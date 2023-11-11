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وزير الدفاع الإسرائيلي يتوعد لبنان بمصير غزة
وزير الدفاع الإسرائيلي يتوعد لبنان بمصير غزة
توعد وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، مساء اليوم السبت، لبنان بمصير قطاع غزة حال ارتكب "حزب الله" "خطأ فادحا". 11.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-11T16:06+0000
2023-11-11T16:06+0000
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جاء ذلك في كلمة له خلال تفقده لـ "فرقة الجليل" التابعة للقيادة الشمالية للجيش الإسرائيلي قرب الحدود اللبنانية، وفق صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية.وقال غالانت: "حزب الله يرتكب أخطاء، وهو يقترب من ارتكاب خطأ فادح، وقد ينتهي الأمر بسكان بيروت إلى نفس وضع غزة، حيث بدأوا بالفعل يرفعون الراية البيضاء ويهربون من منازلهم".وبحسب قوله: "طيارونا يجلسون في قمرة القيادة، وألوف الطائرات تتجه نحو الشمال. لدينا ما يكفي للقيام بكل ما نحتاجه في الجنوب، لكن القوة الجوية تتجه نحو الشمال وقوتها كبيرة جداً. لقد فعلنا ذلك، ولا نستخدم حتى 10% من قوة سلاح الجو في غزة".وتشهد مناطق الحدود اللبنانية تصاعدًا في حدة التوتر، حيث يتبادل الجيش الإسرائيلي و"حزب الله" قصفًا مدفعيًا متقطعًا، وسط مخاوف في إسرائيل من عمليات تسلل محتملة من الحدود، بالتزامن مع استمرار القصف الإسرائيلي لقطاع غزة.وشنت إسرائيل بدعم أمريكي وغربي هجوما بريا وجويا مدمرا على قطاع غزة بعد أن عبر عناصر من حركة "حماس" قطاع غزة إلى المستوطنات الإسرائيلية المجاورة في 7 أكتوبر، ما أسفر عن مقتل 1400 شخص واحتجاز نحو 240 آخرين كأسرى.
https://sputnikarabic.ae/20231111/الجيش-الإسرائيلي-يهاجم-منصات-إطلاق-صواريخ-جنوبي-لبنان-1083048756.html
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إسرائيل, لبنان, أخبار لبنان, أخبار حزب الله, أخبار قطاع غزة, حركة حماس
إسرائيل, لبنان, أخبار لبنان, أخبار حزب الله, أخبار قطاع غزة, حركة حماس

وزير الدفاع الإسرائيلي يتوعد لبنان بمصير غزة

16:06 GMT 11.11.2023
© AP Photo / Maya Alleruzzoوزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت
وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت - سبوتنيك عربي, 1920, 11.11.2023
© AP Photo / Maya Alleruzzo
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توعد وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، مساء اليوم السبت، لبنان بمصير قطاع غزة حال ارتكب "حزب الله" "خطأ فادحا".
جاء ذلك في كلمة له خلال تفقده لـ "فرقة الجليل" التابعة للقيادة الشمالية للجيش الإسرائيلي قرب الحدود اللبنانية، وفق صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية.
وقال غالانت: "حزب الله يرتكب أخطاء، وهو يقترب من ارتكاب خطأ فادح، وقد ينتهي الأمر بسكان بيروت إلى نفس وضع غزة، حيث بدأوا بالفعل يرفعون الراية البيضاء ويهربون من منازلهم".
وبحسب قوله: "طيارونا يجلسون في قمرة القيادة، وألوف الطائرات تتجه نحو الشمال. لدينا ما يكفي للقيام بكل ما نحتاجه في الجنوب، لكن القوة الجوية تتجه نحو الشمال وقوتها كبيرة جداً. لقد فعلنا ذلك، ولا نستخدم حتى 10% من قوة سلاح الجو في غزة".
سيارة صحفي تحترق بعد تعرضها لقصف إسرائيلي في قرية علما الشعب الحدودية مع إسرائيل بجنوب لبنان، الجمعة 13 أكتوبر 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 11.11.2023
الجيش الإسرائيلي يهاجم منصات إطلاق صواريخ جنوبي لبنان
14:54 GMT
وتشهد مناطق الحدود اللبنانية تصاعدًا في حدة التوتر، حيث يتبادل الجيش الإسرائيلي و"حزب الله" قصفًا مدفعيًا متقطعًا، وسط مخاوف في إسرائيل من عمليات تسلل محتملة من الحدود، بالتزامن مع استمرار القصف الإسرائيلي لقطاع غزة.
وشنت إسرائيل بدعم أمريكي وغربي هجوما بريا وجويا مدمرا على قطاع غزة بعد أن عبر عناصر من حركة "حماس" قطاع غزة إلى المستوطنات الإسرائيلية المجاورة في 7 أكتوبر، ما أسفر عن مقتل 1400 شخص واحتجاز نحو 240 آخرين كأسرى.
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