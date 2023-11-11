https://sputnikarabic.ae/20231111/هل-إسرائيل-قادرة-على-تحمل-حرب-أطول-مع-الفصائل-الفلسطينية؟-1083049380.html

هل إسرائيل قادرة على تحمل حرب أطول مع الفصائل الفلسطينية؟

هل إسرائيل قادرة على تحمل حرب أطول مع الفصائل الفلسطينية؟

نقلت وسائل إعلام أمريكية عن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قوله، إن القتال ضد حركة "حماس" في غزة سيستمر، معتبرا أن "وقف إطلاق النار سيعني استسلام... 11.11.2023, سبوتنيك عربي

2023-11-11T15:20+0000

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2023-11-11T15:20+0000

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هل إسرائيل قادرة على تحمل حرب أطول مع الفصائل الفلسطينية ؟ هل إسرائيل قادرة على تحمل حرب أطول مع الفصائل الفلسطينية ؟

وقال نتنياهو إنه "لا نريد السعي لاحتلال غزة، بل إلحاق الهزيمة بحماس؛ لقد وضعت الأهداف، لكني لم أضع جدولا زمنيا لتحقيقها، لأنه كما تعرفون الأمر قد يستغرق وقتا أطول"، مشيرا إلى أنه "لن يكون هناك وقف لإطلاق النار من دون إطلاق سراح الرهائن".وأضاف: "لكن ربما هناك أهداف مخفية تبلورت في إصرارها على إخلاء شمال غزة وإصرارها على فصل شمال القطاع عن جنوبه، وعلى تهجير السكان إلى جنوب القطاع حتى خلال الحديث عن الهدنة، وأيضا إصرارها على القضاء على كل سبل الحياة في شمال القطاع وهو هدف ظهر خلال فترة الصراع".وتابع: "وهذ قضية حساسة جدا في المجتمع الإسرائيلي، وقد تمثل مشكلة للحكومة خلال الفترة المقبلة، خاصة مع ارتفاع عدد القتلى سواء المدنيين في عملية 7 أكتوبر/ تشرين الأول، أو العسكريين خلال العملية القتالية، وهي مسألة ليست في صالح الحكومة التي تواجه بالفعل اتهامات شديدة في الداخل من المعتدلين".وأشار إلى أن "من يحرك الأوضاع في إسرائيل هي الحركة الصهيونية مما يجعل هذا الصراع شديد التعقيد".ولفت إلى أن "إسرائيل حالة استثنائية عن باقي الدول فهي جيش له دولة وإذا استخدمت كل الشعب كقوة قتالية ستفقد الاقتصاد، وبالتالي ستحتاج لمرتزقة لإدارة الاقتصاد ما يمثل إشكالية كبرى، وإذا استعاضت عن الحالة الأمنية بعدم المس بالقدرات البشرية اليهودية في خدمة الجيش اليهودي فإنها ستحتاج إلى مرتزقة أمنيين لحمايتها".وتابع بيير عازار أنه "إذا الخسارة الكبيرة في البعد الاقتصادي سببها أنها فاقدة للذراع الأمني والاقتصادي إذا قررت استخدامهما معا، ومن ثم تعرض الاقتصاد إلى هزة كبيرة لكن هذا لا يهمها لأن لها تأثير كبير على الرأسمالية في العالم".إعداد تقديم: جيهان لطفي

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ملفات ساخنة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, حركة حماس, аудио