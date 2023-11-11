https://sputnikarabic.ae/20231111/ولي-العهد-الكويتي-جرائم-إسرائيل-في-غزة-تنذر-بتداعيات-سلبية-على-أمن-واستقرار-المنطقة-والعالم-أجمع-1083045042.html
ولي العهد الكويتي: جرائم إسرائيل في غزة تنذر بتداعيات سلبية على أمن واستقرار المنطقة
ولي العهد الكويتي: جرائم إسرائيل في غزة تنذر بتداعيات سلبية على أمن واستقرار المنطقة
أكد ولي العهد الكويتي الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، اليوم السبت، أن "جرائم إسرائيل في قطاع غزة تنذر بتداعيات سلبية على أمن واستقرار المنطقة والعالم أجمع". 11.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-11T13:04+0000
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وقال الشيخ مشعل، خلال أعمال القمة العربية الإسلامية غير العادية، في الرياض، إن "إسرائيل تمارس عقابا جماعيا لا يمكن تبريره بأي شكل من الأشكال"، مؤكدًا أن "هذه المأساة نتيجة لعدم سعي المجتمع الدولي لإيجاد حل دائم للقضية الفلسطينية".وأكد رفض بلاده للتهجير القسري لأبناء الشعب الفلسطيني ومرحبًا بالدعوة لهدنة إنسانية في القطاع، مشددًا على أن "أولى خطوات إحلال السلام في المنطقة هو حل القضية الفلسطينية حلا شاملا ونهائيا".وأوضح ولي العهد الكويت أن "القضية الفلسطينية تتصدر أجندة سياسة الكويت الخارجية"، مطالبًا بدولة فلسطينية على حدود الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.يذكر أنه استجابةً للظروف الاستثنائية التي تشهدها غزة، وبعد تشاور المملكة العربية السعودية مع جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي؛ فقد تقرّر عقد "قمة عربية إسلامية مشتركة غير عادية" بشكل استثنائي في الرياض، اليوم السبت، عوضًا عن "القمة العربية غير العادية" و"القمة الإسلامية الاستثنائية"، اللتين كانتا من المقرر أن تُعقدا في التاريخ نفسه.ومن المقرر أن تبحث القمة الاستثنائية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والسعي لإصدار قرار يهدف لوقف فوري للعمليات العسكرية، وتوفير الحماية المدنية، وإطلاق سراح الرهائن والأسرى، ووقف التهجير القسري للشعب الفلسطيني، امتثالًا للأعراف والقوانين الدولية، والمبادئ الإنسانية المشتركة.ومرّ أكثر من شهر منذ بدء عملية "طوفان الأقصى"، التي نفذتها حركة "حماس" الفلسطينية على المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة، ومنذ ذلك الحين تنفذ إسرائيل قصفًا عنيفًا ضد القطاع مع قطع للماء والكهرباء والوقود، ووضع قيود كبيرة على دخول المساعدات الإنسانية.
https://sputnikarabic.ae/20231111/رئيسي-أمريكا-شريك-أساسي-في-الجرائم-التي-تحدث-في-غزة---عاجل-1083044311.html
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أخبار قطاع غزة, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, الكويت, أخبار الكويت اليوم, طوفان الأقصى, العالم العربي
أخبار قطاع غزة, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, الكويت, أخبار الكويت اليوم, طوفان الأقصى, العالم العربي
ولي العهد الكويتي: جرائم إسرائيل في غزة تنذر بتداعيات سلبية على أمن واستقرار المنطقة
13:04 GMT 11.11.2023 (تم التحديث: 13:14 GMT 11.11.2023) تابعنا عبر
أكد ولي العهد الكويتي الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، اليوم السبت، أن "جرائم إسرائيل في قطاع غزة تنذر بتداعيات سلبية على أمن واستقرار المنطقة والعالم أجمع".
وقال الشيخ مشعل، خلال أعمال القمة العربية الإسلامية غير العادية، في الرياض، إن "إسرائيل تمارس عقابا جماعيا لا يمكن تبريره بأي شكل من الأشكال"، مؤكدًا أن "هذه المأساة نتيجة لعدم سعي المجتمع الدولي لإيجاد حل دائم للقضية الفلسطينية".
وأكد رفض بلاده للتهجير القسري لأبناء الشعب الفلسطيني ومرحبًا بالدعوة لهدنة إنسانية في القطاع، مشددًا على أن "أولى خطوات إحلال السلام في المنطقة هو حل القضية الفلسطينية حلا شاملا ونهائيا".
وأوضح ولي العهد الكويت أن "القضية الفلسطينية تتصدر أجندة سياسة الكويت الخارجية"، مطالبًا بدولة فلسطينية على حدود الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
يذكر أنه استجابةً للظروف الاستثنائية التي تشهدها غزة، وبعد تشاور المملكة العربية السعودية مع جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي؛ فقد تقرّر عقد "قمة عربية إسلامية مشتركة غير عادية" بشكل استثنائي في الرياض، اليوم السبت، عوضًا عن "القمة العربية غير العادية" و"القمة الإسلامية الاستثنائية"، اللتين كانتا من المقرر أن تُعقدا في التاريخ نفسه.
ومن المقرر أن تبحث القمة الاستثنائية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة
، والسعي لإصدار قرار يهدف لوقف فوري للعمليات العسكرية، وتوفير الحماية المدنية، وإطلاق سراح الرهائن والأسرى، ووقف التهجير القسري للشعب الفلسطيني، امتثالًا للأعراف والقوانين الدولية، والمبادئ الإنسانية المشتركة.
ومرّ أكثر من شهر منذ بدء عملية "طوفان الأقصى
"، التي نفذتها حركة "حماس" الفلسطينية على المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة، ومنذ ذلك الحين تنفذ إسرائيل قصفًا عنيفًا ضد القطاع مع قطع للماء والكهرباء والوقود، ووضع قيود كبيرة على دخول المساعدات الإنسانية.