تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة

تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
04:46 GMT 11.11.2023
04:46 GMT 11.11.2023
أفاد مدير المركز الإعلامي لمجموعة "الجنوب" التابعة للجيش الروسي، فاديم أستافيف، اليوم السبت، بأن القوات الروسية صدت 6 هجمات للقوات الأوكرانية على محور دونيتسك، وقضت على قرابة 185 عسكريا أوكرانيا.
04:46 GMT 11.11.2023
أعلن المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية، اليوم السبت، أن القوات الأوكرانية قصفت أراضي الجمهورية 26 مرة خلال اليوم الماضي، وأطلقت ما مجموعه 98 قذيفة مختلفة العيارات.