عربي
أبوالغيط: لا حديث عن انفصال قطاع غزة عن الضفة والقدس الشرقية
https://sputnikarabic.ae/20231111/بث-مباشر-لفعاليات-القمة-العربية-الإسلامية-المشتركة-غير-العادية-في-الرياض-فيديو--1083038784.html
بث مباشر لفعاليات القمة العربية الإسلامية المشتركة "غير العادية" في الرياض... فيديو
بث مباشر لفعاليات القمة العربية الإسلامية المشتركة "غير العادية" في الرياض... فيديو
تشهد الرياض انعقاد القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية، بحضور رؤساء وقادة من الدول العربية والإسلامية، بهدف مناقشة العدوان الإسرائيلي المستمر على غزة... 11.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-11T10:18+0000
2023-11-11T11:33+0000
العالم العربي
طوفان الأقصى
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/05/11/1077138348_0:89:1280:809_1920x0_80_0_0_c22a9fb4e80fae02f99fe7bb5f2ca497.jpg
وحضر القمة قادة عرب على رأسهم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والرئيس السوري بشار الأسد، والرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد، بالإضافة إلى قادة من دول إسلامية، على رأسهم، الرئيس الإيراني ابراهيم رئيسي.وقال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، في كلمة افتتاح فيها القمة، إن "الأمر يتطلب منا جهداً جماعياً وتحركاً فعالاً لإنهاء الوضع المؤسف في غزة".وطالب بن سلمان بالوقف الفوري للعمليات العسكرية وبتوفير ممرات إنسانية إلى غزة، مؤكدا إدانة بلاده للحرب الشعواء التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في غزة، مؤكدا أن الرياض بذلت جهوداً لحماية المدنيين في غزة ووقف الحرب.
https://sputnikarabic.ae/20231111/ولي-العهد-السعودي-نطالب-بالوقف-الفوري-للعمليات-العسكرية-وبتوفير-ممرات-إنسانية-1083040710.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/05/11/1077138348_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_3da4ffef5cfa7aa364fb3fdec02f17fe.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, طوفان الأقصى
العالم العربي, طوفان الأقصى

بث مباشر لفعاليات القمة العربية الإسلامية المشتركة "غير العادية" في الرياض... فيديو

10:18 GMT 11.11.2023 (تم التحديث: 11:33 GMT 11.11.2023)
© Sputnik . WAEL MAGDI فعاليات اجتماع وزراء الخارجية العرب التحضيرى للقمة العربية، في جدة بالسعودية.
 فعاليات اجتماع وزراء الخارجية العرب التحضيرى للقمة العربية، في جدة بالسعودية. - سبوتنيك عربي, 1920, 11.11.2023
© Sputnik . WAEL MAGDI
تابعنا عبرTelegramNabd
يتبع
تشهد الرياض انعقاد القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية، بحضور رؤساء وقادة من الدول العربية والإسلامية، بهدف مناقشة العدوان الإسرائيلي المستمر على غزة ووضع حد له.
وحضر القمة قادة عرب على رأسهم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والرئيس السوري بشار الأسد، والرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد، بالإضافة إلى قادة من دول إسلامية، على رأسهم، الرئيس الإيراني ابراهيم رئيسي.
وقال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، في كلمة افتتاح فيها القمة، إن "الأمر يتطلب منا جهداً جماعياً وتحركاً فعالاً لإنهاء الوضع المؤسف في غزة".
ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان - سبوتنيك عربي, 1920, 11.11.2023
ولي العهد السعودي: نطالب بالوقف الفوري للعمليات العسكرية وبتوفير ممرات إنسانية
11:24 GMT
وطالب بن سلمان بالوقف الفوري للعمليات العسكرية وبتوفير ممرات إنسانية إلى غزة، مؤكدا إدانة بلاده للحرب الشعواء التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في غزة، مؤكدا أن الرياض بذلت جهوداً لحماية المدنيين في غزة ووقف الحرب.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащий ВС РФ стреляет из реактивного пехотного огнемета РПО-А Шмель во время прохождения боевой подготовки на одном из полигонов в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:49 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. إسرائيل تقصف محيط المستشفيات.. وانهيار الوضع الصحي بغزة.. صور وفيديوأمس, 22:29 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала