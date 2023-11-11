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https://sputnikarabic.ae/20231111/طبيبة-تتحدث-عن-سبعة-أطعمة-تحسن-النوم-1083030756.html
طبيبة تتحدث عن سبعة أطعمة تحسن النوم
طبيبة تتحدث عن سبعة أطعمة تحسن النوم
تحدثت الطبيبة وخبيرة التغذية مولي هيمبري، عن الأطعمة التي سيساعد استهلاكها المنتظم على تحسين النوم ليلاً. 11.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-11T05:09+0000
2023-11-11T05:09+0000
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وتذكر الكيوي من بين الفواكه التي تؤثر على جودة النوم، حيث يحتوي هذا المنتج على الكثير من الألياف ولا يحسن عملية الهضم فحسب، بل يساعد أيضًا على النوم بشكل أفضل. للقيام بذلك، يكفي تناول الكيوي كل يوم لمدة أربعة أسابيع.يمكن أن يسهم الديك الرومي وسمك السلمون أيضًا في الحصول على النوم الجيد في الليل. يحتوي الديك الرومي على الحمض الأميني التربتوفان، الذي يؤثر على دورة النوم والاستيقاظ ويعمل كمقدمة للناقل العصبي السيروتونين، بالإضافة إلى ذلك، فإن سمك السلمون غني بأحماض أوميغا 3 الدهنية، والتي لا تلعب دورًا مهمًا في صحة القلب والأوعية الدموية فحسب، بل تعمل أيضًا على تحسين النوم.يساعد بروتين ألفا لاكتالبومين الموجود في لبن الزبادي على الاستيقاظ بسهولة، وذلك لأن الكالسيوم الموجود بكثرة في الألبان، سيجعل عملية النوم أسهل.وأشارت هيمبري أيضًا إلى أن بذور اليقطين مصدر للمغنيسيوم المفيد للجهاز العصبي، ويربط العلماء بين الاستهلاك المنخفض لهذا العنصر الدقيق وعدم كفاية مدة النوم.ويمكن أن تسهم الطماطم أيضًا في النوم الصحي. فهي مثل الكرز، تحتوي على الميلاتونين، بالإضافة إلى مركب الليكوبين المفيد، الذي يرتبط نقصه في الجسم بنوم قصير جدًا. ويمكن تحقيق التأثير الأكبر بتناول الطماطم قبل ساعتين من موعد النوم، وفقا لموقع "إيت ذيس نوت ذات".
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الصحة, علوم
الصحة, علوم

طبيبة تتحدث عن سبعة أطعمة تحسن النوم

05:09 GMT 11.11.2023
© Fotolia / 2mmediaالنوم
النوم - سبوتنيك عربي, 1920, 11.11.2023
© Fotolia / 2mmedia
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تحدثت الطبيبة وخبيرة التغذية مولي هيمبري، عن الأطعمة التي سيساعد استهلاكها المنتظم على تحسين النوم ليلاً.
وتذكر الكيوي من بين الفواكه التي تؤثر على جودة النوم، حيث يحتوي هذا المنتج على الكثير من الألياف ولا يحسن عملية الهضم فحسب، بل يساعد أيضًا على النوم بشكل أفضل. للقيام بذلك، يكفي تناول الكيوي كل يوم لمدة أربعة أسابيع.
يمكن أن يسهم الديك الرومي وسمك السلمون أيضًا في الحصول على النوم الجيد في الليل. يحتوي الديك الرومي على الحمض الأميني التربتوفان، الذي يؤثر على دورة النوم والاستيقاظ ويعمل كمقدمة للناقل العصبي السيروتونين، بالإضافة إلى ذلك، فإن سمك السلمون غني بأحماض أوميغا 3 الدهنية، والتي لا تلعب دورًا مهمًا في صحة القلب والأوعية الدموية فحسب، بل تعمل أيضًا على تحسين النوم.
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أمس, 11:20 GMT
يساعد بروتين ألفا لاكتالبومين الموجود في لبن الزبادي على الاستيقاظ بسهولة، وذلك لأن الكالسيوم الموجود بكثرة في الألبان، سيجعل عملية النوم أسهل.
وأشارت هيمبري أيضًا إلى أن بذور اليقطين مصدر للمغنيسيوم المفيد للجهاز العصبي، ويربط العلماء بين الاستهلاك المنخفض لهذا العنصر الدقيق وعدم كفاية مدة النوم.
ويمكن أن تسهم الطماطم أيضًا في النوم الصحي. فهي مثل الكرز، تحتوي على الميلاتونين، بالإضافة إلى مركب الليكوبين المفيد، الذي يرتبط نقصه في الجسم بنوم قصير جدًا. ويمكن تحقيق التأثير الأكبر بتناول الطماطم قبل ساعتين من موعد النوم، وفقا لموقع "إيت ذيس نوت ذات".
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