https://sputnikarabic.ae/20231111/منظمة-الصحة-العالمية-تحذر-من-خطر-تعرض-غزة-لـأوبئة-كبيرة-1083040489.html

منظمة الصحة العالمية تحذر من خطر تعرض غزة لـ"أوبئة كبيرة"

منظمة الصحة العالمية تحذر من خطر تعرض غزة لـ"أوبئة كبيرة"

قالت منظمة الصحة العالمية، اليوم السبت، إن الوضع في قطاع غزة مرشح لانتشار موجات كبيرة من ‏الأوبئة، مع استمرار الحرب الإسرائيلية، وتقييد وصول المساعدات... 11.11.2023, سبوتنيك عربي

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وحددت المتحدثة باسم المنظمة، مارغريت هاريس، في تصريحات لوكالة "الأناضول" التركية، عوامل تؤدي إلى انتشار موجات كبرى من الأوبئة، منها توقف أعمال التعامل مع النفايات في القطاع، فضلا عن توقف أنشطة إدارة الصرف الصحي، نتيجة نقص الوقود.ومن بين العوامل الأخرى، بحسب هاريس، انتشار سوء التغذية، وخاصة بين الأطفال، بسبب تضاؤل المخزون الغذائي، في ظل انقطاع واردات القطاع من الطعام والمواد الغذائية، واضطرار الناس لشرب مياه غير صالحة للشرب بسبب محدودية الموارد المائية، وعدم وجود طريقة لإدارة تحلية المياه، لانعدام الوقود.ولفتت مارغريت هاريس إلى اكتشاف 33 ألفا و551 حالة إسهال في غزة، منذ بدء الصراع في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وأن نصف هذه الحالات تظهر لدى الأطفال تحت سن الخامسة.وأضافت، محذرة من أن "الإسهال من الممكن أن يقتل بسرعة الطفل الذي لا يستطيع الحصول على ما يكفي من الطعام والماء، ويمكن أن يقتل طفلا حديث الولادة في يوم واحد، بسبب عدم قدرة الأم على إرضاعه بشكل طبيعي نتيجة جوعها".كما لفتت إلى أن "قطاع غزة يشهد حاليا تفشيا كبيرا لمرض الجدري المائي لدى الأطفال، إلى جانب حالات الطفح الجلدي والجرب والقمل، بسبب ظروف الحصار، والبيئة المكتظة، والنقص في مواد التنظيف".وأردفت المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية: "الوضع حرج للغاية، ويجب إيقاف الظروف التي تسبب ذلك".يشار إلى أنه في مطلع شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، أعلنت منظمة الصحة العالمية توقف العمل حاليا في مستشفى الصداقة التركي الفلسطيني في قطاع غزة، وهو الوحيد المخصص لعلاج مرضى السرطان في غزة.ودخلت الحرب بين الجيش الإسرائيلي والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة أسبوعها الخامس، حيث يواصل الجيش الإسرائيلي قصفه العنيف برًا وبحرًا وجوًا على قطاع غزة، حيث ركز قصفه أمس الجمعة، على المستشفيات، وأظهرت مقاطع مصورة الطيران الحربي الإسرائيلي يهاجم مستشفيات الإندونيسي والشفاء في غزة.القصف الإسرائيلي أثار تنديدًا دوليًا وعربيًا وإسلامًيا إلى جانب روسيا والصين، وجعل الأمين العام للأمم المتحدة يشعر بالفزع، ورغم ذلك ما زالت الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وبعض الدول الغربية تدعم إسرائيل بكل ما أوتيت من قوة، وترفض الدعوات العالمية لوقف إطلاق النار وتستخدم واشنطن حق النقض في مجلس الأمن، للحيلولة دون صدور قرار يلزم تل أبيب بوقف الحرب الشعواء وغير المتكافئة ضد قطاع غزة، الذي يقطنه أكثر من مليوني شخص.وتقول إسرائيل إن حربها على غزة جاءت ردًا على عملية "طوفان الأقصى" التي شنتها حركة المقاومة الفلسطينية "حماس"، يوم 7 أكتوبر/الماضي، على المستوطنات المتاخمة لقطاع غزة، وراح ضحيتها أكثر من 1400 إسرائيلي وأسر أكثر من 200 آخرين.

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منظمة الصحة العالمية, طوفان الأقصى, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, العالم, أخبار العالم الآن, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل