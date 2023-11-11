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https://sputnikarabic.ae/20231111/الجيش-السوداني-قوات-الدعم-السريع-دمرت-كوبري-شمبات-الرابط-بين-مدينتي-أم-درمان-وبحري-1083031034.html
الجيش السوداني: الدعم السريع دمرت جسر شمبات... صور وفيديو
الجيش السوداني: الدعم السريع دمرت جسر شمبات... صور وفيديو
أعلنت القوات المسلحة السودانية، فجر اليوم السبت، تدمير جسر "شمبات"، الذي يعتبر من أهم الجسور الرابطة بين مدينتي أم درمان والخرطوم بحري، من قبل قوات الدعم... 11.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-11T05:30+0000
2023-11-11T05:47+0000
الجيش السوداني
قوات الدعم السريع السودانية
العالم العربي
أخبار السودان اليوم
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الخرطوم - سبوتنيك. وأشار مكتب المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة، في إفادة إعلامية، إلى أن ذلك يأتي "في إطار مشروعها التدميري لمقدرات البلاد وبنيتها التحتية، ونتيجة للتقدم الذي بدأت تحرزه قواتنا في الميدان، خاصة في محور أم درمان".وأكد المتحدث باسم الجيش أن" تدمير جسر شمبات الرابط بين مدينتي أم درمان وبحري جريمة جديدة تضاف لسجلها تجاه الوطن والمواطن".وتشهد العاصمة السودانية الخرطوم والمدن المجاورة لها قتالا عنيفا بين القوات المسلحة وبين قوات الدعم السريع، منذ منتصف أبريل/ نيسان الماضي، إثر خلافات سياسية وأمنية، تسببت في نزوح أكثر من خمسة ملايين سوداني داخل وخارج البلاد، بالإضافة إلى مقتل أكثر من 5 آلاف من المدنيين، ما تطلب تدخل منظمات إنسانية محلية ودولية لمساعدة المتضررين.
https://sputnikarabic.ae/20231109/قيادي-سوداني-لـسبوتنيك-البيان-السعودي-أعلن-وفاة-التفاوض-بين-الجيش-والدعم-السريع-1082996960.html
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الجيش السوداني, قوات الدعم السريع السودانية, العالم العربي, أخبار السودان اليوم
الجيش السوداني, قوات الدعم السريع السودانية, العالم العربي, أخبار السودان اليوم

الجيش السوداني: الدعم السريع دمرت جسر شمبات... صور وفيديو

05:30 GMT 11.11.2023 (تم التحديث: 05:47 GMT 11.11.2023)
© AFP 2023 / -الصراع في السودان - مدينة الخرطوم
الصراع في السودان - مدينة الخرطوم - سبوتنيك عربي, 1920, 11.11.2023
© AFP 2023 / -
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أعلنت القوات المسلحة السودانية، فجر اليوم السبت، تدمير جسر "شمبات"، الذي يعتبر من أهم الجسور الرابطة بين مدينتي أم درمان والخرطوم بحري، من قبل قوات الدعم السريع .
الخرطوم - سبوتنيك. وأشار مكتب المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة، في إفادة إعلامية، إلى أن ذلك يأتي "في إطار مشروعها التدميري لمقدرات البلاد وبنيتها التحتية، ونتيجة للتقدم الذي بدأت تحرزه قواتنا في الميدان، خاصة في محور أم درمان".
وأكد المتحدث باسم الجيش أن" تدمير جسر شمبات الرابط بين مدينتي أم درمان وبحري جريمة جديدة تضاف لسجلها تجاه الوطن والمواطن".
قائد قوات الدعم السريع السودانية، محمد حمدان دقلو (حميدتي)، ورئيس مجلس السيادة السوداني والقائد العام للقوات المسلحة السودانية، عبد الفتاح البرهان - سبوتنيك عربي, 1920, 09.11.2023
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وتشهد العاصمة السودانية الخرطوم والمدن المجاورة لها قتالا عنيفا بين القوات المسلحة وبين قوات الدعم السريع، منذ منتصف أبريل/ نيسان الماضي، إثر خلافات سياسية وأمنية، تسببت في نزوح أكثر من خمسة ملايين سوداني داخل وخارج البلاد، بالإضافة إلى مقتل أكثر من 5 آلاف من المدنيين، ما تطلب تدخل منظمات إنسانية محلية ودولية لمساعدة المتضررين.
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