أخبار فلسطين اليوم
العدوان الإسرائيلي على غزة
طوفان الأقصى
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0a/0f/1082029974_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_7299a91309a7fa932d023fd02f62fc9b.jpg
وفي بيان أصدره مكتب منسق الأنشطة الحكومية التابع لوزارة الدفاع الإسرائيلية، أشار من خلاله العقيد تيترو أن الجيش الإسرائيلي لم يحاصر المستشفى، ولكن كان يقاتل مقاتلي "حماس" بالقرب منه.كما أشار تيترو إلى أن الجانب الشرقي من المستشفى يظل مفتوحا ويمكن لأي شخص يريد الخروج من المبنى أن يفعل ذلك.وفي وقت سابق، ذكرت قناة "العربية"، أن الجيش الإسرائيلي حاصر مجمع الشفاء من الجانبين.ودخلت الحرب بين الجيش الإسرائيلي والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة أسبوعها الخامس، حيث يواصل الجيش الإسرائيلي قصفه العنيف برًا وبحرًا وجوًا على قطاع غزة، حيث ركز قصفه أمس الجمعة، على المستشفيات، وأظهرت مقاطع مصورة الطيران الحربي الإسرائيلي يهاجم مستشفيات الإندونيسي والشفاء في غزة.القصف الإسرائيلي أثار تنديدا دوليا وعربيا وإسلاميا إلى جانب روسيا والصين، وجعل الأمين العام للأمم المتحدة يشعر بالفزع، ورغم ذلك ما زالت الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وبعض الدول الغربية تدعم إسرائيل بكل ما أوتيت من قوة، وترفض الدعوات العالمية لوقف إطلاق النار وتستخدم واشنطن حق النقض في مجلس الأمن، للحيلولة دون صدور قرار يلزم تل أبيب بوقف الحرب الشعواء وغير المتكافئة ضد قطاع غزة، الذي يقطنه أكثر من مليوني شخص.
https://sputnikarabic.ae/20231111/حركة-أمل-حاضرون-عسكريا-على-الحدود-مع-فلسطين--1083053273.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0a/0f/1082029974_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_ea0bf9397662853655a978feabb34b3b.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار فلسطين اليوم, العدوان الإسرائيلي على غزة, طوفان الأقصى, العالم العربي
أخبار فلسطين اليوم, العدوان الإسرائيلي على غزة, طوفان الأقصى, العالم العربي
الجيش الإسرائيلي ينفي أنباء قصفه أو محاصرته لمستشفى "الشفاء" في غزة
تابعنا عبر
أكد عقيد في الجيش الإسرائيلي موشيه تيترو، اليوم السبت، أن الجيش الإسرائيلي لم يحاصر أو يقصف مستشفى "الشفاء" في قطاع غزة، لكنه يقاتل مقاتلي "حماس" الفلسطينيين بالقرب منه.
وفي بيان أصدره مكتب منسق الأنشطة الحكومية التابع لوزارة الدفاع الإسرائيلية، أشار من خلاله العقيد تيترو أن الجيش الإسرائيلي لم يحاصر المستشفى، ولكن كان يقاتل مقاتلي "حماس" بالقرب منه.
وردا على التقارير الإعلامية التي تفيد بمحاصرة المستشفى من قبل الجيش الإسرائيلي، رد تترو: "سأقول بوضوح، هذا كذب، لم تكن هناك هجمات على المستشفى، وإنما كانت بالقرب منه، وهاجمنا مقاتلي حماس".
كما أشار تيترو إلى أن الجانب الشرقي من المستشفى يظل مفتوحا ويمكن لأي شخص يريد الخروج من المبنى أن يفعل ذلك.
وفي وقت سابق، ذكرت قناة "العربية"، أن الجيش الإسرائيلي حاصر مجمع الشفاء من الجانبين.
ودخلت الحرب بين الجيش الإسرائيلي والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة أسبوعها الخامس، حيث يواصل الجيش الإسرائيلي قصفه العنيف برًا وبحرًا وجوًا على قطاع غزة، حيث ركز قصفه أمس الجمعة، على المستشفيات، وأظهرت مقاطع مصورة الطيران الحربي الإسرائيلي يهاجم مستشفيات الإندونيسي والشفاء في غزة.
القصف الإسرائيلي أثار تنديدا دوليا وعربيا وإسلاميا إلى جانب روسيا والصين، وجعل الأمين العام للأمم المتحدة يشعر بالفزع، ورغم ذلك ما زالت الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وبعض الدول الغربية تدعم إسرائيل بكل ما أوتيت من قوة، وترفض الدعوات العالمية لوقف إطلاق النار وتستخدم واشنطن حق النقض في مجلس الأمن، للحيلولة دون صدور قرار يلزم تل أبيب بوقف الحرب الشعواء وغير المتكافئة ضد قطاع غزة، الذي يقطنه أكثر من مليوني شخص.