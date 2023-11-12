https://sputnikarabic.ae/20231112/إعلام-دعم-إسرائيل-قد-يضر-بمكانة-واشنطن-في-المنطقة-والعالم-1083070661.html

إعلام: دعم إسرائيل قد يضر بمكانة واشنطن في المنطقة والعالم

إعلام: دعم إسرائيل قد يضر بمكانة واشنطن في المنطقة والعالم

صرّحت صحيفة أمريكية، نقلاً عن قادة ومحللون عرب، أن دعم واشنطن لإسرائيل خلال تصاعد الصراع الفلسطيني، الإسرائيلي قد يضر بمواقف الولايات المتحدة في الشرق الأوسط... 12.11.2023, سبوتنيك عربي

2023-11-12T09:16+0000

2023-11-12T09:16+0000

2023-11-12T09:21+0000

طوفان الأقصى

أخبار فلسطين اليوم

اسرائيل

الولايات المتحدة الأمريكية

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0b/07/1082903087_0:93:889:593_1920x0_80_0_0_975f7b3779dd67bfd6e0757143407c94.jpg

وقالت الصحيفة: "دعم الرئيس بايدن القوي للقيادة الإسرائيلية، على الرغم من ارتفاع عدد الضحايا المدنيين الفلسطينيين، يمكن أن يتسبب في ضرر طويل الأمد لموقف واشنطن في المنطقة وخارجها".وأشارت إلى أن قبول الولايات المتحدة الواضح بالهجمات على مخيمات اللاجئين والمستشفيات والمنازل يمكن أن "يحطم النفوذ الأمريكي لسنوات مقبلة".وأضافت الصحيفة: "لقد وبّخه رؤساء الوزراء والدبلوماسيون بسبب تصرفات إسرائيل، وأشار العديد منهم إلى أن الهجمات يتم تنفيذها بأسلحة أمريكية، وأن محاولات التوصل إلى هدنة إنسانية بدلاً من وقف إطلاق النار الطويل الأمد لا تسهم إلا في استمرار العنف ضد المدنين".ووفقا لصحيفة "واشنطن بوست"، فإن المسؤولين الأمريكيين يأملون أنه إذا انتهى رد إسرائيل بسرعة، على سبيل المثال، إزالة القيادة العليا لـ"حماس"، فإن العواقب الطويلة المدى على الولايات المتحدة ستكون أصغر.ومرّ أكثر من شهر على بدء عملية "طوفان الأقصى" التي نفذتها حركة "حماس" الفلسطينية على المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة، والتي أسرت فيها عددًا من الجنود والمستوطنين الإسرائيليين. وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، وبدأت بتنفيذ قصف عنيف ضد قطاع غزة أسفر عن سقوط آلاف الضحايا المدنيين معظمهم من الأطفال، بحسب الأمم المتحدة، بالتزامن مع قطع الماء والكهرباء والوقود، ووضع قيود كبيرة على دخول المساعدات الإنسانية، وتضاعفت الأزمة في القطاع وتحولت إلى مأساة حقيقية.

https://sputnikarabic.ae/20231112/أمريكا-تطلب-من-نتنياهو-توضيحا-بسبب-تصريحاته-عن-استمرار-السيطرة-على-غزة-1083068402.html

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

طوفان الأقصى, أخبار فلسطين اليوم, اسرائيل, الولايات المتحدة الأمريكية