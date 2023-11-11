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Военнослужащие ВС РФ учатся управлять БПЛА в школе аэроразведки Ахмат - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231111/القوات-الأوكرانية-تستهدف-أراضي-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-26-مرة-خلال-اليوم-الماضي-1083029436.html
القوات الأوكرانية تستهدف أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية 26 مرة خلال اليوم الماضي
القوات الأوكرانية تستهدف أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية 26 مرة خلال اليوم الماضي
أعلن المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية، اليوم السبت، أن القوات الأوكرانية قصفت... 11.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-11T00:44+0000
2023-11-11T00:44+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار جمهورية دونيتسك
روسيا
القوات الأوكرانية
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دونيتسك - سبوتنيك. وجاء في بيان المكتب على قناته في "تليغرام"، أنه "خلال الـ24 ساعة الماضية، أبلغت البعثة عن 26 واقعة قصف من قبل القوات الأوكرانية".وأشار البيان إلى أن القوات الأوكرانية أطلقت ما مجموعه 98 مقذوفا من عيارات مختلفة.وتابع البيان، أن مناطق 3 بلدات للجمهورية تعرضت للقصف هي: غورلوفكا، ودونيتسك وفيرخنيتورتسكوي.يذكر أنه في اليوم السابق، تم تسجيل 34 عملية قصف مدفعي من جانب التشكيلات المسلحة الأوكرانية.
https://sputnikarabic.ae/20231110/الدفاع-الدفاعات-الجوية-الروسية-اعترضت-طائرتين-مسيرتين-أوكرانيتين-فوق-موسكو--عاجل-1083028629.html
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أخبار جمهورية دونيتسك, روسيا, القوات الأوكرانية
أخبار جمهورية دونيتسك, روسيا, القوات الأوكرانية

القوات الأوكرانية تستهدف أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية 26 مرة خلال اليوم الماضي

00:44 GMT 11.11.2023
© Sputnik . Sergey Averin / الانتقال إلى بنك الصورالاستعدادات للاحتفال بيوم إعادة توحيد المناطق الجديدة مع روسيا في جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية
الاستعدادات للاحتفال بيوم إعادة توحيد المناطق الجديدة مع روسيا في جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية - سبوتنيك عربي, 1920, 11.11.2023
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أعلن المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية، اليوم السبت، أن القوات الأوكرانية قصفت أراضي الجمهورية 26 مرة خلال اليوم الماضي، وأطلقت ما مجموعه 98 قذيفة مختلفة العيارات.
دونيتسك - سبوتنيك. وجاء في بيان المكتب على قناته في "تليغرام"، أنه "خلال الـ24 ساعة الماضية، أبلغت البعثة عن 26 واقعة قصف من قبل القوات الأوكرانية".
وأشار البيان إلى أن القوات الأوكرانية أطلقت ما مجموعه 98 مقذوفا من عيارات مختلفة.
فيلق منظومات إس-400 (تريومف) التابع لـ الدفاع الجوي الروسي على أهبة الاستعداد في القرم - سبوتنيك عربي, 1920, 10.11.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدفاع: الدفاعات الجوية الروسية اعترضت طائرتين مسيرتين أوكرانيتين فوق موسكو
أمس, 22:37 GMT
وتابع البيان، أن مناطق 3 بلدات للجمهورية تعرضت للقصف هي: غورلوفكا، ودونيتسك وفيرخنيتورتسكوي.
يذكر أنه في اليوم السابق، تم تسجيل 34 عملية قصف مدفعي من جانب التشكيلات المسلحة الأوكرانية.
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