https://sputnikarabic.ae/20231112/إعلام-أمريكي-يجب-على-أوكرانيا-تقديم-تنازلات-لبدء-مفاوضات-مع-روسيا-1083068014.html

إعلام أمريكي: يجب على أوكرانيا تقديم تنازلات لبدء مفاوضات مع روسيا

إعلام أمريكي: يجب على أوكرانيا تقديم تنازلات لبدء مفاوضات مع روسيا

كشفت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الأحد، أن الحكومة الأوكرانية سيتعين عليها التضحية بالأراضي من أجل تحقيق السلام مع روسيا. 12.11.2023, سبوتنيك عربي

2023-11-12T07:47+0000

2023-11-12T07:47+0000

2023-11-12T07:47+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

العالم

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وقالت قناة "The Hill TV" في تقريرها: "كنا نعلم أننا سنصل إلى هذا الموقف، حيث يتعين على روسيا وأوكرانيا بدء المفاوضات"، مضيفة أنه من المحتمل أن تضطر أوكرانيا إلى تقديم تنازلات إقليمية.وأشار التقرير إلى أن العديد من الخبراء حذروا من مثل هذه النتيجة، وبالتالي فإن التضحيات التي قدمتها كييف ذهبت سدى.وتساءل التقرير بالقول: "إذا وصلنا إلى هذه النقطة على أي حال، متى ندرك أن هذا هو المكان الذي كان يجب أن نبدأ منه؟".وفي وقت سابق، ذكرت قناة "إن بي سي" التلفزيونية، نقلاً عن مسؤولين، أن الولايات المتحدة وأوروبا تناقشان مع كييف إمكانية إجراء مفاوضات مع روسيا وما سيتعين عليها التضحية به من أجل السلام.وبحسب شبكة "إن بي سي"، فإن المسؤولين الأمريكيين والأوروبيين يشعرون بالقلق من أن الصراع، في رأيهم، وصل إلى طريق مسدود، كما أنهم غير متأكدين من قدرتهم على تقديم المزيد من المساعدة لكييف.

https://sputnikarabic.ae/20231112/خبير-عسكري-يكشف-وضع-أوكرانيا-المستقبلي-1083067118.html

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