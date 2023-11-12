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Военнослужащие ВС РФ учатся управлять БПЛА в школе аэроразведки Ахмат - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231112/إعلام-أمريكي-يجب-على-أوكرانيا-تقديم-تنازلات-لبدء-مفاوضات-مع-روسيا-1083068014.html
إعلام أمريكي: يجب على أوكرانيا تقديم تنازلات لبدء مفاوضات مع روسيا
إعلام أمريكي: يجب على أوكرانيا تقديم تنازلات لبدء مفاوضات مع روسيا
كشفت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الأحد، أن الحكومة الأوكرانية سيتعين عليها التضحية بالأراضي من أجل تحقيق السلام مع روسيا. 12.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-12T07:47+0000
2023-11-12T07:47+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
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وقالت قناة "The Hill TV" في تقريرها: "كنا نعلم أننا سنصل إلى هذا الموقف، حيث يتعين على روسيا وأوكرانيا بدء المفاوضات"، مضيفة أنه من المحتمل أن تضطر أوكرانيا إلى تقديم تنازلات إقليمية.وأشار التقرير إلى أن العديد من الخبراء حذروا من مثل هذه النتيجة، وبالتالي فإن التضحيات التي قدمتها كييف ذهبت سدى.وتساءل التقرير بالقول: "إذا وصلنا إلى هذه النقطة على أي حال، متى ندرك أن هذا هو المكان الذي كان يجب أن نبدأ منه؟".وفي وقت سابق، ذكرت قناة "إن بي سي" التلفزيونية، نقلاً عن مسؤولين، أن الولايات المتحدة وأوروبا تناقشان مع كييف إمكانية إجراء مفاوضات مع روسيا وما سيتعين عليها التضحية به من أجل السلام.وبحسب شبكة "إن بي سي"، فإن المسؤولين الأمريكيين والأوروبيين يشعرون بالقلق من أن الصراع، في رأيهم، وصل إلى طريق مسدود، كما أنهم غير متأكدين من قدرتهم على تقديم المزيد من المساعدة لكييف.
https://sputnikarabic.ae/20231112/خبير-عسكري-يكشف-وضع-أوكرانيا-المستقبلي-1083067118.html
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العالم

إعلام أمريكي: يجب على أوكرانيا تقديم تنازلات لبدء مفاوضات مع روسيا

07:47 GMT 12.11.2023
© AP Photo / Vadim Ghirdaجنود أوكرانيون من اللواء الحديدي المنفصل الثالث للدبابات يشاركون في مناورة ليست بعيدة عن الخطوط الأمامية في منطقة خاركوف في أوكرانيا يوم 23 فبراير 2023.
جنود أوكرانيون من اللواء الحديدي المنفصل الثالث للدبابات يشاركون في مناورة ليست بعيدة عن الخطوط الأمامية في منطقة خاركوف في أوكرانيا يوم 23 فبراير 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 12.11.2023
© AP Photo / Vadim Ghirda
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كشفت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الأحد، أن الحكومة الأوكرانية سيتعين عليها التضحية بالأراضي من أجل تحقيق السلام مع روسيا.
وقالت قناة "The Hill TV" في تقريرها: "كنا نعلم أننا سنصل إلى هذا الموقف، حيث يتعين على روسيا وأوكرانيا بدء المفاوضات"، مضيفة أنه من المحتمل أن تضطر أوكرانيا إلى تقديم تنازلات إقليمية.
وأشار التقرير إلى أن العديد من الخبراء حذروا من مثل هذه النتيجة، وبالتالي فإن التضحيات التي قدمتها كييف ذهبت سدى.
أرتيوموفسك، منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 12.11.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
خبير عسكري يكشف وضع أوكرانيا المستقبلي
07:17 GMT
وتساءل التقرير بالقول: "إذا وصلنا إلى هذه النقطة على أي حال، متى ندرك أن هذا هو المكان الذي كان يجب أن نبدأ منه؟".
وفي وقت سابق، ذكرت قناة "إن بي سي" التلفزيونية، نقلاً عن مسؤولين، أن الولايات المتحدة وأوروبا تناقشان مع كييف إمكانية إجراء مفاوضات مع روسيا وما سيتعين عليها التضحية به من أجل السلام.
وبحسب شبكة "إن بي سي"، فإن المسؤولين الأمريكيين والأوروبيين يشعرون بالقلق من أن الصراع، في رأيهم، وصل إلى طريق مسدود، كما أنهم غير متأكدين من قدرتهم على تقديم المزيد من المساعدة لكييف.
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