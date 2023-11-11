https://sputnikarabic.ae/20231111/صحيفة-أمريكية-حجج-زيلينسكي-لإلغاء-الانتخابات-في-بلاده-مجرد-هراء-1083034596.html
صحيفة أمريكية: حجج زيلينسكي لإلغاء الانتخابات في بلاده "مجرد هراء"
صحيفة أمريكية: حجج زيلينسكي لإلغاء الانتخابات في بلاده "مجرد هراء"
ذكرت صحيفة أمريكية، اليوم السبت، أن حجج الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، بشأن إلغاء الانتخابات المقررة عام 2024 في البلاد "لا معنى لها". 11.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-11T08:13+0000
2023-11-11T08:13+0000
2023-11-11T08:13+0000
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ونشرت صحيفة "فوكس نيوز" الأمريكية تقريرا لها حول الانتخابات الرئاسية الأوكرانية، مضيفة: "بكل صدق، كل الحجج محض هراء، على الرغم من فرار العديد من الأوكرانيين إلى الاتحاد الأوروبي، ولا يوجد سبب واحد يمنعهم من التصويت في السفارات أو القنصليات الأوكرانية في البلدان التي هاجروا إليها".وأشار التقرير أيضا إلى أن "نقص الأموال اللازمة لإجراء الانتخابات يبدو أيضًا حجة سخيفة، حيث أن حلفاء أوكرانيا خصصوا بالفعل مبالغ ضخمة من المال للبلاد"، كما شددت الصحيفة على أن "الحكومة الأوكرانية ربما تخشى أن ينقلب الوضع ضدها".يذكر أن الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، أعلن يوم الاثنين 6 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، أن "زمن الانتخابات الرئاسية في البلاد لم يحِن بعد".
https://sputnikarabic.ae/20231110/ضابط-أمريكي-على-قادة-كييف-إقالة-زيلينسكي-بالسلاح-1083022679.html
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العالم, روسيا
صحيفة أمريكية: حجج زيلينسكي لإلغاء الانتخابات في بلاده "مجرد هراء"
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ذكرت صحيفة أمريكية، اليوم السبت، أن حجج الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، بشأن إلغاء الانتخابات المقررة عام 2024 في البلاد "لا معنى لها".
ونشرت صحيفة "فوكس نيوز" الأمريكية تقريرا لها حول الانتخابات الرئاسية الأوكرانية، مضيفة: "بكل صدق، كل الحجج محض هراء، على الرغم من فرار العديد من الأوكرانيين إلى الاتحاد الأوروبي، ولا يوجد سبب واحد يمنعهم من التصويت في السفارات أو القنصليات الأوكرانية في البلدان التي هاجروا إليها".
وأشار التقرير أيضا إلى أن "نقص الأموال اللازمة لإجراء الانتخابات يبدو أيضًا حجة سخيفة، حيث أن حلفاء أوكرانيا خصصوا بالفعل مبالغ ضخمة من المال للبلاد"، كما شددت الصحيفة على أن "الحكومة الأوكرانية ربما تخشى أن ينقلب الوضع ضدها".
يذكر أن الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، أعلن يوم الاثنين 6 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، أن "زمن الانتخابات الرئاسية في البلاد لم يحِن بعد".