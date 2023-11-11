https://sputnikarabic.ae/20231111/جنرال-أوكراني-يتحدث-عن-سلاح-روسي-أفقد-صواريخ-نظام-كييف-قدرتها-1083049779.html
جنرال أوكراني يتحدث عن سلاح روسي أفقد صواريخ نظام كييف قدرتها
جنرال أوكراني يتحدث عن سلاح روسي أفقد صواريخ نظام كييف قدرتها
قال الجنرال الأوكراني سيرغي كريفونوس، في مقابلة تلفزيونية، اليوم السبت، إن روسيا ابتكرت وسائل قوية للحرب الإلكترونية لدرجة أن الصواريخ والطائرات دون طيار... 11.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-11T15:22+0000
2023-11-11T15:22+0000
2023-11-11T15:22+0000
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واشتكى الضابط من ضخامة قدرة الأسلحة الروسية: "الحرب الإلكترونية من جانب العدو قوية جدا وضخمة على مدار الـ 20 عاما الماضية، قام بتطوير وتحديث هذه المجمعات بعمق، بحيث لم نتمكن من استخدام الطائرات دون طيار بشكل فعال فحسب، بل كذلك الصواريخ العالية الدقة".وأشار كريفونوس، في الوقت نفسه، إلى أن الروس أنفسهم يستخدمون الطائرات دون طيار بحرية لتدمير المعدات والقوى العاملة للقوات المسلحة الأوكرانية.ولاحظ الخبراء العسكريون الغربيون مرارا، فعالية أنظمة الحرب الإلكترونية الروسية، لذلك، قال مستشار البنتاغون السابق العقيد دوغلاس ماكغريغور إن الحرب الإلكترونية المحلية لديها قدرات هائلة لقمع إلكترونيات القوات المسلحة.وأضاف المحلل العسكري فرانك ستيفان غادي، أن الجيش الروسي "كتم أنظمة إطلاق صواريخ هيمارس الأوكرانية المتعددة مع منشآت حرب إلكترونية قوية"، مؤكدًا أنه "وصلت قدرات قاذفات الصواريخ الأمريكية المتعددة في أوكرانيا إلى نهايتها".
https://sputnikarabic.ae/20231111/القوات-الروسية-تضرب-مستودع-ذخيرة-اللواء-43-الميكانيكي-قرب-كييف-1083040251.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, روسيا, أخبار أوكرانيا, سلاح روسيا
العالم, روسيا, أخبار أوكرانيا, سلاح روسيا
جنرال أوكراني يتحدث عن سلاح روسي أفقد صواريخ نظام كييف قدرتها
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قال الجنرال الأوكراني سيرغي كريفونوس، في مقابلة تلفزيونية، اليوم السبت، إن روسيا ابتكرت وسائل قوية للحرب الإلكترونية لدرجة أن الصواريخ والطائرات دون طيار التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية تفقد فعاليتها.
واشتكى الضابط من ضخامة قدرة الأسلحة الروسية: "الحرب الإلكترونية من جانب العدو قوية جدا وضخمة على مدار الـ 20 عاما الماضية، قام بتطوير وتحديث هذه المجمعات بعمق، بحيث لم نتمكن من استخدام الطائرات دون طيار بشكل فعال فحسب، بل كذلك الصواريخ العالية الدقة".
وأشار كريفونوس، في الوقت نفسه، إلى أن الروس أنفسهم يستخدمون الطائرات دون طيار بحرية لتدمير المعدات والقوى العاملة للقوات المسلحة الأوكرانية.
ولاحظ الخبراء العسكريون الغربيون مرارا، فعالية أنظمة الحرب الإلكترونية الروسية، لذلك، قال مستشار البنتاغون السابق العقيد دوغلاس ماكغريغور إن الحرب الإلكترونية المحلية لديها قدرات هائلة لقمع إلكترونيات القوات المسلحة.
وأضاف المحلل العسكري فرانك ستيفان غادي، أن الجيش الروسي "كتم أنظمة إطلاق صواريخ هيمارس الأوكرانية
المتعددة مع منشآت حرب إلكترونية قوية"، مؤكدًا أنه "وصلت قدرات قاذفات الصواريخ الأمريكية المتعددة في أوكرانيا إلى نهايتها".