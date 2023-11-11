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Военнослужащие ВС РФ учатся управлять БПЛА в школе аэроразведки Ахмат - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231111/تغطية-مباشرة-آخر-أخبار-العملية-العسكرية-الروسية-الخاصة-1083030548.html
تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة
تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة
تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا. 11.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-11T04:46+0000
2023-11-11T04:46+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
العالم
روسيا
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رصد عسكري, العالم, روسيا, новый онлайн для белой редактуры
رصد عسكري, العالم, روسيا, новый онлайн для белой редактуры
جنود من القوات المسلحة الروسية في أحد ساحات التدريب في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي

تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة

04:46 GMT 11.11.2023
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تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
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04:46 GMT 11.11.2023
فيلق منظومات إس-400 (تريومف) التابع لـ الدفاع الجوي الروسي على أهبة الاستعداد في القرم - سبوتنيك عربي, 1920, 10.11.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدفاع: الدفاعات الجوية الروسية اعترضت طائرتين مسيرتين أوكرانيتين فوق موسكو
أمس, 22:37 GMT
04:46 GMT 11.11.2023
الدفاع: القوات الروسية تصد 6 هجمات وتحيد 185 عسكريا أوكرانيا على محور دونيتسك
أفاد مدير المركز الإعلامي لمجموعة "الجنوب" التابعة للجيش الروسي، فاديم أستافيف، اليوم السبت، بأن القوات الروسية صدت 6 هجمات للقوات الأوكرانية على محور دونيتسك، وقضت على قرابة 185 عسكريا أوكرانيا.
04:46 GMT 11.11.2023
القوات الأوكرانية تستهدف أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية 26 مرة خلال اليوم الماضي
أعلن المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية، اليوم السبت، أن القوات الأوكرانية قصفت أراضي الجمهورية 26 مرة خلال اليوم الماضي، وأطلقت ما مجموعه 98 قذيفة مختلفة العيارات.
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