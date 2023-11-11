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https://sputnikarabic.ae/20231111/دب-يهاجم-عمالا-قبل-أن-يتدخل-صياد-ويضع-حدا-له-فيديو-1083037621.html
دب يهاجم عمالا قبل أن يتدخل صياد ويضع حدا له... فيديو
دب يهاجم عمالا قبل أن يتدخل صياد ويضع حدا له... فيديو
أعلنت الخدمة الصحفية لوزارة الصحة في جمهورية ياقوتيا أنه تم نقل اثنين من العاملين في المناوبة، تعرضا لهجوم دب عدواني، إلى المستشفى في قرية فيتيم، مقاطعة لينسكي... 11.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-11T09:53+0000
2023-11-11T09:53+0000
مجتمع
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ونشر مستخدمو الشبكات الاجتماعية معلومات تفيد بأن رئيس عمال وميكانيكي تعرضا لهجوم دب في حقل استخراج الغاز تشايادينتسكي في ياقوتيا. ويظهر في الفيديو رجل يخرج من المقطورة، وفي تلك اللحظة يهجم عليه دب. ويحاول عامل آخر إنقاذ الرجل باستخدام طفاية حريق، فيهاجمه الدب.وبحسب وزارة الصحة في الجمهورية، فقد تم نقل الرجلين إلى المستشفى بشكل عاجل في قرية فيتيم في منطقة لينسكي.ووفقا لتقارير مستخدمي الإنترنت، تم إطلاق النار على الدب بعد 20 دقيقة من الحادث على يد صياد جاء لمساعدة الرجلين.
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نادي الفيديو
نادي الفيديو

دب يهاجم عمالا قبل أن يتدخل صياد ويضع حدا له... فيديو

09:53 GMT 11.11.2023
© Depositphotos.com / Photowestدب غريزلي يسير في جبال ميدو، كولومبيا البريطانية
دب غريزلي يسير في جبال ميدو، كولومبيا البريطانية - سبوتنيك عربي, 1920, 11.11.2023
© Depositphotos.com / Photowest
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أعلنت الخدمة الصحفية لوزارة الصحة في جمهورية ياقوتيا أنه تم نقل اثنين من العاملين في المناوبة، تعرضا لهجوم دب عدواني، إلى المستشفى في قرية فيتيم، مقاطعة لينسكي في ياقوتيا، وتم تقييم حالتهما على أنها معتدلة.
ونشر مستخدمو الشبكات الاجتماعية معلومات تفيد بأن رئيس عمال وميكانيكي تعرضا لهجوم دب في حقل استخراج الغاز تشايادينتسكي في ياقوتيا. ويظهر في الفيديو رجل يخرج من المقطورة، وفي تلك اللحظة يهجم عليه دب. ويحاول عامل آخر إنقاذ الرجل باستخدام طفاية حريق، فيهاجمه الدب.
وبحسب وزارة الصحة في الجمهورية، فقد تم نقل الرجلين إلى المستشفى بشكل عاجل في قرية فيتيم في منطقة لينسكي.
ووفقا لتقارير مستخدمي الإنترنت، تم إطلاق النار على الدب بعد 20 دقيقة من الحادث على يد صياد جاء لمساعدة الرجلين.
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