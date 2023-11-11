https://sputnikarabic.ae/20231111/انتقادات-حادة-لرئيسة-الوزراء-الفرنسية-بعد-تنمرها-على-طفلة-فيديو--1083033853.html
انتقادات حادة لرئيسة الوزراء الفرنسية بعد تنمرها على طفلة... فيديو
انتقادات حادة لرئيسة الوزراء الفرنسية بعد تنمرها على طفلة... فيديو
تعرّضت رئيسة الوزراء الفرنسية، إليزابيث بورن، لحملة واسعة من الانتقادات، وذلك بسبب مزاحها بعد ثوانٍ قليلة من شهادة تلميذة صغيرة تعرضت للتحرش. 11.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-11T07:44+0000
2023-11-11T07:44+0000
2023-11-11T07:44+0000
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وحصل هذا الحدث في اليوم الوطني لمكافحة التنمر في مدارس فرنسا، وإثر ذلك تعرضت رئيسة الوزراء لحملة من الانتقادات الشعبية بسبب ردة فعلها الساخرة، وتم نشرالمقطع على شبكات التواصل الاجتماعي لقناة "بي إف إم تيفي" الفرنسية، والذي يحتوي على الحوار مع التلميذة.كما توضح المشاهد أنه بعد إدلاء الطفلة بشهادتها، رفعت رئيس الحكومة الفرنسية الميكروفون، وظلت صامتة لبضع ثوان. ثم بدأت في الضحك هي والمتواجدون في الغرفة.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نادي الفيديو, العالم
انتقادات حادة لرئيسة الوزراء الفرنسية بعد تنمرها على طفلة... فيديو
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تعرّضت رئيسة الوزراء الفرنسية، إليزابيث بورن، لحملة واسعة من الانتقادات، وذلك بسبب مزاحها بعد ثوانٍ قليلة من شهادة تلميذة صغيرة تعرضت للتحرش.
وحصل هذا الحدث في اليوم الوطني لمكافحة التنمر في مدارس فرنسا، وإثر ذلك تعرضت رئيسة الوزراء لحملة من الانتقادات الشعبية بسبب ردة فعلها الساخرة، وتم نشرالمقطع على شبكات التواصل الاجتماعي لقناة "بي إف إم تيفي" الفرنسية، والذي يحتوي على الحوار مع التلميذة.
كما توضح المشاهد أنه بعد إدلاء الطفلة بشهادتها، رفعت رئيس الحكومة الفرنسية الميكروفون، وظلت صامتة لبضع ثوان. ثم بدأت في الضحك هي والمتواجدون في الغرفة.