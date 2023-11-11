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Военнослужащие ВС РФ учатся управлять БПЛА в школе аэроразведки Ахмат - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231111/جنرال-أوكراني-يتحدث-عن-سلاح-روسي-أفقد-صواريخ-نظام-كييف-قدرتها-1083049779.html
جنرال أوكراني يتحدث عن سلاح روسي أفقد صواريخ نظام كييف قدرتها
جنرال أوكراني يتحدث عن سلاح روسي أفقد صواريخ نظام كييف قدرتها
قال الجنرال الأوكراني سيرغي كريفونوس، في مقابلة تلفزيونية، اليوم السبت، إن روسيا ابتكرت وسائل قوية للحرب الإلكترونية لدرجة أن الصواريخ والطائرات دون طيار... 11.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-11T15:22+0000
2023-11-11T15:22+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
روسيا
أخبار أوكرانيا
سلاح روسيا
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واشتكى الضابط من ضخامة قدرة الأسلحة الروسية: "الحرب الإلكترونية من جانب العدو قوية جدا وضخمة على مدار الـ 20 عاما الماضية، قام بتطوير وتحديث هذه المجمعات بعمق، بحيث لم نتمكن من استخدام الطائرات دون طيار بشكل فعال فحسب، بل كذلك الصواريخ العالية الدقة".وأشار كريفونوس، في الوقت نفسه، إلى أن الروس أنفسهم يستخدمون الطائرات دون طيار بحرية لتدمير المعدات والقوى العاملة للقوات المسلحة الأوكرانية.ولاحظ الخبراء العسكريون الغربيون مرارا، فعالية أنظمة الحرب الإلكترونية الروسية، لذلك، قال مستشار البنتاغون السابق العقيد دوغلاس ماكغريغور إن الحرب الإلكترونية المحلية لديها قدرات هائلة لقمع إلكترونيات القوات المسلحة.وأضاف المحلل العسكري فرانك ستيفان غادي، أن الجيش الروسي "كتم أنظمة إطلاق صواريخ هيمارس الأوكرانية المتعددة مع منشآت حرب إلكترونية قوية"، مؤكدًا أنه "وصلت قدرات قاذفات الصواريخ الأمريكية المتعددة في أوكرانيا إلى نهايتها".
https://sputnikarabic.ae/20231111/القوات-الروسية-تضرب-مستودع-ذخيرة-اللواء-43-الميكانيكي-قرب-كييف-1083040251.html
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العالم, روسيا, أخبار أوكرانيا, سلاح روسيا
العالم, روسيا, أخبار أوكرانيا, سلاح روسيا

جنرال أوكراني يتحدث عن سلاح روسي أفقد صواريخ نظام كييف قدرتها

15:22 GMT 11.11.2023
© Photo / Ministry of Defenceصورة غرافيك للصاروخ الروسي المجنح المزود بمحرك نووي
صورة غرافيك للصاروخ الروسي المجنح المزود بمحرك نووي - سبوتنيك عربي, 1920, 11.11.2023
© Photo / Ministry of Defence
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قال الجنرال الأوكراني سيرغي كريفونوس، في مقابلة تلفزيونية، اليوم السبت، إن روسيا ابتكرت وسائل قوية للحرب الإلكترونية لدرجة أن الصواريخ والطائرات دون طيار التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية تفقد فعاليتها.
واشتكى الضابط من ضخامة قدرة الأسلحة الروسية: "الحرب الإلكترونية من جانب العدو قوية جدا وضخمة على مدار الـ 20 عاما الماضية، قام بتطوير وتحديث هذه المجمعات بعمق، بحيث لم نتمكن من استخدام الطائرات دون طيار بشكل فعال فحسب، بل كذلك الصواريخ العالية الدقة".
وأشار كريفونوس، في الوقت نفسه، إلى أن الروس أنفسهم يستخدمون الطائرات دون طيار بحرية لتدمير المعدات والقوى العاملة للقوات المسلحة الأوكرانية.
جندي من القوات المسلحة الروسية أثناء التدريب القتالي في أحد ساحات التدريب في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 11.11.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تضرب مستودع ذخيرة اللواء 43 الميكانيكي قرب كييف
11:17 GMT
ولاحظ الخبراء العسكريون الغربيون مرارا، فعالية أنظمة الحرب الإلكترونية الروسية، لذلك، قال مستشار البنتاغون السابق العقيد دوغلاس ماكغريغور إن الحرب الإلكترونية المحلية لديها قدرات هائلة لقمع إلكترونيات القوات المسلحة.
وأضاف المحلل العسكري فرانك ستيفان غادي، أن الجيش الروسي "كتم أنظمة إطلاق صواريخ هيمارس الأوكرانية المتعددة مع منشآت حرب إلكترونية قوية"، مؤكدًا أنه "وصلت قدرات قاذفات الصواريخ الأمريكية المتعددة في أوكرانيا إلى نهايتها".
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