https://sputnikarabic.ae/20231111/السفير-عبد-الله-الرحبي-لـسبوتنيك-عدم-الإلزام-بقرارت-القمة-العربية-أمر-مؤسف-1083056378.html
السفير عبد الله الرحبي لـ"سبوتنيك": عدم الإلزام بقرارت القمة العربية "أمر مؤسف"
السفير عبد الله الرحبي لـ"سبوتنيك": عدم الإلزام بقرارت القمة العربية "أمر مؤسف"
اعتبر السفير عبد الله الرحبي، المندوب الدائم لسلطنة عمان لدى الجامعة العربية، أن عدم الإلزام بشأن القرارات التي صدرت ضد إسرائيل عن القمة العربية اليوم في... 11.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-11T18:27+0000
2023-11-11T18:27+0000
2023-11-11T18:27+0000
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وأضاف في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك"، أن "القرارات الأممية التي صدرت على مدى تاريخ الاحتلال الإسرائيلي لم تنفذ، في ظل صمت دولي".ولفت الرحبي إلى أن ما حدث في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، لم يكن مفاجئا، لكنه نتيجة للضغوط والممارسات اللاإنسانية التي يعيشها الشعب الفلسطيني، وخاصة في قطاع غزة التي حولها الاحتلال إلى "سجن كبير"، ما أدى إلى تفجر الوضع، الذي خلف آلاف الضحايا من الأطفال والنساء وكبار السن.ويرى الرحبي أن ما حدث هو "مقاومة للاحتلال"، في حين أن ردة الفعل من الجانب الآخر ليست دفاعا عن النفس، إنما إطلاق "حرب إبادة".مشيرا إلى أن القمة العربية التي عقدت في الرياض، جاءت لتأكيد ضرورة تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته تجاه هذا الصلف والممارسات الإسرائيلية، وانتهاكاتها للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.ووفق الرحبي، فإن القرار الذي خرجت به القمة أعطى العالم صورة عن التضامن الإنساني مع القضية الفلسطينية، ونبه إلى خطورة الوضع المأساوي والجرائم التي ترتكبها إسرائيل، الدولة القائمة بالاحتلال ضد الفلسطينيين في غزة، وكذلك محاولة تغيير الوضع بحجة الدفاع عن النفس.وشدد على أن ما تقوم به إسرائيل يتنافى مع مفهوم الدفاع عن النفس، إذ لا يجوز المساواة بين من يقتل الأطفال والنساء وكبار العمر من الرجال والنساء، وضرب وتهديم المستشفيات والمنازل، ومنع الماء وغلق المعابر منعا للمساعدات الإنسانية، ومن يدافع عن أرضه.وتابع بقوله: "أكدت فقرات القرار على ضرورة فتح المعابر والسماح بإيصال المواد الإغاثية، من أدوية ومواد وأجهزة طبية وأغذية، وكذلك التأكيد على إيقاف الحرب وبشكل فوري، وأهمية عودة مسار المفاوضات السياسية، وحل الدولتين وفقا للشرعية والقرارات الدولية، وتكوين دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية".
https://sputnikarabic.ae/20231111/البيان-الختامي-للقمة-العربية-الإسلامية-يطالب-بكسر-الحصار-على-غزة-وفرض-إدخال-قوافل-المساعدات-1083052749.html
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طوفان الأقصى, حصري, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, السعودية, أخبار السعودية اليوم, سلطنة عمان, العالم العربي, الأخبار
طوفان الأقصى, حصري, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, السعودية, أخبار السعودية اليوم, سلطنة عمان, العالم العربي, الأخبار
السفير عبد الله الرحبي لـ"سبوتنيك": عدم الإلزام بقرارت القمة العربية "أمر مؤسف"
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اعتبر السفير عبد الله الرحبي، المندوب الدائم لسلطنة عمان لدى الجامعة العربية، أن عدم الإلزام بشأن القرارات التي صدرت ضد إسرائيل عن القمة العربية اليوم في الرياض بـ"الأمر المؤسف".
وأضاف في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك
"، أن "القرارات الأممية التي صدرت على مدى تاريخ الاحتلال الإسرائيلي لم تنفذ، في ظل صمت دولي".
ولفت الرحبي إلى أن ما حدث في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، لم يكن مفاجئا، لكنه نتيجة للضغوط والممارسات اللاإنسانية التي يعيشها الشعب الفلسطيني
، وخاصة في قطاع غزة التي حولها الاحتلال إلى "سجن كبير"، ما أدى إلى تفجر الوضع، الذي خلف آلاف الضحايا من الأطفال والنساء وكبار السن.
ويرى الرحبي أن ما حدث هو "مقاومة للاحتلال"، في حين أن ردة الفعل من الجانب الآخر ليست دفاعا عن النفس، إنما إطلاق "حرب إبادة".
مشيرا إلى أن القمة العربية التي عقدت في الرياض، جاءت لتأكيد ضرورة تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته تجاه هذا الصلف والممارسات الإسرائيلية، وانتهاكاتها للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
ووفق الرحبي، فإن القرار الذي خرجت به القمة
أعطى العالم صورة عن التضامن الإنساني مع القضية الفلسطينية، ونبه إلى خطورة الوضع المأساوي والجرائم التي ترتكبها إسرائيل، الدولة القائمة بالاحتلال ضد الفلسطينيين في غزة، وكذلك محاولة تغيير الوضع بحجة الدفاع عن النفس.
وشدد على أن ما تقوم به إسرائيل يتنافى مع مفهوم الدفاع عن النفس، إذ لا يجوز المساواة بين من يقتل الأطفال والنساء وكبار العمر من الرجال والنساء، وضرب وتهديم المستشفيات والمنازل، ومنع الماء وغلق المعابر منعا للمساعدات الإنسانية، ومن يدافع عن أرضه.
وتابع بقوله: "أكدت فقرات القرار على ضرورة فتح المعابر والسماح بإيصال المواد الإغاثية، من أدوية ومواد وأجهزة طبية وأغذية، وكذلك التأكيد على إيقاف الحرب وبشكل فوري
، وأهمية عودة مسار المفاوضات السياسية، وحل الدولتين وفقا للشرعية والقرارات الدولية، وتكوين دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية".