https://sputnikarabic.ae/20231111/وزير-الخارجية-الإيراني-نتنياهو-تعرض-لهزيمة-كبرى-رغم-دعم-أمريكا-له-1083033009.html
وزير الخارجية الإيراني: نتنياهو تعرض لهزيمة كبرى رغم دعم أمريكا له
وزير الخارجية الإيراني: نتنياهو تعرض لهزيمة كبرى رغم دعم أمريكا له
قال وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، اليوم السبت، إن طهران ستقدم مقترحات مهمة خلال القمة العربية الإسلامية الاستثنائية، التي ستعقد اليوم في... 11.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-11T07:20+0000
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وكتب عبد اللهيان، عبر منصة "إكس": "اليوم، ولأهمية قضية غزة، تُعقد في الرياض قمة استثنائية لرؤساء الدول الإسلامية والعربية".وأضاف: "سيقدم الرئيس الإيراني مقترحات مهمة خلال القمة".وتابع: "على الرغم من الحضور الكامل للولايات المتحدة في الحرب ضد فصائل المقاومة الفلسطينية في غزة، إلا أن نتنياهو مُني بثاني هزيمة كبرى له".وكان الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، قد صرح قبل مغادرته إلى السعودية، صباح اليوم السبت، بأن الولايات المتحدة تعرقل مساعي وقف إطلاق النار في غزةوقال الرئيس الإيراني إن "أمريكا تعلن في تصريحاتها أنها تريد عدم اتساع نطاق الحرب، ووجهت رسائل إلى إيران وبعض الدول، لكن هذا التصريح لا ينسجم مع تصرفاتها".وأضاف: "آلة الحرب في غزة في يدي أمريكا، لكنها تعرقل وقف إطلاق النار في غزة".ودعا إلى وقف القصف الإسرائيلي على غزة وفتح الطريق لمساعدة شعب غزة ورفع الحصار عنه.وأشار إلى أنه "من المتوقع أن يتوصل رؤساء الدول الإسلامية إلى قرار حاسم بشأن قضية فلسطين، وهي القضية الأكثر أهمية في العالم حاليا".وأكد الرئيس الإيراني أن "هذا القرار سيتم تنفيذه بالكامل. ولم يعد هذا المجال مجالا للكلام وإعلان المواقف، بل يجب أن يكون ميدان العمل".وأعلنت السعودية عقد "قمة عربية إسلامية مشتركة غير عادية" بشكل استثنائي في الرياض، اليوم السبت، وذلك استجابةً للظروف الاستثنائية التي تشهدها غزة.ومن المقرر أن تبحث القمة الاستثنائية، العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والسعي لإصدار قرار يهدف لوقف فوري للعمليات العسكرية، وتوفير الحماية المدنية، وإطلاق سراح الرهائن والأسرى، ووقف التهجير القسري للشعب الفلسطيني، امتثالاً للأعراف والقوانين الدولية، والمبادئ الإنسانية المشتركة.
https://sputnikarabic.ae/20231109/وزير-الخارجية-الإيراني-الوقت-ينفد-بسرعة-أمام-استمرار-جرائم-إسرائيل-في-غزة-1082969628.html
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إيران, أخبار إيران, إسرائيل, بنيامين نتنياهو, أخبار فلسطين اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار قطاع غزة, طوفان الأقصى, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الأخبار
إيران, أخبار إيران, إسرائيل, بنيامين نتنياهو, أخبار فلسطين اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار قطاع غزة, طوفان الأقصى, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الأخبار
وزير الخارجية الإيراني: نتنياهو تعرض لهزيمة كبرى رغم دعم أمريكا له
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قال وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، اليوم السبت، إن طهران ستقدم مقترحات مهمة خلال القمة العربية الإسلامية الاستثنائية، التي ستعقد اليوم في السعودية لبحث الأوضاع في غزة.
وكتب عبد اللهيان
، عبر منصة "إكس": "اليوم، ولأهمية قضية غزة، تُعقد في الرياض قمة استثنائية لرؤساء الدول الإسلامية والعربية".
وأضاف: "سيقدم الرئيس الإيراني مقترحات مهمة خلال القمة".
وتابع: "على الرغم من الحضور الكامل للولايات المتحدة في الحرب ضد فصائل المقاومة الفلسطينية في غزة، إلا أن نتنياهو مُني بثاني هزيمة كبرى له".
وكان الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي
، قد صرح قبل مغادرته إلى السعودية، صباح اليوم السبت، بأن الولايات المتحدة تعرقل مساعي وقف إطلاق النار في غزة
وقال الرئيس الإيراني إن "أمريكا تعلن في تصريحاتها أنها تريد عدم اتساع نطاق الحرب، ووجهت رسائل إلى إيران وبعض الدول، لكن هذا التصريح لا ينسجم مع تصرفاتها".
وأضاف: "آلة الحرب في غزة في يدي أمريكا
، لكنها تعرقل وقف إطلاق النار في غزة".
ودعا إلى وقف القصف الإسرائيلي على غزة وفتح الطريق لمساعدة شعب غزة ورفع الحصار عنه.
وأشار إلى أنه "من المتوقع أن يتوصل رؤساء الدول الإسلامية إلى قرار حاسم بشأن قضية فلسطين، وهي القضية الأكثر أهمية في العالم حاليا".
وأكد الرئيس الإيراني أن "هذا القرار سيتم تنفيذه بالكامل. ولم يعد هذا المجال مجالا للكلام وإعلان المواقف، بل يجب أن يكون ميدان العمل".
وأعلنت السعودية
عقد "قمة عربية إسلامية مشتركة غير عادية" بشكل استثنائي في الرياض، اليوم السبت، وذلك استجابةً للظروف الاستثنائية التي تشهدها غزة.
ومن المقرر أن تبحث القمة الاستثنائية، العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة
، والسعي لإصدار قرار يهدف لوقف فوري للعمليات العسكرية، وتوفير الحماية المدنية، وإطلاق سراح الرهائن والأسرى، ووقف التهجير القسري للشعب الفلسطيني، امتثالاً للأعراف والقوانين الدولية، والمبادئ الإنسانية المشتركة.