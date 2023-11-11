https://sputnikarabic.ae/20231111/كاتب-غربي-الجميع-يبدؤون-بمغادرة-سفينة-زيلسنيكي-الغارقة-1083044763.html
كاتب غربي: الجميع يبدؤون بمغادرة سفينة زيلسنيكي الغارقة
كاتب غربي: الجميع يبدؤون بمغادرة سفينة زيلسنيكي الغارقة
كتب الصحفي، توماس فاسي، على شبكة التواصل الاجتماعي "إكس"، أن حلفاء أوكرانيا بدأوا بشكل متزايد يرفضون تقديم المساعدات لبلاد، مما يشير إلى انهيار وشيك. 11.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-11T12:53+0000
2023-11-11T12:53+0000
2023-11-11T12:53+0000
العالم
أخبار أوكرانيا
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وقال الكاتب: "الجميع يغادرون السفينة الغارقة. لقد انتهى الأمر بالنسبة لأوكرانيا".وشدد فاسي على أن شركاء كييف سيحاولون إنكار تواطؤهم الأخلاقي في الصراع وسيحاولون إقناع الجميع بأن التضحيات المقدمة كانت ضرورية.وخلص الخبير إلى أن "هذه النتيجة كانت متوقعة. لقد توقعوها بالفعل".وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة غربية أن إصرار الغرب على مساعدة أوكرانيا يضعف مع استمرار الصراع.بالإضافة إلى ذلك، اعترف الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، في مقابلة مع قناة "فرانس 2" التلفزيونية، بأن تصعيد الوضع في الشرق الأوسط يهدد بصرف انتباه المجتمع الدولي عن الصراع في أوكرانيا.
https://sputnikarabic.ae/20231111/القوات-الروسية-تضرب-مستودع-ذخيرة-اللواء-43-الميكانيكي-قرب-كييف-1083040251.html
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, أخبار أوكرانيا
كاتب غربي: الجميع يبدؤون بمغادرة سفينة زيلسنيكي الغارقة
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كتب الصحفي، توماس فاسي، على شبكة التواصل الاجتماعي "إكس"، أن حلفاء أوكرانيا بدأوا بشكل متزايد يرفضون تقديم المساعدات لبلاد، مما يشير إلى انهيار وشيك.
وقال الكاتب: "الجميع يغادرون السفينة الغارقة. لقد انتهى الأمر بالنسبة لأوكرانيا".
وشدد فاسي على أن شركاء كييف سيحاولون إنكار تواطؤهم الأخلاقي في الصراع وسيحاولون إقناع الجميع بأن التضحيات المقدمة كانت ضرورية.
وخلص الخبير إلى أن "هذه النتيجة كانت متوقعة. لقد توقعوها بالفعل".
وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة غربية أن إصرار الغرب على مساعدة أوكرانيا يضعف مع استمرار الصراع.
بالإضافة إلى ذلك، اعترف الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، في مقابلة مع قناة "فرانس 2" التلفزيونية، بأن تصعيد الوضع في الشرق الأوسط يهدد بصرف انتباه المجتمع الدولي عن الصراع في أوكرانيا.