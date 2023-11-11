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https://sputnikarabic.ae/20231111/روسيا-تطور-صاروخا-يجمع-بين-خصائص-ذخيرتين-مختلفتين-1083036522.html
روسيا تطور صاروخا يجمع بين خصائص ذخيرتين مختلفتين
روسيا تطور صاروخا يجمع بين خصائص ذخيرتين مختلفتين
طورت روسيا جيلا جديدا من الصواريخ غير الموجهة للطائرات، والتي تجمع بين خصائص ذخيرتين في وقت واحد - خارقة للخرسانة وتجزئة شديدة الانفجار، حسبما ذكرت شركة... 11.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-11T09:15+0000
2023-11-11T09:15+0000
رصد عسكري
روسيا
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تم تطوير المنتج الجديد عيار 80 ملم في شركة "سبلاف".وأوضحت "روستيخ": "تمكن المطورون من حل عدد من المشكلات العلمية والتقنية والعملية المعقدة، من خلال تطوير صاروخ يتيح استخدامه ضمان تدمير كل من الأهداف الموجودة في التحصينات المغلقة والغابات".تجدر الإشارة إلى أن "سبلاف" بابتكارها هذا، وضعت الأسس الأولى لتطوير صواريخ متعددة الوظائف للطائرات. أي أن محرك الصاروخ صغير الحجم يمكن أن يصبح الأساس لإنتاج ذخيرة طائرات جديدة غير موجهة وقابلة لتعديل مسارها وموجهة.
https://sputnikarabic.ae/20231111/إعلام-نواة-متفجرة-روسية-تخترق-جميع-دروع-الدبابات-الغربية-1083032501.html
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رصد عسكري, روسيا
رصد عسكري, روسيا

روسيا تطور صاروخا يجمع بين خصائص ذخيرتين مختلفتين

09:15 GMT 11.11.2023
© Министерство обороны РФ / الانتقال إلى بنك الصورصاروخ روسي جديد مضاد للصواريخ الباليستية خلال إطلاق تجريبي في ميدان ساري شاجان بكازاخستان
صاروخ روسي جديد مضاد للصواريخ الباليستية خلال إطلاق تجريبي في ميدان ساري شاجان بكازاخستان - سبوتنيك عربي, 1920, 11.11.2023
© Министерство обороны РФ
/
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طورت روسيا جيلا جديدا من الصواريخ غير الموجهة للطائرات، والتي تجمع بين خصائص ذخيرتين في وقت واحد - خارقة للخرسانة وتجزئة شديدة الانفجار، حسبما ذكرت شركة "روستيخ" الحكومية.
تم تطوير المنتج الجديد عيار 80 ملم في شركة "سبلاف".
وأوضحت "روستيخ": "تمكن المطورون من حل عدد من المشكلات العلمية والتقنية والعملية المعقدة، من خلال تطوير صاروخ يتيح استخدامه ضمان تدمير كل من الأهداف الموجودة في التحصينات المغلقة والغابات".
لانتسيت روسية تدمر دبابة ليوبارد ألمانية - سبوتنيك عربي, 1920, 11.11.2023
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07:08 GMT
تجدر الإشارة إلى أن "سبلاف" بابتكارها هذا، وضعت الأسس الأولى لتطوير صواريخ متعددة الوظائف للطائرات. أي أن محرك الصاروخ صغير الحجم يمكن أن يصبح الأساس لإنتاج ذخيرة طائرات جديدة غير موجهة وقابلة لتعديل مسارها وموجهة.
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