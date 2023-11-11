https://sputnikarabic.ae/20231111/بث-مباشر-لفعاليات-القمة-العربية-الإسلامية-المشتركة-غير-العادية-في-الرياض-فيديو--1083038784.html
بث مباشر لفعاليات القمة العربية الإسلامية المشتركة "غير العادية" في الرياض... فيديو
بث مباشر لفعاليات القمة العربية الإسلامية المشتركة "غير العادية" في الرياض... فيديو
تشهد الرياض انعقاد القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية، بحضور رؤساء وقادة من الدول العربية والإسلامية، بهدف مناقشة العدوان الإسرائيلي المستمر على غزة... 11.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-11T10:18+0000
2023-11-11T10:18+0000
2023-11-11T11:33+0000
العالم العربي
طوفان الأقصى
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/05/11/1077138348_0:89:1280:809_1920x0_80_0_0_c22a9fb4e80fae02f99fe7bb5f2ca497.jpg
وحضر القمة قادة عرب على رأسهم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والرئيس السوري بشار الأسد، والرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد، بالإضافة إلى قادة من دول إسلامية، على رأسهم، الرئيس الإيراني ابراهيم رئيسي.وقال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، في كلمة افتتاح فيها القمة، إن "الأمر يتطلب منا جهداً جماعياً وتحركاً فعالاً لإنهاء الوضع المؤسف في غزة".وطالب بن سلمان بالوقف الفوري للعمليات العسكرية وبتوفير ممرات إنسانية إلى غزة، مؤكدا إدانة بلاده للحرب الشعواء التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في غزة، مؤكدا أن الرياض بذلت جهوداً لحماية المدنيين في غزة ووقف الحرب.
https://sputnikarabic.ae/20231111/ولي-العهد-السعودي-نطالب-بالوقف-الفوري-للعمليات-العسكرية-وبتوفير-ممرات-إنسانية-1083040710.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/05/11/1077138348_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_3da4ffef5cfa7aa364fb3fdec02f17fe.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, طوفان الأقصى
العالم العربي, طوفان الأقصى
بث مباشر لفعاليات القمة العربية الإسلامية المشتركة "غير العادية" في الرياض... فيديو
10:18 GMT 11.11.2023 (تم التحديث: 11:33 GMT 11.11.2023) تابعنا عبر
يتبع
تشهد الرياض انعقاد القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية، بحضور رؤساء وقادة من الدول العربية والإسلامية، بهدف مناقشة العدوان الإسرائيلي المستمر على غزة ووضع حد له.
وحضر القمة قادة عرب على رأسهم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والرئيس السوري بشار الأسد، والرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد، بالإضافة إلى قادة من دول إسلامية، على رأسهم، الرئيس الإيراني ابراهيم رئيسي.
وقال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، في كلمة افتتاح فيها القمة، إن "الأمر يتطلب منا جهداً جماعياً وتحركاً فعالاً لإنهاء الوضع المؤسف في غزة".
وطالب بن سلمان بالوقف الفوري للعمليات العسكرية وبتوفير ممرات إنسانية إلى غزة، مؤكدا إدانة بلاده للحرب الشعواء التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في غزة، مؤكدا أن الرياض بذلت جهوداً لحماية المدنيين في غزة ووقف الحرب.