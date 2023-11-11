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رئيسي يصل إلى السعودية مرتديا الكوفية الفلسطينية للمشاركة في القمة العربية الإسلامية... فيديو

رئيسي يصل إلى السعودية مرتديا الكوفية الفلسطينية للمشاركة في القمة العربية الإسلامية... فيديو

وصل الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، اليوم السبت، إلى العاصمة السعودية الرياض لحضور القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية حول قطاع غزة. 11.11.2023, سبوتنيك عربي

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وظهر الرئيس الإيراني وهو يرتدي الكوفية الفلسطينية، عند وصوله إلى في زيارته الأولى، والتي تمثل أول زيارة يقوم بها رئيس إيراني إلى المملكة منذ 11 عاما.وكان في استقباله نائب أمير منطقة الرياض، الأمير محمد بن عبد الرحمن.يذكر أنه واستجابةً للظروف الاستثنائية التي تشهدها غزة، وبعد تشاور المملكة العربية السعودية مع جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي؛ فقد تقرّر عقد "قمة عربية إسلامية مشتركة غير عادية" بشكل استثنائي في الرياض، اليوم السبت، عوضًا عن "القمة العربية غير العادية" و"القمة الإسلامية الاستثنائية" اللتين كانتا من المقرر أن تُعقدا في التاريخ نفسه.ومن المقرر أن تبحث القمة الاستثنائية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والسعي لإصدار قرار يهدف لوقف فوري للعمليات العسكرية، وتوفير الحماية المدنية، وإطلاق سراح الرهائن والأسرى، ووقف التهجير القسري للشعب الفلسطيني، امتثالاً للأعراف والقوانين الدولية، والمبادئ الإنسانية المشتركة.واتهم الرئيس الإيراني، في وقت سابق اليوم، الولايات المتحدة بعرقلة مساعي وقف إطلاق النار في غزة، داعيًا إلى وقف القصف الإسرائيلي على غزة.وحسب وكالة الأنباء الإيرانية، فقد جاءت تصريحات رئيسي قبيل مغادرته إلى الرياض للمشاركة في قمة عربية إسلامية لبحث الأوضاع في غزة.وقال الرئيس الإيراني إن "أمريكا تعلن في تصريحاتها أنها تريد عدم اتساع نطاق الحرب، ووجهت رسائل إلى إيران وبعض الدول، لكن هذا التصريح لا ينسجم مع تصرفاتها"، مضيفا أن "آلة الحرب في غزة في يدي أمريكا، لكنها تعرقل وقف إطلاق النار في غزة".

https://sputnikarabic.ae/20231111/شيخ-الأزهر-يوجه-رسالة-إلى-القادة-العرب-قبل-قمة-الرياض-1083036310.html

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