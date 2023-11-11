https://sputnikarabic.ae/20231111/روسيا-تطور-صاروخا-يجمع-بين-خصائص-ذخيرتين-مختلفتين-1083036522.html
روسيا تطور صاروخا يجمع بين خصائص ذخيرتين مختلفتين
روسيا تطور صاروخا يجمع بين خصائص ذخيرتين مختلفتين
طورت روسيا جيلا جديدا من الصواريخ غير الموجهة للطائرات، والتي تجمع بين خصائص ذخيرتين في وقت واحد - خارقة للخرسانة وتجزئة شديدة الانفجار، حسبما ذكرت شركة... 11.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-11T09:15+0000
2023-11-11T09:15+0000
2023-11-11T09:15+0000
رصد عسكري
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104385/89/1043858956_1:0:2200:1237_1920x0_80_0_0_e5f4f5e0e347c9baf14044cdf8d961e8.jpg
تم تطوير المنتج الجديد عيار 80 ملم في شركة "سبلاف".وأوضحت "روستيخ": "تمكن المطورون من حل عدد من المشكلات العلمية والتقنية والعملية المعقدة، من خلال تطوير صاروخ يتيح استخدامه ضمان تدمير كل من الأهداف الموجودة في التحصينات المغلقة والغابات".تجدر الإشارة إلى أن "سبلاف" بابتكارها هذا، وضعت الأسس الأولى لتطوير صواريخ متعددة الوظائف للطائرات. أي أن محرك الصاروخ صغير الحجم يمكن أن يصبح الأساس لإنتاج ذخيرة طائرات جديدة غير موجهة وقابلة لتعديل مسارها وموجهة.
https://sputnikarabic.ae/20231111/إعلام-نواة-متفجرة-روسية-تخترق-جميع-دروع-الدبابات-الغربية-1083032501.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104385/89/1043858956_276:0:1925:1237_1920x0_80_0_0_ee6d429bb0908a7960621041d85dba87.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري, روسيا
روسيا تطور صاروخا يجمع بين خصائص ذخيرتين مختلفتين
تابعنا عبر
طورت روسيا جيلا جديدا من الصواريخ غير الموجهة للطائرات، والتي تجمع بين خصائص ذخيرتين في وقت واحد - خارقة للخرسانة وتجزئة شديدة الانفجار، حسبما ذكرت شركة "روستيخ" الحكومية.
تم تطوير المنتج الجديد عيار 80 ملم في شركة "سبلاف".
وأوضحت "روستيخ": "تمكن المطورون من حل عدد من المشكلات العلمية والتقنية والعملية المعقدة، من خلال تطوير صاروخ يتيح استخدامه ضمان تدمير كل من الأهداف الموجودة في التحصينات المغلقة والغابات".
تجدر الإشارة إلى أن "سبلاف" بابتكارها هذا، وضعت الأسس الأولى لتطوير صواريخ متعددة الوظائف للطائرات. أي أن محرك الصاروخ صغير الحجم يمكن أن يصبح الأساس لإنتاج ذخيرة طائرات جديدة غير موجهة وقابلة لتعديل مسارها وموجهة.