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الهلال الأحمر الفلسطيني: 7 سيارات إسعاف فقط من أصل 18 تعمل في غزة
الهلال الأحمر الفلسطيني: 7 سيارات إسعاف فقط من أصل 18 تعمل في غزة
صرح الهلال الأحمر الفلسطيني، اليوم السبت، بأن سبع سيارات إسعاف فقط من أصل 18 سيارة تعمل في مدينة غزة وفي شمال القطاع، وقد تتوقف عن العمل في الساعات المقبلة... 11.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-11T19:10+0000
2023-11-11T19:10+0000
طوفان الأقصى
العدوان الإسرائيلي على غزة
العالم العربي
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وأكدت جمعية الهلال الأحمر في بيان على شبكة التواصل الاجتماعي "إكس" على أنه يوجد 18 سيارة بالأساس ولكن معظمها توقف نتيجة القصف أو انقطاع الإمدادات والوقود ولم يتبق بالخدمة سوى 7 سيارات منها.وحذّرت الجمعية في بيانها، من أن "المركبات المتبقية معرضة لخطر التوقف التام عن العمل في الساعات القادمة بسبب نفاد الوقود".ودعا الصليب الأحمر الدولي، يوم أمس الجمعة، إلى حماية المرافق الطبية والعاملين في قطاع غزة الذي مزقته الحرب، محذرا من أن النظام الصحي هناك "وصل إلى نقطة اللاعودة".وأضافت في بيان أن ذلك أثر بشدة على المستشفيات وسيارات الإسعاف وألحق خسائر فادحة بالمدنيين والمرضى والطواقم الطبية، وفق وكالة الأنباء الفرنسية (AFP).وتابعت: "نظام الرعاية الصحية في غزة، الذي يتحمل فوق طاقته ويعمل بإمدادات ضئيلة وغير آمن على نحو متزايد، قد وصل إلى نقطة اللاعودة".
https://sputnikarabic.ae/20231111/البيان-الختامي-للقمة-العربية-الإسلامية-يطالب-بكسر-الحصار-على-غزة-وفرض-إدخال-قوافل-المساعدات-1083052749.html
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طوفان الأقصى, العدوان الإسرائيلي على غزة, العالم العربي
طوفان الأقصى, العدوان الإسرائيلي على غزة, العالم العربي

الهلال الأحمر الفلسطيني: 7 سيارات إسعاف فقط من أصل 18 تعمل في غزة

19:10 GMT 11.11.2023
© AFP 2023 / AHMAD GHARABLIالهلال الأحمر الفلسطيني
الهلال الأحمر الفلسطيني - سبوتنيك عربي, 1920, 11.11.2023
© AFP 2023 / AHMAD GHARABLI
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صرح الهلال الأحمر الفلسطيني، اليوم السبت، بأن سبع سيارات إسعاف فقط من أصل 18 سيارة تعمل في مدينة غزة وفي شمال القطاع، وقد تتوقف عن العمل في الساعات المقبلة بسبب نقص الوقود.
وأكدت جمعية الهلال الأحمر في بيان على شبكة التواصل الاجتماعي "إكس" على أنه يوجد 18 سيارة بالأساس ولكن معظمها توقف نتيجة القصف أو انقطاع الإمدادات والوقود ولم يتبق بالخدمة سوى 7 سيارات منها.
وحذّرت الجمعية في بيانها، من أن "المركبات المتبقية معرضة لخطر التوقف التام عن العمل في الساعات القادمة بسبب نفاد الوقود".
القمة العربية الإسلامية غير العادية في العاصمة السعودية الرياض، السعودية، 11 نوفمبر/ تشرين الثاني 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.11.2023
البيان الختامي للقمة العربية الإسلامية يطالب بكسر الحصار على غزة وفرض إدخال قوافل المساعدات
16:20 GMT
ودعا الصليب الأحمر الدولي، يوم أمس الجمعة، إلى حماية المرافق الطبية والعاملين في قطاع غزة الذي مزقته الحرب، محذرا من أن النظام الصحي هناك "وصل إلى نقطة اللاعودة".
وقالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر إن فرقها وزعت في الأيام الأخيرة إمدادات حيوية على الهياكل الطبية في أنحاء غزة، وشاهدت "صورا مروعة أصبحت الآن أسوأ بسبب تصاعد الأعمال العدائية".
وأضافت في بيان أن ذلك أثر بشدة على المستشفيات وسيارات الإسعاف وألحق خسائر فادحة بالمدنيين والمرضى والطواقم الطبية، وفق وكالة الأنباء الفرنسية (AFP).
وتابعت: "نظام الرعاية الصحية في غزة، الذي يتحمل فوق طاقته ويعمل بإمدادات ضئيلة وغير آمن على نحو متزايد، قد وصل إلى نقطة اللاعودة".
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