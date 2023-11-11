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Военнослужащие ВС РФ учатся управлять БПЛА в школе аэроразведки Ахмат - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231111/الدفاع-القوات-الروسية-تصد-6-هجمات-وتحيد-185-عسكريا-أوكرانيا-على-محور-دونيتسك-1083029976.html
الدفاع: القوات الروسية تصد 6 هجمات وتحيد 185 عسكريا أوكرانيا على محور دونيتسك
الدفاع: القوات الروسية تصد 6 هجمات وتحيد 185 عسكريا أوكرانيا على محور دونيتسك
أفاد مدير المركز الإعلامي لمجموعة "الجنوب" التابعة للجيش الروسي، فاديم أستافيف، اليوم السبت، بأن القوات الروسية صدت 6 هجمات للقوات الأوكرانية على محور دونيتسك،... 11.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-11T02:51+0000
2023-11-11T02:51+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
القوات الروسية
القوات الأوكرانية
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موسكو - سبوتنيك. وقال أستافيف، في حديث لوكالة "سبوتنيك"، "على محور دونيتسك، صدت وحدات مجموعة الجنوب بدعم من الطيران والمدفعية، هجوم للمجموعة الهجومية للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق رازدولوفكا ونيكولايفكا وكليشيفكا".كانت وزارة الدفاع الروسية، أعلنت ليل الجمعة/السبت، أن الدفاعات الجوية الروسية اعترضت طائرتين أوكرانيتين بدون طيار فوق منطقتي سمولينسك وموسكو.وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع، التي انضمت إلى روسيا الاتحادية، العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).
https://sputnikarabic.ae/20231110/الدفاع-الدفاعات-الجوية-الروسية-اعترضت-طائرتين-مسيرتين-أوكرانيتين-فوق-موسكو--عاجل-1083028629.html
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روسيا, القوات الروسية, القوات الأوكرانية
روسيا, القوات الروسية, القوات الأوكرانية

الدفاع: القوات الروسية تصد 6 هجمات وتحيد 185 عسكريا أوكرانيا على محور دونيتسك

02:51 GMT 11.11.2023
© Sputnik . Alexey Maishev / الانتقال إلى بنك الصورجنود من القوات المسلحة الروسية في أحد ساحات التدريب في منطقة العملية العسكرية الخاصة
جنود من القوات المسلحة الروسية في أحد ساحات التدريب في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 11.11.2023
© Sputnik . Alexey Maishev
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أفاد مدير المركز الإعلامي لمجموعة "الجنوب" التابعة للجيش الروسي، فاديم أستافيف، اليوم السبت، بأن القوات الروسية صدت 6 هجمات للقوات الأوكرانية على محور دونيتسك، وقضت على قرابة 185 عسكريا أوكرانيا.
موسكو - سبوتنيك. وقال أستافيف، في حديث لوكالة "سبوتنيك"، "على محور دونيتسك، صدت وحدات مجموعة الجنوب بدعم من الطيران والمدفعية، هجوم للمجموعة الهجومية للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق رازدولوفكا ونيكولايفكا وكليشيفكا".
وأضاف، "بلغت خسائر العدو ما يصل إلى 185 من العسكريين في هذا الاتجاه. كما تم تدمير خمس شاحنات صغيرة وشاحنة كاماز معادية".
كانت وزارة الدفاع الروسية، أعلنت ليل الجمعة/السبت، أن الدفاعات الجوية الروسية اعترضت طائرتين أوكرانيتين بدون طيار فوق منطقتي سمولينسك وموسكو.
فيلق منظومات إس-400 (تريومف) التابع لـ الدفاع الجوي الروسي على أهبة الاستعداد في القرم - سبوتنيك عربي, 1920, 10.11.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدفاع: الدفاعات الجوية الروسية اعترضت طائرتين مسيرتين أوكرانيتين فوق موسكو
أمس, 22:37 GMT
وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع، التي انضمت إلى روسيا الاتحادية، العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).
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