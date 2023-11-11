https://sputnikarabic.ae/20231111/وزيرة-الصحة-الفلسطينية-20-مستشفى-من-أصل-35-في-غزة-خرجت-عن-الخدمة-1083039174.html
وزيرة الصحة الفلسطينية: 20 مستشفى من أصل 35 في غزة خرجت عن الخدمة
وزيرة الصحة الفلسطينية: 20 مستشفى من أصل 35 في غزة خرجت عن الخدمة
أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، اليوم السبت، خروج 20 مستشفى من أصل 35 في غزة عن الخدمة إما بسبب قصف إسرائيلي مباشر أو نفاد الوقود منها وانقطاع... 11.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-11T10:38+0000
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رام الله - سبوتنيك. وذكرت الكيلة، في مؤتمر صحفي أن "39 طفلا في مجمع الشفاء الطبي مهددون بالموت في أي لحظة، وقد ارتقى منهم طفل صباح اليوم".وأضافت: "عدم إدخال الوقود إلى المشافي سيكون حكماً بإعدام البقية، والحاضنات ستتمكن من العمل حتى مساء اليوم فقط، وبعدها سينفد الوقود".وأشارت وزيرة الصحة الفلسطينية إلى أن "العمليات الجراحية تجرى دون تخدير بدون كهرباء على أضواء الهواتف النقالة".ودخلت الحرب بين الجيش الإسرائيلي والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة أسبوعها الثامن، حيث يواصل الجيش الإسرائيلي قصفه العنيف برًا وبحرًا وجوًا على قطاع غزة.وأسفر القصف الإسرائيلي على غزة عن سقوط أكثر من 11 ألف قتيل وإصابة أكثر 27 ألف شخص آخرين، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية.وأثار القصف الإسرائيلي تنديدا دوليا وعربيا وإسلاميا، ورغم ذلك ما زالت الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وبعض الدول الغربية تدعم إسرائيل، وترفض الدعوات العالمية لوقف إطلاق النار.كما تستخدم واشنطن حق النقض في مجلس الأمن للحيلولة دون صدور قرار يلزم تل أبيب بوقف الحرب الشعواء وغير المتكافئة ضد قطاع غزة، الذي يقطنه أكثر من مليوني شخص.دعم الولايات المتحدة والحلفاء الغربيين اللامحدود لإسرائيل جعلها تشعر بقدرة على فعل أي شيء والإفلات من العقاب، وهو ما دعا وزير في الحكومة الإسرائيلية إلى القول بضرورة قصف غزة بقنبلة نووية، مشيرًا إلى أنه ليس هناك مدنيين غير متورطين في غزة، ودعوة برلماني آخر إلى قتل قادة "حماس" في السجون والضفة.
https://sputnikarabic.ae/20231111/إسرائيل-تعدل-عدد-القتلى-في-هجوم-حماس-يوم-7-أكتوبر-وتخفضه-من-1400-إلى-1200-1083038522.html
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طوفان الأقصى, أخبار فلسطين اليوم, أخبار قطاع غزة, العالم العربي, الأخبار
طوفان الأقصى, أخبار فلسطين اليوم, أخبار قطاع غزة, العالم العربي, الأخبار
وزيرة الصحة الفلسطينية: 20 مستشفى من أصل 35 في غزة خرجت عن الخدمة
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أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، اليوم السبت، خروج 20 مستشفى من أصل 35 في غزة عن الخدمة إما بسبب قصف إسرائيلي مباشر أو نفاد الوقود منها وانقطاع الكهرباء، أو بسبب الحصار الذي تفرضه القوات الإسرائيلية.
رام الله - سبوتنيك. وذكرت الكيلة، في مؤتمر صحفي أن "39 طفلا في مجمع الشفاء الطبي
مهددون بالموت في أي لحظة، وقد ارتقى منهم طفل صباح اليوم".
وأضافت: "عدم إدخال الوقود إلى المشافي سيكون حكماً بإعدام البقية، والحاضنات ستتمكن من العمل حتى مساء اليوم فقط، وبعدها سينفد الوقود".
وأشارت وزيرة الصحة الفلسطينية إلى أن "العمليات الجراحية تجرى دون تخدير بدون كهرباء على أضواء الهواتف النقالة".
ودخلت الحرب بين الجيش الإسرائيلي
والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة أسبوعها الثامن، حيث يواصل الجيش الإسرائيلي قصفه العنيف برًا وبحرًا وجوًا على قطاع غزة.
وأسفر القصف الإسرائيلي على غزة عن سقوط أكثر من 11 ألف قتيل وإصابة أكثر 27 ألف شخص آخرين، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية.
وأثار القصف الإسرائيلي تنديدا دوليا وعربيا وإسلاميا، ورغم ذلك ما زالت الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وبعض الدول الغربية تدعم إسرائيل، وترفض الدعوات العالمية لوقف إطلاق النار.
كما تستخدم واشنطن حق النقض في مجلس الأمن للحيلولة دون صدور قرار يلزم تل أبيب بوقف الحرب الشعواء وغير المتكافئة ضد قطاع غزة
، الذي يقطنه أكثر من مليوني شخص.
دعم الولايات المتحدة والحلفاء الغربيين اللامحدود لإسرائيل جعلها تشعر بقدرة على فعل أي شيء والإفلات من العقاب، وهو ما دعا وزير في الحكومة الإسرائيلية إلى القول بضرورة قصف غزة بقنبلة نووية، مشيرًا إلى أنه ليس هناك مدنيين غير متورطين في غزة، ودعوة برلماني آخر إلى قتل قادة "حماس" في السجون والضفة.