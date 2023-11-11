https://sputnikarabic.ae/20231111/اليابان-تحتفل-بمناسبة-100-عام-على-ولادة-الكلب-الأسطوري-هاتشيكو-صور-وفيديو-1083043681.html

اليابان تحتفل بمناسبة 100 عام على ولادة الكلب "الأسطوري" هاتشيكو... صور وفيديو

اليابان تحتفل بمناسبة 100 عام على ولادة الكلب "الأسطوري" هاتشيكو... صور وفيديو

يتم الاحتفال بمرور 100 عام على ميلاد الكلب الأسطوري هاتشيكو، في وسط مدينة طوكيو في محطة شيبويا في مدينة أوداتي في التقسيم الإداري أكيتا. 11.11.2023, سبوتنيك عربي

2023-11-11T12:26+0000

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مجتمع

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في مسقط رأس هاتشيكو أوديت في أكيتا، سيكون هناك يومان من الاحتفالات، وتباع تذاكر الذكرى السنوية في محطة شيبويا، وحتى قبل عيد الميلاد، تم إنشاء جناح مخصص للكلب ومنطقة شيبويا بالقرب من التمثال. يحكي الجدار المصنوع من الألواح الواقية في موقع البناء في موقع متجر طوكيو متعدد الأقسام السابق أيضًا عن عيد ميلاد الكلب المخلص.ولد هاتشيكو في مدينة أوداتي بالتقسيم الإداري أكيتا عام 1923، وبعد 50 يومًا تم تقديمه كهدية إلى البروفيسور هيديسابورو أوينو من الجامعة الإمبراطورية (جامعة طوكيو حاليًا)، إذ كان يبحث فقط عن كلب ياباني.بعد مرور بعض الوقت، كبر هاتشيكو وبدأ يستقبل ويودع صاحبه. ومع ذلك، في عام 1925، ذهب البروفسور أوينو إلى العمل ولم يعد - فقد توفي فجأة بعد اجتماع للأساتذة أثناء المناقشة. لم يكن هاتشيكو على علم بأمر الوفاة، وكان يأتي مرتين يوميًا، صباحًا ومساءً، إلى محطة شيبويا وينتظر صاحبه.ويعتقد أيضا أن هاتشيكو كان ينتظره عادة بعد العمل ليس في شيبويا، ولكن في مكان آخر أقرب إلى الجامعة. ولكن نظرًا لأن الأستاذ غالبًا ما كان يذهب في رحلات عمل وفي هذه الحالات كان يستخدم محطة شيبويا. على ما يبدو، بدأ هاتشيكو يأتي إلى محطة شيبويا مرتين في اليوم، صباحًا ومساءً، معتقدًا أن الأستاذ يجب أن يعود من رحلة عمل.في عام 1932، تم نشر مقال صحفي عن هاتشيكو. أصبح الكلب مشهورًا لدرجة أنه بعد عامين، وباستخدام أموال التبرعات، تم إنشاء نصب تذكاري لـ "الكلب الوفي هاتشيكو"، وكان هاتشيكو حاضرًا في حفل افتتاح النصب التذكاري. في عام 1935، توفي هاتشيكو بالقرب من شيبويا، وفي نفس العام تم إنشاء نصب تذكاري آخر له.منذ ذلك الحين، أصبح نصب هاتشيكو التذكاري مكان اللقاء الأكثر شعبية في طوكيو. لا يُعد النصب التذكاري مجرد مكان للقاء، ولكنه أيضًا أحد مناطق الجذب المفضلة في العاصمة.كُتب على اللوحات المحيطة بالمتجر متعدد الأقسام السابق: "لقد أحببت شخصا واحدا، لكن الجميع يحبك"، "لقد مر 100 عام على ولادة هاتشيكو، أنت دائمًا معنا".ويعتبر تاريخ ميلاد هاتشيكو هو 10 نوفمبر/تشرين الثاني، ولكن تقرر إقامة فعاليات بمناسبة عيد ميلاده في موطنه وفي محطة شيبويا في طوكيو خلال عطلة نهاية الأسبوع.

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