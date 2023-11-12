https://sputnikarabic.ae/20231112/أردوغان-التفاهم-مع-بايدن-غير-ممكن-إذا-كانت-لديه-مقاربة-مفادها-أن-غزة-لإسرائيل-1083074224.html

أردوغان: التفاهم مع بايدن غير ممكن إذا كانت لديه مقاربة مفادها أن "غزة لإسرائيل"‏

أردوغان: التفاهم مع بايدن غير ممكن إذا كانت لديه مقاربة مفادها أن "غزة لإسرائيل"‏

أكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الأحد، أن قطاع غزة أرض فلسطينية قبل كل شيء، ‏وعلى أمريكا تقبل هذا الأمر.‏ 12.11.2023, سبوتنيك عربي

2023-11-12T11:03+0000

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وشدد في في تصريحات للصحفيين، على متن الطائرة في أثناء عودته من المملكة العربية السعودية، بعد مشاركته في القمة العربية الإسلامية غير العادية في الرياض، أمس السبت، أن "التفاهم مع الرئيس الأمريكي، جو بايدن، مستحيل إذا كانت لديه مقاربة مفادها أن غزة أرض لإسرائيل والمستوطنين المحتلين وليست للشعب الفلسطيني".وأضاف أنه "لا يمكن ترك مستقبل العالم وحياة الشعوب تحت رحمة 5 دول تملك حق "الفيتو" في مجلس الأمن، وأن الدول الغربية تراقب كل هذه الوحشية الممارسة في قطاع غزة من المدرجات".واعتبر أن "ما يجري في غزة منذ 36 يوما هو قسوة لا توصف".وطالب الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في تصريحاته الصحفية، أن "يكون العالم الإسلامي جسدا واحدا وصوتا واحدا".ولفت إلى أنه "ذكر في اجتماع القمة في الرياض وفي لقاءاته الثنائية مع نظرائه، أن خطوات التطبيع ستفشل ما لم تُحَلّ القضية الفلسطينية".وجدد تأكيده أنه "لا يمكن لمنطقتنا أن تحقق السلام الدائم، إلا بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".ومرّ أكثر من شهر على بدء عملية "طوفان الأقصى" التي نفذتها حركة "حماس" الفلسطينية على المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة، والتي أسرت فيها عددًا من الجنود والمستوطنين الإسرائيليين. وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، وبدأت بتنفيذ قصف عنيف ضد قطاع غزة أسفر عن سقوط آلاف الضحايا المدنيين معظمهم من الأطفال، بحسب الأمم المتحدة، بالتزامن مع قطع الماء والكهرباء والوقود، ووضع قيود كبيرة على دخول المساعدات الإنسانية، حيث تضاعفت الأزمة في القطاع وتحولت إلى مأساة حقيقية.

https://sputnikarabic.ae/20231104/أردوغان-يعلن-قطع-التواصل-مع-نتنياهو-بأي-شكل-محوناه-وألقيناه-جانبا-1082803224.html

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