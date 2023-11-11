https://sputnikarabic.ae/20231111/الدفاع-القوات-الروسية-تصد-6-هجمات-وتحيد-185-عسكريا-أوكرانيا-على-محور-دونيتسك-1083029976.html
الدفاع: القوات الروسية تصد 6 هجمات وتحيد 185 عسكريا أوكرانيا على محور دونيتسك
الدفاع: القوات الروسية تصد 6 هجمات وتحيد 185 عسكريا أوكرانيا على محور دونيتسك
أفاد مدير المركز الإعلامي لمجموعة "الجنوب" التابعة للجيش الروسي، فاديم أستافيف، اليوم السبت، بأن القوات الروسية صدت 6 هجمات للقوات الأوكرانية على محور دونيتسك،... 11.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-11T02:51+0000
2023-11-11T02:51+0000
2023-11-11T02:51+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
القوات الروسية
القوات الأوكرانية
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موسكو - سبوتنيك. وقال أستافيف، في حديث لوكالة "سبوتنيك"، "على محور دونيتسك، صدت وحدات مجموعة الجنوب بدعم من الطيران والمدفعية، هجوم للمجموعة الهجومية للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق رازدولوفكا ونيكولايفكا وكليشيفكا".كانت وزارة الدفاع الروسية، أعلنت ليل الجمعة/السبت، أن الدفاعات الجوية الروسية اعترضت طائرتين أوكرانيتين بدون طيار فوق منطقتي سمولينسك وموسكو.وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع، التي انضمت إلى روسيا الاتحادية، العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).
https://sputnikarabic.ae/20231110/الدفاع-الدفاعات-الجوية-الروسية-اعترضت-طائرتين-مسيرتين-أوكرانيتين-فوق-موسكو--عاجل-1083028629.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, القوات الروسية, القوات الأوكرانية
روسيا, القوات الروسية, القوات الأوكرانية
الدفاع: القوات الروسية تصد 6 هجمات وتحيد 185 عسكريا أوكرانيا على محور دونيتسك
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أفاد مدير المركز الإعلامي لمجموعة "الجنوب" التابعة للجيش الروسي، فاديم أستافيف، اليوم السبت، بأن القوات الروسية صدت 6 هجمات للقوات الأوكرانية على محور دونيتسك، وقضت على قرابة 185 عسكريا أوكرانيا.
موسكو - سبوتنيك. وقال أستافيف، في حديث لوكالة "سبوتنيك"، "على محور دونيتسك
، صدت وحدات مجموعة الجنوب بدعم من الطيران والمدفعية، هجوم للمجموعة الهجومية للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق رازدولوفكا ونيكولايفكا وكليشيفكا".
وأضاف، "بلغت خسائر العدو ما يصل إلى 185 من العسكريين في هذا الاتجاه. كما تم تدمير خمس شاحنات صغيرة وشاحنة كاماز معادية".
كانت وزارة الدفاع الروسية، أعلنت ليل الجمعة/السبت، أن الدفاعات الجوية الروسية اعترضت طائرتين أوكرانيتين بدون طيار فوق منطقتي سمولينسك وموسكو.
وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة
، مستكملة تحرير المناطق الأربع، التي انضمت إلى روسيا الاتحادية، العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).