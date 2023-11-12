https://sputnikarabic.ae/20231112/أمريكا-تطلب-من-نتنياهو-توضيحا-بسبب-تصريحاته-عن-استمرار-السيطرة-على-غزة-1083068402.html
أمريكا تطلب من نتنياهو توضيحا بسبب تصريحاته عن استمرار السيطرة على غزة
أمريكا تطلب من نتنياهو توضيحا بسبب تصريحاته عن استمرار السيطرة على غزة
طلبت الولايات المتحدة، اليوم الأحد، توضيحا بشأن تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والتي قال فيها إن تل أبيب ستتحمل المسؤولية الأمنية في قطاع غزة... 12.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-12T07:57+0000
2023-11-12T07:57+0000
2023-11-12T07:57+0000
طوفان الأقصى
الولايات المتحدة الأمريكية
إسرائيل
أخبار قطاع غزة
حركة حماس
العالم
العالم العربي
أخبار العالم الآن
الأخبار
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0a/14/1082265590_0:0:1839:1035_1920x0_80_0_0_33d231e5aa7dd9e938c77a2efdcd0d0c.jpg
وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن الإدارة الأمريكية طلبت توضيحًا حول "المقصود، ومعنى السيطرة الأمنية طوال الوقت".وأضافت الهيئة أن إدارة البيت الأبيض تواصلت مع مسؤولين إسرائيليين وطلبت فهم ما يعنيه نتنياهو بكلامه.فيما أفادت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، بأن مسؤولا أمريكيا أكد لها هذه المعلومة.وكان نتنياهو قد أشار، أمس السبت، إلى أن إسرائيل ستعارض عودة السلطة الفلسطينية إلى غزة بعد الحرب (وهو هدف تسعى إليه واشنطن).وانتقد نتنياهو السلطة الفلسطينية باعتبارها كيانا يعلم الأطفال رغبتهم في القضاء على إسرائيل، ويدعم الإرهاب ولم يدِن هجوم حماس يوم 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي. والجمعة الماضية، صرّح نتنياهو بأن الجيش الإسرائيلي سيبقى مسيطرا على قطاع غزة بعد انتهاء الحرب الحالية، ولن يعتمد على القوات الدولية للإشراف على الأمن على طول الحدود.وفي الأسبوع الماضي، قال نتنياهو لوسائل إعلام أمريكية، إن إسرائيل ستتحمل المسؤولية الأمنية الشاملة في قطاع غزة "لفترة غير محددة" بعد انتهاء الحرب ضد "حماس".يذكر أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، قال قبل عدة أيام، إن الهدف النهائي، في اليوم التالي للقضاء على حماس، هو أن تتولى السلطة الفلسطينية إدارة قطاع غزة والضفة الغربية.
https://sputnikarabic.ae/20231108/إسرائيل-تكشف-عن-الجهة-التي-ستحكم-غزة-بعد-انتهاء-الحرب-1082933591.html
الولايات المتحدة الأمريكية
إسرائيل
أخبار قطاع غزة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0a/14/1082265590_144:0:1779:1226_1920x0_80_0_0_0c586f96e00cb1c1a230c8ccb03eb558.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
طوفان الأقصى, الولايات المتحدة الأمريكية, إسرائيل, أخبار قطاع غزة, حركة حماس, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار
طوفان الأقصى, الولايات المتحدة الأمريكية, إسرائيل, أخبار قطاع غزة, حركة حماس, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار
أمريكا تطلب من نتنياهو توضيحا بسبب تصريحاته عن استمرار السيطرة على غزة
تابعنا عبر
طلبت الولايات المتحدة، اليوم الأحد، توضيحا بشأن تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والتي قال فيها إن تل أبيب ستتحمل المسؤولية الأمنية في قطاع غزة لفترة غير محددة بعد الحرب ضد حركة "حماس".
وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن الإدارة الأمريكية طلبت توضيحًا حول "المقصود، ومعنى السيطرة الأمنية طوال الوقت".
وأضافت الهيئة أن إدارة البيت الأبيض تواصلت مع مسؤولين إسرائيليين وطلبت فهم ما يعنيه نتنياهو بكلامه.
فيما أفادت
صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، بأن مسؤولا أمريكيا أكد لها هذه المعلومة.
وكان نتنياهو قد أشار، أمس السبت، إلى أن إسرائيل ستعارض عودة السلطة الفلسطينية إلى غزة بعد الحرب (وهو هدف تسعى إليه واشنطن).
وانتقد نتنياهو
السلطة الفلسطينية باعتبارها كيانا يعلم الأطفال رغبتهم في القضاء على إسرائيل، ويدعم الإرهاب ولم يدِن هجوم حماس يوم 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
والجمعة الماضية، صرّح نتنياهو بأن الجيش الإسرائيلي سيبقى مسيطرا على قطاع غزة بعد انتهاء الحرب الحالية، ولن يعتمد على القوات الدولية للإشراف على الأمن على طول الحدود.
وفي الأسبوع الماضي، قال نتنياهو لوسائل إعلام أمريكية، إن إسرائيل ستتحمل المسؤولية الأمنية الشاملة في قطاع غزة
"لفترة غير محددة" بعد انتهاء الحرب ضد "حماس".
يذكر أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، قال قبل عدة أيام، إن الهدف النهائي، في اليوم التالي للقضاء على حماس، هو أن تتولى السلطة الفلسطينية إدارة قطاع غزة والضفة الغربية.