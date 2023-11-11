https://sputnikarabic.ae/20231111/الصحة-الفلسطينية-تعلن-وقف-جميع-أجهزة-مجمع-الشفاء-الطبي-في-غزة-بعد-نفاد-الوقود-1083035638.html

الصحة الفلسطينية تعلن وقف جميع أجهزة مجمع الشفاء الطبي في غزة بعد نفاد الوقود

الصحة الفلسطينية تعلن وقف جميع أجهزة مجمع الشفاء الطبي في غزة بعد نفاد الوقود

أعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم السبت، "توقف قسمي العناية المركزة والأطفال وأجهزة الأكسجين والعمليات عن العمل في مجمع الشفاء الطبي في غزة". 11.11.2023, سبوتنيك عربي

2023-11-11T09:05+0000

2023-11-11T09:05+0000

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وقال وكيل وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، إن "كل الوقود في مجمع الشفاء نفذ والأجهزة توقفت بالكامل"، مشيرًا إلى أن "واقع المجمع لا يمكن تخيله وقد يكون هذا النداء الأخير".وأضاف أن "التيار الكهربائي قطع والمولدات توقفت عن العمل ونحن محاصرون ولا نستطيع الخروج من أماكننا".وكان مدير عام وزارة الصحة في غزة، منير البرش، قال أمس الجمعة، إن "الاحتلال الإسرائيلي يريد أن يحقق نصرًا وهميًا يأخذ صورة سلفي من مستشفى الشفاء في مدينة غزة".وأضاف البرش: "إذا بقينا من الأحياء... غدًا سنقيم مقبرة جماعية في مجمع الشفاء لدفن الشهداء لأننا لا نستطيع الخروج لدفنهم"، وفقا لوسائل إعلام فلسطينية.وفي وقت سابق، طالب المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية، أشرف القدرة، الأطراف العربية والدولية كافة إلى التدخل الفوري لوقف استهداف مستشفيات غزة وشمال غزة.ودعا المؤسسات الأممية كافة للحضور فورا إلى مجمع الشفاء الطبي ومستشفيات شمال غزة، لحماية المنظومة الصحية وتمكينها من القيام بمهامها الإنسانية البحتة.ودخلت الحرب بين الجيش الإسرائيلي والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة أسبوعها الثامن، حيث يواصل الجيش الإسرائيلي قصفه العنيف برًا وبحرًا وجوًا على قطاع غزة، حيث ركز قصفه يوم الجمعة، على المستشفيات، وأظهرت مقاطع مصورة الطيران الحربي الإسرائيلي يهاجم مستشفيات الإندونيسي والشفاء في غزة.القصف الإسرائيلي أثار تنديدا دوليا وعربيا وإسلاميا إلى جانب روسيا والصين، وجعل الأمين العام للأمم المتحدة يشعر بالفزع، ورغم ذلك مازالت الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وبعض الدول الغربية تدعم إسرائيل بكل ما أوتيت من قوة، وترفض الدعوات العالمية لوقف إطلاق النار وتستخدم واشنطن حق النقض في مجلس الأمن للحيلولة دون صدور قرار يلزم تل أبيب بوقف الحرب الشعواء والغير متكافئة ضد قطاع غزة الذي يقطنه أكثر من مليوني شخص.وتقول إسرائيل إن حربها على غزة جاءت ردا على عملية "طوفان الأقصى" التي شنتها حركة المقاومة الفلسطينية "حماس"، يوم 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، على المستوطنات المتاخمة لقطاع غزة وراح ضحيتها أكثر من 1400 إسرائيلي وأسر أكثر من 200 آخرين.

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