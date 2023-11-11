https://sputnikarabic.ae/20231111/قوات-الدعم-السريع-ترد-على-اتهام-الجيش-السوداني-لها-بتدمير-جسر-شمبات-1083033636.html
قوات الدعم السريع ترد على اتهام الجيش السوداني لها بتدمير جسر شمبات
قوات الدعم السريع ترد على اتهام الجيش السوداني لها بتدمير جسر شمبات
اتهمت قوات الدعم السريع، قوات الجيش السوداني، اليوم السبت، "بتدمير جسر شمبات الرابط بين مدينتي أم درمان وبحري". 11.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-11T07:40+0000
2023-11-11T07:40+0000
2023-11-11T07:40+0000
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وقالت الدعم السريع، في بيان لها، ردًا على اتهام الجيش السوداني لها بتدمير الجسر، إن "تدمير جسر شمبات اليوم ومصفاة الجيلي بالأمس وغيرها من المنشآت العامة، هي جرائم حرب تضاف لسلسلة الجرائم الوحشية التي ظلت تشكل السمة البارزة لنظام المؤتمر الوطني الإرهابي، طيلة سنوات حكمه المباد، وما البرهان وزبانيته إلا امتداد لهذه الحقبة الفاشلة".وأعلنت القوات المسلحة السودانية، في وقت سابق فجر اليوم، تدمير جسر "شمبات"، الذي يعتبر من أهم الجسور الرابطة بين مدينتي أم درمان والخرطوم بحري، من قبل قوات الدعم السريع .وأشار مكتب المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة، في إفادة إعلامية، إلى أن ذلك يأتي "في إطار مشروعها التدميري لمقدرات البلاد وبنيتها التحتية، ونتيجة للتقدم الذي بدأت تحرزه قواتنا في الميدان، خاصة في محور أم درمان".وأكد المتحدث باسم الجيش أن" تدمير جسر شمبات الرابط بين مدينتي أم درمان وبحري جريمة جديدة تضاف لسجلها تجاه الوطن والمواطن".وتأتي هذه التطورات رغم استضافة مدينة جدة السعودية، مطلع الشهر الجاري، محادثات بين وفدي التفاوض للقوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، إلا أنها لم تسفر عن اتفاق لوقف إطلاق النار.وتشهد العاصمة السودانية الخرطوم والمدن المجاورة لها قتالاً عنيفًا بين القوات المسلحة وبين قوات الدعم السريع، منذ منتصف أبريل/ نيسان الماضي، إثر خلافات سياسية وأمنية، تسببت في نزوح أكثر من خمسة ملايين سوداني داخل وخارج البلاد، بالإضافة إلى مقتل أكثر من 5 آلاف من المدنيين، ما تطلب تدخل منظمات إنسانية محلية ودولية لمساعدة المتضررين.
https://sputnikarabic.ae/20231029/بعد-عودة-الجيش-والدعم-السريع-إلى-منبر-جدة-هل-باتت-أيام-الحرب-معدودة-في-السودان-1082611080.html
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أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, قوات الدعم السريع السودانية, الجيش السوداني, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي
أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, قوات الدعم السريع السودانية, الجيش السوداني, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي
قوات الدعم السريع ترد على اتهام الجيش السوداني لها بتدمير جسر شمبات
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اتهمت قوات الدعم السريع، قوات الجيش السوداني، اليوم السبت، "بتدمير جسر شمبات الرابط بين مدينتي أم درمان وبحري".
وقالت الدعم السريع، في بيان لها، ردًا على اتهام الجيش السوداني لها بتدمير الجسر، إن "تدمير جسر شمبات اليوم ومصفاة الجيلي بالأمس وغيرها من المنشآت العامة، هي جرائم حرب تضاف لسلسلة الجرائم الوحشية التي ظلت تشكل السمة البارزة لنظام المؤتمر الوطني الإرهابي، طيلة سنوات حكمه المباد، وما البرهان وزبانيته إلا امتداد لهذه الحقبة الفاشلة".
وأعلنت القوات المسلحة السودانية
، في وقت سابق فجر اليوم، تدمير جسر "شمبات"، الذي يعتبر من أهم الجسور الرابطة بين مدينتي أم درمان والخرطوم بحري، من قبل قوات الدعم السريع .
وأشار مكتب المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة، في إفادة إعلامية، إلى أن ذلك يأتي "في إطار مشروعها التدميري لمقدرات البلاد وبنيتها التحتية، ونتيجة للتقدم الذي بدأت تحرزه قواتنا في الميدان،
خاصة في محور أم درمان".
وأكد المتحدث باسم الجيش أن" تدمير جسر شمبات الرابط بين مدينتي أم درمان وبحري جريمة جديدة تضاف لسجلها تجاه الوطن والمواطن".
وتأتي هذه التطورات رغم استضافة مدينة جدة السعودية،
مطلع الشهر الجاري، محادثات بين وفدي التفاوض للقوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، إلا أنها لم تسفر عن اتفاق لوقف إطلاق النار.
وتشهد العاصمة السودانية الخرطوم والمدن المجاورة لها قتالاً عنيفًا بين القوات المسلحة وبين قوات الدعم السريع، منذ منتصف أبريل/ نيسان الماضي، إثر خلافات سياسية وأمنية، تسببت في نزوح أكثر من خمسة ملايين سوداني داخل وخارج البلاد، بالإضافة إلى مقتل أكثر من 5 آلاف من المدنيين، ما تطلب تدخل منظمات إنسانية محلية ودولية لمساعدة المتضررين.