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https://sputnikarabic.ae/20231111/خبير-أمريكي-يكشف-الأسباب-وراء-دعم-أمريكا-غير-المحدود-لإسرائيل-1083039881.html
خبير أمريكي يكشف الأسباب وراء دعم أمريكا غير المحدود لإسرائيل
خبير أمريكي يكشف الأسباب وراء دعم أمريكا غير المحدود لإسرائيل
يعود الدعم الأمريكي لإسرائيل إلى عام 1948، عندما أصبح الرئيس الأمريكي آنذاك، هاري ترومان، أول زعيم عالمي يعترف بالدولة اليهودية. 11.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-11T10:56+0000
2023-11-11T10:56+0000
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ونقلت النسخة الإنجليزية من "سبوتنيك" تصريحات صحفية للخبير السياسي الأمريكي، جون جيه ميرشايمر، قال فيها إن الولايات المتحدة تواصل دعم إسرائيل بسبب "السياسة الداخلية" والمخاوف بشأن اللوبي الإسرائيلي القوي في واشنطن.ولفت ميرشايمر إلى أن "بايدن يفهم جيدا كما فهم أسلافه باراك أوباما، وجيمي كارتر، وجورج بوش الأب، أنك إذا تجاوزت اللوبي الإسرائيلي، فسوف تدفع ثمنا سياسيا".وأشار ميرشايمر إلى أنه "لا يوجد على الإطلاق أي شيء غير قانوني أو غير أخلاقي في هذا اللوبي"، لافتا إلى أن النظام السياسي الأمريكي "تم إعداده بطرق تسمح للوبي أن يكون له تأثير كبير"، ضاربا مثلا على ذلك بالرابطة الوطنية للبنادق.وأضاف ميرشايمر أنه كان هناك وقت كانت فيه إسرائيل مجرد "أصلا استراتيجيا" للولايات المتحدة، لكن الحال لم يعد كذلك في الوقت الحاضر.وبحسب الخبير، فإن "العلاقة الخاصة" الحالية بين واشنطن وتل أبيب يمكن تفسيرها بحجج استراتيجية أو أخلاقية، وسط تصاعد الصراع بين إسرائيل وفلسطين، بعد هجوم حماس في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، على القطاع.وتطورت "العلاقة الخاصة" بين واشنطن وتل أبيب، منذ اعتراف الولايات المتحدة بدولة إسرائيل في عام 1948، وفي أحدث تطور، تعهّد الرئيس بايدن "بالوقوف إلى جانب إسرائيل" في أعقاب هجوم 7 أكتوبر، كما قال ووعد بتقديم المزيد من المساعدات العسكرية لها.ومع ذلك، فإن ارتفاع عدد القتلى في غزة وتعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بإعادة احتلال غزة، أدى إلى "تحول ملحوظ في اللهجة الأمريكية تجاه إسرائيل فيما يتعلق بالدعم"، وفقا لوسائل الإعلام الأمريكية.يذكر أن القصف الإسرائيلي على غزة أسفر عن سقوط آلاف القتلى والمصابين، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية، فيما كانت إسرائيل قد أعلنت، في وقت سابق، أن حصيلة قتلاها بلغت أكثر من 1400 شخص، وإصابة أكثر من 5400 آخرين.وأثار القصف الإسرائيلي تنديدًا دوليًا وعربيًا وإسلاميًا، ورغم ذلك ما زالت الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وبعض الدول الغربية تدعم إسرائيل، وترفض الدعوات العالمية لوقف إطلاق النار.
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العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الولايات المتحدة الأمريكية, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, جو بايدن, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل
العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الولايات المتحدة الأمريكية, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, جو بايدن, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل

خبير أمريكي يكشف الأسباب وراء دعم أمريكا غير المحدود لإسرائيل

10:56 GMT 11.11.2023
© AP Photo / Evan Vucciرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يرحب بالرئيس الأمريكي، جو بايدن، لدى وصوله مطار بن غوريون في تل أبيب، 18 أكتوبر/ تشرين الأول 2023
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يرحب بالرئيس الأمريكي، جو بايدن، لدى وصوله مطار بن غوريون في تل أبيب، 18 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.11.2023
© AP Photo / Evan Vucci
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يعود الدعم الأمريكي لإسرائيل إلى عام 1948، عندما أصبح الرئيس الأمريكي آنذاك، هاري ترومان، أول زعيم عالمي يعترف بالدولة اليهودية.
ونقلت النسخة الإنجليزية من "سبوتنيك" تصريحات صحفية للخبير السياسي الأمريكي، جون جيه ميرشايمر، قال فيها إن الولايات المتحدة تواصل دعم إسرائيل بسبب "السياسة الداخلية" والمخاوف بشأن اللوبي الإسرائيلي القوي في واشنطن.
ولفت ميرشايمر إلى أن "بايدن يفهم جيدا كما فهم أسلافه باراك أوباما، وجيمي كارتر، وجورج بوش الأب، أنك إذا تجاوزت اللوبي الإسرائيلي، فسوف تدفع ثمنا سياسيا".
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وأشار ميرشايمر إلى أنه "لا يوجد على الإطلاق أي شيء غير قانوني أو غير أخلاقي في هذا اللوبي"، لافتا إلى أن النظام السياسي الأمريكي "تم إعداده بطرق تسمح للوبي أن يكون له تأثير كبير"، ضاربا مثلا على ذلك بالرابطة الوطنية للبنادق.
وأضاف ميرشايمر أنه كان هناك وقت كانت فيه إسرائيل مجرد "أصلا استراتيجيا" للولايات المتحدة، لكن الحال لم يعد كذلك في الوقت الحاضر.
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وبحسب الخبير، فإن "العلاقة الخاصة" الحالية بين واشنطن وتل أبيب يمكن تفسيرها بحجج استراتيجية أو أخلاقية، وسط تصاعد الصراع بين إسرائيل وفلسطين، بعد هجوم حماس في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، على القطاع.
وتطورت "العلاقة الخاصة" بين واشنطن وتل أبيب، منذ اعتراف الولايات المتحدة بدولة إسرائيل في عام 1948، وفي أحدث تطور، تعهّد الرئيس بايدن "بالوقوف إلى جانب إسرائيل" في أعقاب هجوم 7 أكتوبر، كما قال ووعد بتقديم المزيد من المساعدات العسكرية لها.
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ومع ذلك، فإن ارتفاع عدد القتلى في غزة وتعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بإعادة احتلال غزة، أدى إلى "تحول ملحوظ في اللهجة الأمريكية تجاه إسرائيل فيما يتعلق بالدعم"، وفقا لوسائل الإعلام الأمريكية.
يذكر أن القصف الإسرائيلي على غزة أسفر عن سقوط آلاف القتلى والمصابين، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية، فيما كانت إسرائيل قد أعلنت، في وقت سابق، أن حصيلة قتلاها بلغت أكثر من 1400 شخص، وإصابة أكثر من 5400 آخرين.
وأثار القصف الإسرائيلي تنديدًا دوليًا وعربيًا وإسلاميًا، ورغم ذلك ما زالت الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وبعض الدول الغربية تدعم إسرائيل، وترفض الدعوات العالمية لوقف إطلاق النار.
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