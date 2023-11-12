https://sputnikarabic.ae/20231112/أفيخاي-أدرعي-يستعين-بـ-المثلث-الأحمر-الخاص-بـحماس-وأغنية-الحشد-الشعبي-صور-وفيديو-1083070234.html
أفيخاي أدرعي يستعين بـ "المثلث الأحمر" الخاص بـ"حماس" وأغنية "الحشد الشعبي"... صور وفيديو
أفيخاي أدرعي يستعين بـ "المثلث الأحمر" الخاص بـ"حماس" وأغنية "الحشد الشعبي"... صور وفيديو
تصدّر شعار أو رمز "المثلث الأحمر" المقلوب وسائل التواصل الاجتماعي في العالم العربي، للإشارة إلى الرمز الذي تستخدمه حركة "حماس" في مقاطع الفيديو التي تنشرها حول... 12.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-12T09:06+0000
2023-11-12T09:06+0000
2023-11-12T09:43+0000
العالم العربي
طوفان الأقصى
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واستخدم المواطنون العرب رمز أيقونة "المثلث الأحمر" المقلوب للتعبير عن دعمهم لحركة "حماس" في وسائل التواصل الاجتماعي، وللتهرب من سياساتها الداعمة لإسرائيل والتي تحظر أو تقيد وصول أي منشور حول "حماس" أو فلسطين.الأكثر إثارة أن أدرعي استخدم أغنية (أوبريت) عراقية في الفيديو تحمل اسم "إحنا العيالة... حشد الخيالة"، وتظهر فيها صور قادة للحشد الشعبي في العراق.ونشر حساب آخر صورة علّق عليها قائلا: " تعريف المثلث الأحمر بالعصر الحديث"، تظهر ما يمكن وصفه بتاريخ المثلث الأحمر الذي بدأ بأداة صيد يستخدمها الأطفال معروفة في العالم العربي باسم (العقلة - النقيفة - شديدة - معلاق) لتصل إلى جزء من علم فلسطين.ومرّ أكثر من شهر على بدء عملية "طوفان الأقصى" التي نفذتها حركة "حماس" الفلسطينية على المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة التي أسرت فيها عددًا من الجنود والمستوطنين الإسرائيليين. وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، وبدأت بتنفيذ قصف عنيف ضد قطاع غزة أسفر عن سقوط آلاف الضحايا المدنيين معظمهم من الأطفال، بحسب الأمم المتحدة، بالتزامن مع قطع الماء والكهرباء والوقود، ووضع قيود كبيرة على دخول المساعدات الإنسانية، ما ضاعف الأزمة في القطاع وتحولت إلى مأساة حقيقية.
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, طوفان الأقصى
العالم العربي, طوفان الأقصى
أفيخاي أدرعي يستعين بـ "المثلث الأحمر" الخاص بـ"حماس" وأغنية "الحشد الشعبي"... صور وفيديو
09:06 GMT 12.11.2023 (تم التحديث: 09:43 GMT 12.11.2023) تابعنا عبر
تصدّر شعار أو رمز "المثلث الأحمر" المقلوب وسائل التواصل الاجتماعي في العالم العربي، للإشارة إلى الرمز الذي تستخدمه حركة "حماس" في مقاطع الفيديو التي تنشرها حول عملياتها ضد الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة.
واستخدم المواطنون العرب رمز أيقونة "المثلث الأحمر" المقلوب للتعبير عن دعمهم لحركة "حماس" في وسائل التواصل الاجتماعي، وللتهرب من سياساتها الداعمة لإسرائيل والتي تحظر أو تقيد وصول أي منشور حول "حماس" أو فلسطين.
لكن الملفت أن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، كان قد استعان في آخر فيديو نشره على صفحته الرسمية في "إكس"، بـ"المثلث الأحمر" أيضا، للإشارة إلى الأهداف التي دمرها الجيش الإسرائيلي.
الأكثر إثارة أن أدرعي استخدم أغنية (أوبريت) عراقية في الفيديو تحمل اسم "إحنا العيالة... حشد الخيالة"، وتظهر فيها صور قادة للحشد الشعبي في العراق.
ورد الكثيرون في التعليقات على منشور أدرعي مؤكدين أن "المثلث الأحمر" هو ماركة مسجلة لحركة "حماس".
ونشر حساب آخر صورة علّق عليها قائلا: " تعريف المثلث الأحمر بالعصر الحديث"، تظهر ما يمكن وصفه بتاريخ المثلث الأحمر الذي بدأ بأداة صيد يستخدمها الأطفال معروفة في العالم العربي باسم (العقلة - النقيفة - شديدة - معلاق) لتصل إلى جزء من علم فلسطين.
واستبدل الكثير من النشطاء صورهم الشخصية بصورة مثلث أحمر مقلوب للإشارة إلى دعمهم لقضية فلسطين.
ومرّ أكثر من شهر على بدء عملية "طوفان الأقصى" التي نفذتها حركة "حماس" الفلسطينية على المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة التي أسرت فيها عددًا من الجنود والمستوطنين الإسرائيليين.
وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، وبدأت بتنفيذ قصف عنيف ضد قطاع غزة أسفر عن سقوط آلاف الضحايا المدنيين معظمهم من الأطفال، بحسب الأمم المتحدة، بالتزامن مع قطع الماء والكهرباء والوقود، ووضع قيود كبيرة على دخول المساعدات الإنسانية، ما ضاعف الأزمة في القطاع وتحولت إلى مأساة حقيقية.