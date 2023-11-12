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Военнослужащие ВС РФ учатся управлять БПЛА в школе аэроразведки Ахмат - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231112/إعلام-العلاقة-بين-الاستخبارات-الغربية-والأوكرانية-تدهورت-بشكل-كبير-1083067550.html
إعلام: العلاقة بين الاستخبارات الغربية والأوكرانية تدهورت بشكل كبير
إعلام: العلاقة بين الاستخبارات الغربية والأوكرانية تدهورت بشكل كبير
صرّحت صحيفة بريطانية أن العلاقات بين وكالات الاستخبارات الأوكرانية والغربية تتدهور، حيث تخشى الولايات المتحدة والمملكة المتحدة من الانجرار مباشرة إلى صراع مع... 12.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-12T07:38+0000
2023-11-12T07:38+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقالت الصحيفة: "يبدو أن موسكو لا تزال تعتقد أن الأوكرانيين يفعلون ما يطلبه منهم الغرب... والخوف هو أن تنظر موسكو إلى الهجمات المحلية على أنها وكلاء وتنتقم مباشرة من الغرب".ووفقا للصحيفة، فإن غموض خطط كييف لا يرضي الدول الغربية.ووفقا للسياسي البريطاني مارك غاليوتي، في مقال لصحيفة "Sunday Times"، فإن أوكرانيا لا ترى أي سبب لتغيير استراتيجيتها.ويوم الأربعاء الماضي، قتل نائب مجلس الشعب في جمهورية لوغانسك الشعبية، ميخائيل فيليبونينكو، في انفجار سيارة في لوغانسك. وقال أحد شهود العيان لوكالة "سبوتنيك"، إن الناس حاولوا مساعدة فيليبونينكو، إلا أنه توفي في الحال.وأعلنت مديرية المخابرات الرئيسية التابعة لوزارة الدفاع الأوكرانية مسؤوليتها عن الاغتيال.
https://sputnikarabic.ae/20231112/ماسك-يعلق-على-خبر-غربي-يؤكد-تورط-نظام-كييف-بتفجير-التيار-الشمالي-1083065943.html
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روسيا

إعلام: العلاقة بين الاستخبارات الغربية والأوكرانية تدهورت بشكل كبير

07:38 GMT 12.11.2023
© AP Photo / Leo Correaالرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي يقف لالتقاط صورة مع الجنود بعد حضوره مراسم رفع العلم في مدينة إيزيوم، أوكرانيا في 14 سبتمبر 2022.
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي يقف لالتقاط صورة مع الجنود بعد حضوره مراسم رفع العلم في مدينة إيزيوم، أوكرانيا في 14 سبتمبر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 12.11.2023
© AP Photo / Leo Correa
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صرّحت صحيفة بريطانية أن العلاقات بين وكالات الاستخبارات الأوكرانية والغربية تتدهور، حيث تخشى الولايات المتحدة والمملكة المتحدة من الانجرار مباشرة إلى صراع مع روسيا بسبب تصرفات كييف.
وقالت الصحيفة: "يبدو أن موسكو لا تزال تعتقد أن الأوكرانيين يفعلون ما يطلبه منهم الغرب... والخوف هو أن تنظر موسكو إلى الهجمات المحلية على أنها وكلاء وتنتقم مباشرة من الغرب".

وتشير إلى أن الغرب يشعر بالقلق إزاء عدم وجود إصلاحات في جهاز الأمن الأوكراني، وتنظيم كييف للهجمات الإرهابية ضد العسكريين والسياسيين على الأراضي الروسية.

ووفقا للصحيفة، فإن غموض خطط كييف لا يرضي الدول الغربية.

وأضافت: "هناك شعور في الأوساط السياسية الغربية بأن كييف لا تتمتع بالشفافية الكاملة في خططها، كما أنها لا تريد الاستجابة لمخاوف حلفائها".

ووفقا للسياسي البريطاني مارك غاليوتي، في مقال لصحيفة "Sunday Times"، فإن أوكرانيا لا ترى أي سبب لتغيير استراتيجيتها.
في هذه الصورة التي قدمها خفر السواحل السويدي، تسرب الغاز في بحر البلطيق من نورد ستريم تم تصويره من طائرة خفر السواحل يوم 27 سبتمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.11.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
ماسك يعلق على خبر غربي يؤكد تورط نظام كييف بتفجير "التيار الشمالي"
06:23 GMT
ويوم الأربعاء الماضي، قتل نائب مجلس الشعب في جمهورية لوغانسك الشعبية، ميخائيل فيليبونينكو، في انفجار سيارة في لوغانسك. وقال أحد شهود العيان لوكالة "سبوتنيك"، إن الناس حاولوا مساعدة فيليبونينكو، إلا أنه توفي في الحال.
وأعلنت مديرية المخابرات الرئيسية التابعة لوزارة الدفاع الأوكرانية مسؤوليتها عن الاغتيال.
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