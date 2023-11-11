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Военнослужащие ВС РФ учатся управлять БПЛА в школе аэроразведки Ахмат - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231111/صحيفة-أمريكية-حجج-زيلينسكي-لإلغاء-الانتخابات-في-بلاده-مجرد-هراء-1083034596.html
صحيفة أمريكية: حجج زيلينسكي لإلغاء الانتخابات في بلاده "مجرد هراء"
صحيفة أمريكية: حجج زيلينسكي لإلغاء الانتخابات في بلاده "مجرد هراء"
ذكرت صحيفة أمريكية، اليوم السبت، أن حجج الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، بشأن إلغاء الانتخابات المقررة عام 2024 في البلاد "لا معنى لها". 11.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-11T08:13+0000
2023-11-11T08:13+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
روسيا
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ونشرت صحيفة "فوكس نيوز" الأمريكية تقريرا لها حول الانتخابات الرئاسية الأوكرانية، مضيفة: "بكل صدق، كل الحجج محض هراء، على الرغم من فرار العديد من الأوكرانيين إلى الاتحاد الأوروبي، ولا يوجد سبب واحد يمنعهم من التصويت في السفارات أو القنصليات الأوكرانية في البلدان التي هاجروا إليها".وأشار التقرير أيضا إلى أن "نقص الأموال اللازمة لإجراء الانتخابات يبدو أيضًا حجة سخيفة، حيث أن حلفاء أوكرانيا خصصوا بالفعل مبالغ ضخمة من المال للبلاد"، كما شددت الصحيفة على أن "الحكومة الأوكرانية ربما تخشى أن ينقلب الوضع ضدها".يذكر أن الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، أعلن يوم الاثنين 6 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، أن "زمن الانتخابات الرئاسية في البلاد لم يحِن بعد".
https://sputnikarabic.ae/20231110/ضابط-أمريكي-على-قادة-كييف-إقالة-زيلينسكي-بالسلاح-1083022679.html
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العالم, روسيا
العالم, روسيا

صحيفة أمريكية: حجج زيلينسكي لإلغاء الانتخابات في بلاده "مجرد هراء"

08:13 GMT 11.11.2023
© AP Photo / Evan Vucciزيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى كييف للقاء الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، 20 فبراير 2023
زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى كييف للقاء الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، 20 فبراير 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.11.2023
© AP Photo / Evan Vucci
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ذكرت صحيفة أمريكية، اليوم السبت، أن حجج الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، بشأن إلغاء الانتخابات المقررة عام 2024 في البلاد "لا معنى لها".
ونشرت صحيفة "فوكس نيوز" الأمريكية تقريرا لها حول الانتخابات الرئاسية الأوكرانية، مضيفة: "بكل صدق، كل الحجج محض هراء، على الرغم من فرار العديد من الأوكرانيين إلى الاتحاد الأوروبي، ولا يوجد سبب واحد يمنعهم من التصويت في السفارات أو القنصليات الأوكرانية في البلدان التي هاجروا إليها".
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 10.11.2023
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أمس, 15:38 GMT
وأشار التقرير أيضا إلى أن "نقص الأموال اللازمة لإجراء الانتخابات يبدو أيضًا حجة سخيفة، حيث أن حلفاء أوكرانيا خصصوا بالفعل مبالغ ضخمة من المال للبلاد"، كما شددت الصحيفة على أن "الحكومة الأوكرانية ربما تخشى أن ينقلب الوضع ضدها".
يذكر أن الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، أعلن يوم الاثنين 6 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، أن "زمن الانتخابات الرئاسية في البلاد لم يحِن بعد".
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