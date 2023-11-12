عربي
https://sputnikarabic.ae/20231112/إعلام-دعم-إسرائيل-قد-يضر-بمكانة-واشنطن-في-المنطقة-والعالم-1083070661.html
إعلام: دعم إسرائيل قد يضر بمكانة واشنطن في المنطقة والعالم
إعلام: دعم إسرائيل قد يضر بمكانة واشنطن في المنطقة والعالم
صرّحت صحيفة أمريكية، نقلاً عن قادة ومحللون عرب، أن دعم واشنطن لإسرائيل خلال تصاعد الصراع الفلسطيني، الإسرائيلي قد يضر بمواقف الولايات المتحدة في الشرق الأوسط... 12.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-12T09:16+0000
2023-11-12T09:21+0000
طوفان الأقصى
أخبار فلسطين اليوم
اسرائيل
الولايات المتحدة الأمريكية
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0b/07/1082903087_0:93:889:593_1920x0_80_0_0_975f7b3779dd67bfd6e0757143407c94.jpg
وقالت الصحيفة: "دعم الرئيس بايدن القوي للقيادة الإسرائيلية، على الرغم من ارتفاع عدد الضحايا المدنيين الفلسطينيين، يمكن أن يتسبب في ضرر طويل الأمد لموقف واشنطن في المنطقة وخارجها".وأشارت إلى أن قبول الولايات المتحدة الواضح بالهجمات على مخيمات اللاجئين والمستشفيات والمنازل يمكن أن "يحطم النفوذ الأمريكي لسنوات مقبلة".وأضافت الصحيفة: "لقد وبّخه رؤساء الوزراء والدبلوماسيون بسبب تصرفات إسرائيل، وأشار العديد منهم إلى أن الهجمات يتم تنفيذها بأسلحة أمريكية، وأن محاولات التوصل إلى هدنة إنسانية بدلاً من وقف إطلاق النار الطويل الأمد لا تسهم إلا في استمرار العنف ضد المدنين".ووفقا لصحيفة "واشنطن بوست"، فإن المسؤولين الأمريكيين يأملون أنه إذا انتهى رد إسرائيل بسرعة، على سبيل المثال، إزالة القيادة العليا لـ"حماس"، فإن العواقب الطويلة المدى على الولايات المتحدة ستكون أصغر.ومرّ أكثر من شهر على بدء عملية "طوفان الأقصى" التي نفذتها حركة "حماس" الفلسطينية على المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة، والتي أسرت فيها عددًا من الجنود والمستوطنين الإسرائيليين. وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، وبدأت بتنفيذ قصف عنيف ضد قطاع غزة أسفر عن سقوط آلاف الضحايا المدنيين معظمهم من الأطفال، بحسب الأمم المتحدة، بالتزامن مع قطع الماء والكهرباء والوقود، ووضع قيود كبيرة على دخول المساعدات الإنسانية، وتضاعفت الأزمة في القطاع وتحولت إلى مأساة حقيقية.
https://sputnikarabic.ae/20231112/أمريكا-تطلب-من-نتنياهو-توضيحا-بسبب-تصريحاته-عن-استمرار-السيطرة-على-غزة-1083068402.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0b/07/1082903087_98:0:889:593_1920x0_80_0_0_1e13c94e86c5b90543f8aea30e702b63.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
طوفان الأقصى, أخبار فلسطين اليوم, اسرائيل, الولايات المتحدة الأمريكية
طوفان الأقصى, أخبار فلسطين اليوم, اسرائيل, الولايات المتحدة الأمريكية

إعلام: دعم إسرائيل قد يضر بمكانة واشنطن في المنطقة والعالم

09:16 GMT 12.11.2023 (تم التحديث: 09:21 GMT 12.11.2023)
© AP Photo / Israel Defense Forcesقوات الجيش الإسرائيلي تنشر صورة للعملية البرية في قطاع غزة، 5 نوفمبر 2023
قوات الجيش الإسرائيلي تنشر صورة للعملية البرية في قطاع غزة، 5 نوفمبر 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.11.2023
© AP Photo / Israel Defense Forces
تابعنا عبرTelegramNabd
صرّحت صحيفة أمريكية، نقلاً عن قادة ومحللون عرب، أن دعم واشنطن لإسرائيل خلال تصاعد الصراع الفلسطيني، الإسرائيلي قد يضر بمواقف الولايات المتحدة في الشرق الأوسط وعلى الساحة الدولية.
وقالت الصحيفة: "دعم الرئيس بايدن القوي للقيادة الإسرائيلية، على الرغم من ارتفاع عدد الضحايا المدنيين الفلسطينيين، يمكن أن يتسبب في ضرر طويل الأمد لموقف واشنطن في المنطقة وخارجها".

ووفقا للصحيفة، فإن مخاوف الولايات المتحدة بشأن ضعف نفوذها في الشرق الأوسط بدأت قبل فترة طويلة من هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول على إسرائيل، لكن الوضع الحالي من المرجح أن يؤدي إلى تسريع هذه العملية.

وأشارت إلى أن قبول الولايات المتحدة الواضح بالهجمات على مخيمات اللاجئين والمستشفيات والمنازل يمكن أن "يحطم النفوذ الأمريكي لسنوات مقبلة".

وعلى وجه الخصوص، أصبحت الخسائر في صفوف السكان المدنيين الفلسطينيين "مصدرًا دائمًا للاحتكاك" خلال المفاوضات بين وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، وقادة الدولة، خلال جولته في الشرق الأوسط وآسيا.

وأضافت الصحيفة: "لقد وبّخه رؤساء الوزراء والدبلوماسيون بسبب تصرفات إسرائيل، وأشار العديد منهم إلى أن الهجمات يتم تنفيذها بأسلحة أمريكية، وأن محاولات التوصل إلى هدنة إنسانية بدلاً من وقف إطلاق النار الطويل الأمد لا تسهم إلا في استمرار العنف ضد المدنين".
ووفقا لصحيفة "واشنطن بوست"، فإن المسؤولين الأمريكيين يأملون أنه إذا انتهى رد إسرائيل بسرعة، على سبيل المثال، إزالة القيادة العليا لـ"حماس"، فإن العواقب الطويلة المدى على الولايات المتحدة ستكون أصغر.
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يرحب بالرئيس الأمريكي، جو بايدن، لدى وصوله مطار بن غوريون في تل أبيب، 18 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.11.2023
أمريكا تطلب من نتنياهو توضيحا بسبب تصريحاته عن استمرار السيطرة على غزة
07:57 GMT
ومرّ أكثر من شهر على بدء عملية "طوفان الأقصى" التي نفذتها حركة "حماس" الفلسطينية على المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة، والتي أسرت فيها عددًا من الجنود والمستوطنين الإسرائيليين.
وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، وبدأت بتنفيذ قصف عنيف ضد قطاع غزة أسفر عن سقوط آلاف الضحايا المدنيين معظمهم من الأطفال، بحسب الأمم المتحدة، بالتزامن مع قطع الماء والكهرباء والوقود، ووضع قيود كبيرة على دخول المساعدات الإنسانية، وتضاعفت الأزمة في القطاع وتحولت إلى مأساة حقيقية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Наземная операция внутри сектора Газа, Палестина - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. نتنياهو يرفض عودة السلطة الفلسطينية لإدارة غزة.. صور وفيديو10:00 GMTПротивотанковый ракетный комплекс (ПТРК) Корнет на базе багги разведчиков Новороссийского десантно-штурмового горного соединения выполняет боевое задание - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة07:47 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала