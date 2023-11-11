الجيش السوداني: الدعم السريع دمرت جسر شمبات... صور وفيديو
05:30 GMT 11.11.2023 (تم التحديث: 05:47 GMT 11.11.2023)
© AFP 2023 / -الصراع في السودان - مدينة الخرطوم
© AFP 2023 / -
أعلنت القوات المسلحة السودانية، فجر اليوم السبت، تدمير جسر "شمبات"، الذي يعتبر من أهم الجسور الرابطة بين مدينتي أم درمان والخرطوم بحري، من قبل قوات الدعم السريع .
الخرطوم - سبوتنيك. وأشار مكتب المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة، في إفادة إعلامية، إلى أن ذلك يأتي "في إطار مشروعها التدميري لمقدرات البلاد وبنيتها التحتية، ونتيجة للتقدم الذي بدأت تحرزه قواتنا في الميدان، خاصة في محور أم درمان".
#جرائم_الدعم_السريع— Jameela (@Bit_Batoul1417) November 11, 2023
قامت مليشيا الدعم السريع الإرهابية، فجر اليوم السبت، بتدمير كوبري شمبات الرابط بين الخرطوم بحري وامدرمان في إطار مشروعها التدميري لمقدرات البلاد وبنيتها التحية.#السودان#كبري_شمبات#الدعم_السريع_مليشيات_ارهابية #الدعم_السريع_يرتكب_جرائم_حرب… pic.twitter.com/UdlYRXh4lw
وأكد المتحدث باسم الجيش أن" تدمير جسر شمبات الرابط بين مدينتي أم درمان وبحري جريمة جديدة تضاف لسجلها تجاه الوطن والمواطن".
تعميم صحفي— يوميات المارشال (@DMarshalSd) November 11, 2023
في إطار مشروعها التدميري لمقدرات البلاد وبنيتها التحية، ونتيجة للتقدم الذي بدأت تحرزه قواتنا في الميدان خاصة في محور امدرمان، قامت المليشيا المتمردة فجر اليوم بتدمير كوبري شمبات الرابط بين مدينتي أمدرمان وبحري وهي جريمة جديدة تضاف لسجلها تجاه الوطن و المواطن. pic.twitter.com/hn6iCRRedq
#كبري_شمبات pic.twitter.com/4xGIVfJdr6— بكري...👣 (@Abubake333) November 11, 2023
وتشهد العاصمة السودانية الخرطوم والمدن المجاورة لها قتالا عنيفا بين القوات المسلحة وبين قوات الدعم السريع، منذ منتصف أبريل/ نيسان الماضي، إثر خلافات سياسية وأمنية، تسببت في نزوح أكثر من خمسة ملايين سوداني داخل وخارج البلاد، بالإضافة إلى مقتل أكثر من 5 آلاف من المدنيين، ما تطلب تدخل منظمات إنسانية محلية ودولية لمساعدة المتضررين.