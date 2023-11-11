https://sputnikarabic.ae/20231111/كوريا-الشمالية-تؤكد-مجددا-على-علاقات-أقوى-مع-روسيا-رغم-التحذيرات-الأمريكية-1083045506.html
كوريا الشمالية تؤكد مجددا على علاقات أقوى مع روسيا رغم التحذيرات الأمريكية
كوريا الشمالية تؤكد مجددا على علاقات أقوى مع روسيا رغم التحذيرات الأمريكية
قالت كوريا الشمالية، اليوم السبت، إن علاقاتها مع روسيا ستظل قوية، رغم تحذير أمريكا من نقل الأسلحة إليها. 11.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-11T13:25+0000
2023-11-11T13:25+0000
2023-11-11T13:25+0000
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وأشار المتحدث باسم وزارة الخارجية الكورية الشمالية، في بيان، إلى أنه "يجب على أمريكا أن تعتاد على الواقع الجديد المتمثل في العلاقات المتنامية بين بيونغ يانغ وموسكو"، وفقا لوكالة أنباء "يونهاب" الكورية.وقال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، أمس الجمعة، في كوريا الجنوبية، إن روسيا تقدم "التكنولوجيا والدعم" للبرامج العسكرية لكوريا الشمالية.وبعد محادثات مع وزير خارجية سيئول، بارك جين، قال بلينكن أيضا إن الجانبين ناقشا سبل تكثيف الضغط على روسيا، لعدم نقل التكنولوجيا العسكرية إلى بيونغ يانغ.وفي أواخر الشهر الماضي، انتقدت وزيرة الخارجية في كوريا الشمالية، تشوي سون هي، بيانا ثلاثيا أصدرته كوريا الجنوبية وأمريكا واليابان، والذي يدين نقل النظام المنعزل للأسلحة إلى روسيا.ووصفت الوزيرة الكورية الشمالية البيان بأنه "انتقاد وتشهير لا أساس له".وكانت كوريا الجنوبية وأمريكا واليابان أصدروا بيانا مشتركا يدين تزويد كوريا الشمالية بالمعدات العسكرية والذخائر لروسيا، قائلين إنهم أكدوا تسليم بعض الأسلحة.
https://sputnikarabic.ae/20231103/كوريا-الشمالية-تغلق-سفاراتها-في-بعض-الدول-لتعزيز-الكفاءة-الدبلوماسية-1082779902.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
كوريا الشمالية, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, روسيا
كوريا الشمالية, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, روسيا
كوريا الشمالية تؤكد مجددا على علاقات أقوى مع روسيا رغم التحذيرات الأمريكية
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قالت كوريا الشمالية، اليوم السبت، إن علاقاتها مع روسيا ستظل قوية، رغم تحذير أمريكا من نقل الأسلحة إليها.
وأشار المتحدث باسم وزارة الخارجية الكورية الشمالية، في بيان، إلى أنه "يجب على أمريكا أن تعتاد على الواقع الجديد المتمثل في العلاقات المتنامية بين بيونغ يانغ وموسكو"، وفقا لوكالة
أنباء "يونهاب" الكورية.
وقال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، أمس الجمعة، في كوريا الجنوبية، إن روسيا تقدم "التكنولوجيا والدعم" للبرامج العسكرية لكوريا الشمالية.
وبعد محادثات مع وزير خارجية سيئول، بارك جين، قال بلينكن أيضا إن الجانبين ناقشا سبل تكثيف الضغط على روسيا، لعدم نقل التكنولوجيا العسكرية إلى بيونغ يانغ.
وردا على ذلك، قالت وزارة الخارجية في كوريا الشمالية، إن "تصريحات بلينكن غير المسؤولة والاستفزازية لا تؤدي إلا إلى تصعيد التوتر السياسي والعسكري الخطير في شبه الجزيرة الكورية والمنطقة، علاوة على ذلك، لا تساعد في تخفيف "قلق" أمريكا".
وفي أواخر الشهر الماضي، انتقدت وزيرة الخارجية في كوريا الشمالية، تشوي سون هي، بيانا ثلاثيا أصدرته كوريا الجنوبية وأمريكا واليابان، والذي يدين نقل النظام المنعزل للأسلحة إلى روسيا.
ووصفت الوزيرة الكورية الشمالية البيان بأنه "انتقاد وتشهير لا أساس له
".
وكانت كوريا الجنوبية وأمريكا واليابان أصدروا بيانا مشتركا يدين تزويد كوريا الشمالية بالمعدات العسكرية والذخائر لروسيا، قائلين إنهم أكدوا تسليم بعض الأسلحة.