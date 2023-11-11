https://sputnikarabic.ae/20231111/وكالة-مسيرة-إسرائيلية-تستهدف-مركبة-في-منطقة-البراك-على-الساحل-اللبناني-1083034922.html

وكالة: مسيرة إسرائيلية تستهدف مركبة في منطقة الزهراني على الساحل اللبناني

وكالة: مسيرة إسرائيلية تستهدف مركبة في منطقة الزهراني على الساحل اللبناني

أعلنت وسائل إعلام لبنانية، اليوم السبت، عن "قصف مدفعي إسرائيلي على المنطقة الواقعة بين بلدتي الضهيرة وطير حرفا جنوبي لبنان". 11.11.2023, سبوتنيك عربي

2023-11-11T08:37+0000

2023-11-11T08:37+0000

2023-11-11T08:42+0000

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وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية بأن "مسيّرة إسرائيلية استهدفت مركبة في منطقة البراك في الزهراني على الساحل اللبناني"، مشيرة إلى أنه "تم تسجيل قصف معادٍ من موقع العدو الإسرائيلي في بركة ريشا، في اتجاه الأراضي اللبنانية المتاخمة للموقع في القطاع الغربي".وأضافت الوكالة الرسمية في لبنان، أن "الاحتلال الإسرائيلي قصف أطراف بلدة حولا في الجنوب".وأعلن "حزب الله" في 3 بيانات متتالية له، أمس الجمعة، عن استهداف تجمعين لقوات الجيش الإسرائيلي، ومجموعة مشاة إسرائيلية في حرش شتولا بالصواريخ الموجّهة، وموقع راميم الإسرائيلي بالأسلحة المناسبة.وأوضح الحزب في بياناته الثلاثة، يوم الجمعة: "مجاهدو المقاومة الإسلامية استهدفوا عند الساعة 14:30 من بعد ظهر الجمعة ‏تجمعين ‏للجيش الإسرائيلي، الأول بين حدب البستان وبركة ريشة، والثاني في حرش الضهيرة ‏بالأسلحة الصاروخية وحققوا ‏فيهما إصابات مباشرة".وتابع الحزب: "عند الساعة 14:55 من بعد ظهر الجمعة، قصفنا موقع ‌‏راميم ‏بالأسلحة المناسبة وحققنا فيه إصابات مباشرة، وعند الساعة 15:25، استهدفوا مجموعة مشاة إسرائيلية في حرش شتولا بالصواريخ الموجّهة وحققوا فيها إصابات مباشرة". ‏وتشهد مناطق الحدود اللبنانية تصاعدا في حدة التوتر، حيث يتبادل الجيش الإسرائيلي و"حزب الله" قصفًا مدفعيًا متقطعًا، وسط مخاوف في إسرائيل من عمليات تسلل محتملة من الحدود.ومرّ أكثر من شهر منذ بدء عملية "طوفان الأقصى"، التي نفذتها حركة "حماس" الفلسطينية على المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة، ما أسفر عن مقتل أكثر من 1400 إسرائيلي وأسر ما يزيد على 200 آخرين، ومنذ ذلك الحين تنفذ إسرائيل قصفًا عنيفًا ضد القطاع مع قطع للماء والكهرباء والوقود ووضع قيود كبيرة على دخول المساعدات الإنسانية.

https://sputnikarabic.ae/20231110/إطلاق-صواريخ-مضادة-للدروع-باتجاه-مواقع-للجيش-الإسرائيلي-على-الحدود-مع-لبنان-1083018182.html

https://sputnikarabic.ae/20231109/مسؤول-إسرائيلي-جيش-البلاد-مستعد-للتحرك-على-جانبي-الحدود-مع-لبنان-1082991989.html

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