https://sputnikarabic.ae/20231111/لحظة-اختباء-لاعبي-منتخب-كرة-القدم-الإسرائيلي-إثر-إطلاق-صواريخ-على-تل-أبيب-فيديو-1083040941.html
لحظة اختباء لاعبي منتخب كرة القدم الإسرائيلي إثر إطلاق صواريخ على تل أبيب... فيديو
لحظة اختباء لاعبي منتخب كرة القدم الإسرائيلي إثر إطلاق صواريخ على تل أبيب... فيديو
نشر اتحاد كرة القدم الإسرائيلي مقطع فيديو، وثّق خلاله لحظة قيام لاعبي المنتخب بالاختباء، أثناء رشقة من الصواريخ من قطاع غزة على تل أبيب، أمس الجمعة. 11.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-11T11:30+0000
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2023-11-11T11:30+0000
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ويظهر في الفيديو اللاعبين وهو يخرجون من الحافلة التي تقلهم ويتوجهون إلى جسر علوي على جانب الطريق، للاحتماء بعد دوي صافرات الإنذار.وفي الفيديو نرى اللاعبين يحتمون بجدران خرسانية ينتظرون انتهاء ما يحدث مع ظهور خطوط لآثار الصواريخ تظهر في السماء فوقهم.وحسب صحيفة "إسرائيل هيوم"، فإن الحافلة كانت تقل لاعبي المنتخب إلى مطار بن غوريون، الذي يستعد لمبارياته المتبقية بتصفيات بطولة أمم أوروبا.يذكر أن كتائب القسام الجناح العسكري لحركة "حماس"، قد أعلنت أمس الجمعة، أنها قصفت تل أبيب برشقة صاروخية رداً على "المجازر الصهيونية بحق المدنيين".ويشن الجيش الإسرائيلي حرباً جوية وبرية وبحرية على غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وقتل 11078 فلسطينيًا، بينهم 4506 أطفال و3027 سيدة و678 مسنا، وأصاب 27490 بجروح مختلفة، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية، حتى أمس الجمعة.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نادي الفيديو, إسرائيل, طوفان الأقصى, أخبار قطاع غزة, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الأخبار, حركة حماس
نادي الفيديو, إسرائيل, طوفان الأقصى, أخبار قطاع غزة, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الأخبار, حركة حماس
لحظة اختباء لاعبي منتخب كرة القدم الإسرائيلي إثر إطلاق صواريخ على تل أبيب... فيديو
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نشر اتحاد كرة القدم الإسرائيلي مقطع فيديو، وثّق خلاله لحظة قيام لاعبي المنتخب بالاختباء، أثناء رشقة من الصواريخ من قطاع غزة على تل أبيب، أمس الجمعة.
ويظهر في الفيديو اللاعبين وهو يخرجون من الحافلة التي تقلهم ويتوجهون إلى جسر علوي على جانب الطريق، للاحتماء بعد دوي صافرات الإنذار.
وفي الفيديو نرى اللاعبين يحتمون بجدران خرسانية ينتظرون انتهاء ما يحدث مع ظهور خطوط لآثار الصواريخ تظهر في السماء فوقهم.
وحسب صحيفة
"إسرائيل هيوم"، فإن الحافلة كانت تقل لاعبي المنتخب إلى مطار بن غوريون، الذي يستعد لمبارياته المتبقية بتصفيات بطولة أمم أوروبا.
يذكر أن كتائب القسام الجناح العسكري لحركة "حماس
"، قد أعلنت أمس الجمعة، أنها قصفت تل أبيب برشقة صاروخية رداً على "المجازر الصهيونية بحق المدنيين".
ويشن الجيش الإسرائيلي حرباً جوية وبرية وبحرية على غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وقتل 11078 فلسطينيًا، بينهم 4506 أطفال و3027 سيدة و678 مسنا، وأصاب 27490 بجروح مختلفة، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية، حتى أمس الجمعة.