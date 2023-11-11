https://sputnikarabic.ae/20231111/قمة-عربية-إسلامية-مشتركة-في-الرياض-بشأن-غزةهنغاريا-تعارض-انضمام-أوكرانيا-للاتحاد-الأوروبي-1083047962.html

قمة عربية إسلامية مشتركة في الرياض بشأن غزة...هنغاريا تعارض انضمام أوكرانيا للاتحاد الأوروبي

قمة عربية إسلامية مشتركة في الرياض بشأن غزة...هنغاريا تعارض انضمام أوكرانيا للاتحاد الأوروبي

الرياض تستضيف قمة عربية إسلامية مشتركة لبحث الأوضاع في غزة، وماكرون يؤكد أن القصف الإسرائيلي على غزة يستهدف المدنيين وليس له شرعية. 11.11.2023, سبوتنيك عربي

2023-11-11T14:47+0000

2023-11-11T14:47+0000

2023-11-11T14:47+0000

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قمة عربية إسلامية مشتركة في الرياض حول غزة و هنغاريا تعارض انضمام أوكرانيا للاتحاد الأوروبي قمة عربية إسلامية مشتركة في الرياض حول غزة و هنغاريا تعارض انضمام أوكرانيا للاتحاد الأوروبي

هنغاريا تعلن معارضتها انضمام أوكرانيا للاتحاد الأوروبي، واللجنة العسكرية (5+5) تطالب بإيجاد حل للانسداد السياسي في ليبيا، والأردن يؤكد أن برنامجه الإصلاحي مع صندوق النقد سيساعده على تجاوز وطأة الصراع في غزة.الرياض تستضيف قمة عربية إسلامية مشتركة لبحث الأوضاع في غزةقالت وزارة الخارجية السعودية إن المملكة ستستضيف قمة عربية إسلامية مشتركة غير عادية في الرياض، اليوم السبت.وجاء في بيان الخارجية السعودية، أن القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية تأتي استجابة للظروف الاستثنائية التي تشهدها غزة.وأشارت إلى أن القمة ستكون عوضًا عن القمة العربية غير العادية، والقمة الإسلامية الاستثنائية اللتين كانتا من المقرر أن تُعقدا في التاريخ نفسه.ويأتي ذلك استشعارًا من قادة جميع الدول لأهمية توحيد الجهود والخروج بموقف جماعي موّحد يُعبّر عن الإرادة العربية الإسلامية المشتركة بشأن ما تشهده غزة والأراضي الفلسطينية من تطورات خطيرة وغير مسبوقة تستوجب وحدة الصف العربي والإسلامي في مواجهتها واحتواء تداعياتها، وفق البيان.وأوضح أن هذه القمة جاءت في ظرف استثنائي يشهده المجتمع الدولي لتوحيد الموقف العربي والإسلامي، وخلق موقف داعم للأشقاء الفلسطينيين وموقف رافض للتهجير القسري للفلسطينيين، والمطالبة بسرعة وقف إطلاق النار وسرعة إدخال المساعدات الإنسانية".ماكرون يؤكد أن القصف الإسرائيلي على غزة يستهدف المدنيين وليس له شرعيةقال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أمس الجمعة، إن الغارات الإسرائيلية على غزة ليس لها أي سبب أو شرعية ويجب أن تتوقف.وأضاف أنه "في الواقع، اليوم، يتم قصف المدنيين، إن هؤلاء الأطفال، والسيدات، وكبار السن يتعرضون للقصف والقتل.. لا يوجد سبب لذلك ولا شرعية... داعيا إسرائيل للتوقف".يأتي ذلك بالتزامن مع قصف الجيش الإسرائيلي، أمس الجمعة، مستشفيات في غزة وفرض حصارا على عدد منها، وفي مقدمتها مجمع الشفاء الطبي، بعد توغل دبابات الإسرائيلية في بعض أحياء غزة.وقال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة لقناة "الجزيرة"، إن القصف الإسرائيلي تجدد مساء أمس الجمعة على محيط مستشفى الشفاء (غرب مدينة غزة).وقال إن أوروبا وفرنسا والولايات المتحدة رغم ذلك بعيدين جدا عن طرح مسألة وقف إطلاق النار ويميلون إلى هدن إنسانية فقط، لذلك المسألة بعيدة جدا بل يمكن الذهاب لتوسيع الحرب وشمولها جبهات أخرى سواء في الجولان السوري أو جنوبي لبنان.هنغاريا تعلن معارضتها انضمام أوكرانيا للاتحاد الأوروبيقال رئيس وزراء هنغاريا فيكتور أوربان، أمس الجمعة، إنه لا يؤيد المضي قدما في المفاوضات بشأن عضوية أوكرانيا المستقبلية في الاتحاد الأوروبي.وأضاف في مقابلة مع الإذاعة الهنغارية الرسمية، إن الدولة المحاصرة ليست قريبة من الحصول على عضوية أكبر كتلة تجارية في العالم.ومن المتوقع أن يقرر قادة الاتحاد الأوروبي بحلول منتصف ديسمبر/كانون الأول المقبل، ما إذا كان ينبغي دعوة أوكرانيا رسميا لبدء محادثات للانضمام إلى الاتحاد الذي يضم سبعة وعشرين عضوا.يشار إلى أن قبول دولة جديدة في عضوية الاتحاد الأوروبي يستلزم موافقة بالإجماع، ما يمنح رئيس الوزراء في هنغاريا، فيكتور أوربان، حق اعتراض قوي.وكانت المفوضية الأوروبية، وهي الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، قد أوصت، الأربعاء الماضي، بالسماح لأوكرانيا ببدء محادثات العضوية بمجرد معالجة بعض أوجه القصور.وأكد "أن أوكرانيا لن تدخل الاتحاد الأوروبي مهما فعل الأوروبيون لأن زيلينسكي يتحايل اليوم على الموقف الأمريكي والموقف الأوروبي، لكن من الواضح أن زيلينسكي كان أداة بيد الولايات المتحدة الأمريكية".اللجنة العسكرية (5+5) تطالب بإيجاد حل للانسداد السياسي في ليبياطالبت اللجنة العسكرية الليبية المشتركة (5+5)، الأطراف السياسية في البلاد بإيجاد حل للانسداد السياسي الحالي نظرا لتأثيره على المشهد الأمني بالبلاد.جاء ذلك في بيان، صدر عقب مباحثات في العاصمة التونسية بحضور المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي.وتم خلال الاجتماعات عرض شامل لكافة الخطوات التي تم إنجازها سابقا بما فيها الوقف الفعلي لإطلاق النار وتقليص القوات على خطوط التماس وفتح الطريق الساحلي والطرق الأخرى وفتح الأجواء واستئناف إنتاج وتصدير النفط.وقالت اللجنة في بيانها: إن اجتماعات تونس كانت لمراجعة وتقييم عمل اللجنة في تنفيذ بنود اتفاق وقف إطلاق النار.ودعت كافة الأطراف والكيانات إلى الالتزام بوقف إطلاق النار وعدم القيام بأي أعمال من شأنها زعزعة المشهد الأمني في ليبيا.كما دعت كافة الأطراف السياسية الليبية للتحلي بالوطنية وتحمل مسؤولياتها باتجاه إيجاد حل للانسداد السياسي الحالي نظرا لتأثيره المباشر على المشهد الأمني ووحدة البلاد.وأوضح أن الأطراف الخارجية لها الدور البارز في عرقلة الوضع الليبي، حتى وإن أرادت الأطراف الداخلية التوافق.الأردن يؤكد أن برنامجه الإصلاحي مع صندوق النقد سيساعده على تجاوز وطأة الصراع في غزةقال وزير المال الأردني محمد العسعس، إن بلاده اتفقت مع صندوق النقد الدولي على برنامج إصلاح جديد حجمه 1.2 مليار دولار على 4 سنوات، وهو ما من شأنه أن يبعث رسالة ثقة للمستثمرين ويساعد في حماية الاقتصاد من التأثير السلبي للحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة منذ أكثر من شهر.واعتبر العسعس أن البرنامج الجديد سيساعد المملكة على تكيفها على نحو أفضل مع وطأة الصراع في غزة مقارنة بمعظم الدول الأخرى.وأضاف أن هذا البرنامج وثيقة حماية من الصدمات الإقليمية التي سيتعرض لها الأردن وستحافظ على سياسته المالية والنقدية.وتعافي الأردن من تأثير الاضطرابات الاقتصادية العالمية بما فيها تداعيات العدوان على غزة، سيمكنه من المضي في النمو على الطريق المستهدف ليصل إلى 2.6% هذا العام.وأوضح العسعس أن اتفاق الأردن مع صندوق النقد سيساعد في الحصول على أسعار فائدة تفضيلية من المانحين الغربيين الرئيسيين وكذلك الحصول على تمويل أرخص من أسواق رأس المال العالمية.وأضاف أن اقتصادات المنطقة بما فيها الأردن ومصر ولبنان وغيرها ستنعكس عليها أيضاً هذه الأضرار، لأن هناك قطاعات حيوية مثل القطاع السياحي وقطاع الاستثمارات حتى القطاع الصناعي بشكلٍ أو بأخر ستتضرر كذلك من انعاكاسات الحرب على غزة".

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