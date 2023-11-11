https://sputnikarabic.ae/20231111/وزير-الدفاع-الإسرائيلي-يتوعد-لبنان-بمصير-غزة-1083052621.html
وزير الدفاع الإسرائيلي يتوعد لبنان بمصير غزة
وزير الدفاع الإسرائيلي يتوعد لبنان بمصير غزة
توعد وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، مساء اليوم السبت، لبنان بمصير قطاع غزة حال ارتكب "حزب الله" "خطأ فادحا". 11.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-11T16:06+0000
2023-11-11T16:06+0000
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جاء ذلك في كلمة له خلال تفقده لـ "فرقة الجليل" التابعة للقيادة الشمالية للجيش الإسرائيلي قرب الحدود اللبنانية، وفق صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية.وقال غالانت: "حزب الله يرتكب أخطاء، وهو يقترب من ارتكاب خطأ فادح، وقد ينتهي الأمر بسكان بيروت إلى نفس وضع غزة، حيث بدأوا بالفعل يرفعون الراية البيضاء ويهربون من منازلهم".وبحسب قوله: "طيارونا يجلسون في قمرة القيادة، وألوف الطائرات تتجه نحو الشمال. لدينا ما يكفي للقيام بكل ما نحتاجه في الجنوب، لكن القوة الجوية تتجه نحو الشمال وقوتها كبيرة جداً. لقد فعلنا ذلك، ولا نستخدم حتى 10% من قوة سلاح الجو في غزة".وتشهد مناطق الحدود اللبنانية تصاعدًا في حدة التوتر، حيث يتبادل الجيش الإسرائيلي و"حزب الله" قصفًا مدفعيًا متقطعًا، وسط مخاوف في إسرائيل من عمليات تسلل محتملة من الحدود، بالتزامن مع استمرار القصف الإسرائيلي لقطاع غزة.وشنت إسرائيل بدعم أمريكي وغربي هجوما بريا وجويا مدمرا على قطاع غزة بعد أن عبر عناصر من حركة "حماس" قطاع غزة إلى المستوطنات الإسرائيلية المجاورة في 7 أكتوبر، ما أسفر عن مقتل 1400 شخص واحتجاز نحو 240 آخرين كأسرى.
https://sputnikarabic.ae/20231111/الجيش-الإسرائيلي-يهاجم-منصات-إطلاق-صواريخ-جنوبي-لبنان-1083048756.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
إسرائيل, لبنان, أخبار لبنان, أخبار حزب الله, أخبار قطاع غزة, حركة حماس
إسرائيل, لبنان, أخبار لبنان, أخبار حزب الله, أخبار قطاع غزة, حركة حماس
وزير الدفاع الإسرائيلي يتوعد لبنان بمصير غزة
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توعد وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، مساء اليوم السبت، لبنان بمصير قطاع غزة حال ارتكب "حزب الله" "خطأ فادحا".
جاء ذلك في كلمة له خلال تفقده لـ "فرقة الجليل" التابعة للقيادة الشمالية للجيش الإسرائيلي قرب الحدود اللبنانية، وفق صحيفة
"يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية.
وقال غالانت: "حزب الله يرتكب أخطاء، وهو يقترب من ارتكاب خطأ فادح، وقد ينتهي الأمر بسكان بيروت إلى نفس وضع غزة، حيث بدأوا بالفعل يرفعون الراية البيضاء ويهربون من منازلهم".
وبحسب قوله: "طيارونا يجلسون في قمرة القيادة، وألوف الطائرات تتجه نحو الشمال. لدينا ما يكفي للقيام بكل ما نحتاجه في الجنوب، لكن القوة الجوية تتجه نحو الشمال وقوتها كبيرة جداً. لقد فعلنا ذلك، ولا نستخدم حتى 10% من قوة سلاح الجو في غزة".
وتشهد مناطق الحدود اللبنانية تصاعدًا في حدة التوتر، حيث يتبادل الجيش الإسرائيلي و"حزب الله" قصفًا مدفعيًا متقطعًا، وسط مخاوف في إسرائيل من عمليات تسلل محتملة من الحدود، بالتزامن مع استمرار القصف الإسرائيلي لقطاع غزة.
وشنت إسرائيل
بدعم أمريكي وغربي هجوما بريا وجويا مدمرا على قطاع غزة بعد أن عبر عناصر من حركة "حماس" قطاع غزة إلى المستوطنات الإسرائيلية المجاورة في 7 أكتوبر، ما أسفر عن مقتل 1400 شخص واحتجاز نحو 240 آخرين كأسرى.