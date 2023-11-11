https://sputnikarabic.ae/20231111/شركة-أمريكية-لتصنيع-طائرات-دون-طيار-توقع-مذكرة-تفاهم-مع-المغرب-لتوسيع-نشاطها-في-المملكة-1083054969.html
شركة أمريكية لتصنيع طائرات دون طيار توقع مذكرة تفاهم مع المغرب لتوسيع نشاطها في المملكة
شركة أمريكية لتصنيع طائرات دون طيار توقع مذكرة تفاهم مع المغرب لتوسيع نشاطها في المملكة
وقعت "أونداس"، الشركة الأمريكية الخاصة بصناعة وتطوير الطائرات دون طيار التجارية "درون"، مذكرة تفاهم مع الشركة المغربية "مغرب نت" المتخصصة في تكنولوجيا... 11.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-11T17:26+0000
2023-11-11T17:26+0000
2023-11-11T17:26+0000
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وأوضحت صحيفة "هسبريس"، مساء اليوم السبت، أن التوقيع الأمريكي المغربي المشترك يهدف إلى تصنيع أنظمة "Optimus Drone-In a-Box" التي لا تحتاج إلى طيار، بالإضافة إلى توقيع مذكرة تفاهم لإنشاء مركز مشترك للبحث والتطوير والتدريب.وأكدت أنه بموجب توقيع مذكرة التفاهم بين الشركتين الأمريكية والمغربية، ستعمل الشركة الأخيرة "مغرب نت" على تصنيع وبيع أنظمة "أونداس" الأمريكية لزبائنها في المغرب والسنغال.ونقلت الصحيفة عن إريك بروك، رئيس مجلس الإدارة المدير التنفيذي لشركة "أونداس"، أن "المغرب يظهر قيادة قوية داخل أفريقيا على مستوى التطوير التكنولوجي، خاصة في قطاع الطيران، ما يساهم في نمو قوي للاستثمار التكنولوجي الاستراتيجي في مجالات عدة، بما في ذلك الطيران والطاقة".وأضاف إريك بروك أن "الحكومة المغربية تحت قيادة الملك محمد السادس، تلتزم بشكل واضح بالتنمية الاقتصادية والصناعية الوطنية، مشيرا إلى أن الشركة الأمريكية تؤمن بأنه بالتعاون مع نظيرته المغربية "مغرب نت"، سيعزز من البنية التحتية لالتقاط البيانات الجوية لفائدة التطبيقات الحكومية والتجارية.ومن جانبه، قال المكي بن عمر، المدير العام للمعلومات في شركة مغرب نت"، أن شركته أبرمت شراكة استراتيجية مع شركة "أونداس"، لتوسيع العمل على الخدمات المتعلقة بالأمن.وأوضح ابن عمر أن أنظمة "أوبتيموس" يراها داخل العديد من التطبيقات في القطاعات الحكومية والصناعية والتجارية، ما يمكن الاستفاد منه في جمع وتحليل البيانات الآلية بشكل سهل، فضلا عن مجموعة من الخدمات الجوية الأخرى دون طيار لتلبية متطلبات البيئات الأكثر تعقيدا.ويشار إلى أن الطائرة الأمريكية "أوبتيموس" دون طيار حصلت على شهادة صلاحية الطيران من إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية (FAA)، باعتبارها أول طائرة دون طيار يتم تطويرها للأمن الجوي والتقاط البيانات تحصل على شهادة من هذا النوع.
https://sputnikarabic.ae/20180107/صحيفة-طائرات-مغربية-دون-طيار-تستنفر-الجيش-الجزائري-1029015427.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار المغرب اليوم, العالم العربي, الأخبار, الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار المغرب اليوم, العالم العربي, الأخبار, الولايات المتحدة الأمريكية
شركة أمريكية لتصنيع طائرات دون طيار توقع مذكرة تفاهم مع المغرب لتوسيع نشاطها في المملكة
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وقعت "أونداس"، الشركة الأمريكية الخاصة بصناعة وتطوير الطائرات دون طيار التجارية "درون"، مذكرة تفاهم مع الشركة المغربية "مغرب نت" المتخصصة في تكنولوجيا المعلومات والأمن من أجل توسيع أنشطتها في المغرب.
وأوضحت صحيفة
"هسبريس"، مساء اليوم السبت، أن التوقيع الأمريكي المغربي المشترك يهدف إلى تصنيع أنظمة "Optimus Drone-In a-Box" التي لا تحتاج إلى طيار، بالإضافة إلى توقيع مذكرة تفاهم لإنشاء مركز مشترك للبحث والتطوير والتدريب.
وأكدت أنه بموجب توقيع مذكرة التفاهم بين الشركتين الأمريكية والمغربية، ستعمل الشركة الأخيرة "مغرب نت" على تصنيع وبيع أنظمة "أونداس" الأمريكية لزبائنها في المغرب والسنغال.
ونقلت الصحيفة عن إريك بروك، رئيس مجلس الإدارة المدير التنفيذي لشركة "أونداس"، أن "المغرب يظهر قيادة قوية داخل أفريقيا على مستوى التطوير التكنولوجي، خاصة في قطاع الطيران، ما يساهم في نمو قوي للاستثمار التكنولوجي الاستراتيجي في مجالات عدة، بما في ذلك الطيران والطاقة".
وأضاف إريك بروك أن "الحكومة المغربية تحت قيادة الملك محمد السادس
، تلتزم بشكل واضح بالتنمية الاقتصادية والصناعية الوطنية، مشيرا إلى أن الشركة الأمريكية تؤمن بأنه بالتعاون مع نظيرته المغربية "مغرب نت"، سيعزز من البنية التحتية لالتقاط البيانات الجوية لفائدة التطبيقات الحكومية والتجارية.
ومن جانبه، قال المكي بن عمر، المدير العام للمعلومات في شركة مغرب نت"، أن شركته أبرمت شراكة استراتيجية مع شركة "أونداس"، لتوسيع العمل على الخدمات المتعلقة بالأمن.
وأوضح ابن عمر أن أنظمة "أوبتيموس" يراها داخل العديد من التطبيقات في القطاعات الحكومية والصناعية والتجارية، ما يمكن الاستفاد منه في جمع وتحليل البيانات الآلية بشكل سهل، فضلا عن مجموعة من الخدمات الجوية الأخرى دون طيار لتلبية متطلبات البيئات الأكثر تعقيدا.
ويشار إلى أن الطائرة الأمريكية "أوبتيموس" دون طيار
حصلت على شهادة صلاحية الطيران من إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية (FAA)، باعتبارها أول طائرة دون طيار يتم تطويرها للأمن الجوي والتقاط البيانات تحصل على شهادة من هذا النوع.